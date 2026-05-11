సీటు సంగతి తరువాత ముందు ఎక్కితే చాలు! - మెట్రోలో రద్దీతో తగ్గుతున్న ఆదరణ

హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలులో రద్దీ వేళల్లో సీటు దొరకడం కష్టం - తగ్గిన ప్రయాణికుల ఆదరణ - కొత్త కోచ్‌ల కొనుగోలు అనివార్యం - మరోవైపు త్వరలో ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి రాబోతున్న మెట్రో

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 6:22 PM IST

Hyderabad Metro's Revenue Declines : హైదరాబాద్‌ మెట్రో నగర ప్రజల రాకపోకలకు ప్రధాన ఆధారంగా మారినా, రద్దీ సమస్య రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతోంది. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. తాజాగా నిర్వహించిన సర్వేలో 58.2 శాతం మంది ప్రయాణికులు రద్దీ వేళల్లో సీటు దొరకడం చాలా కష్టమని అభిప్రాయపడ్డారు. సీటు సంగతి పక్కనపెడితే, రైలులోకి ప్రవేశించడమే కష్టంగా మారిందని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిస్థితుల వల్ల కొంతమంది ప్రయాణికులు మెట్రో ప్రయాణాన్ని తగ్గిస్తున్నట్లు సమాచారం.

అమీర్‌పేట - రాయదుర్గం మార్గంలో తీవ్ర రద్దీ : హైదరాబాద్‌ మెట్రోలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే మార్గాల్లో అమీర్‌పేట నుంచి రాయదుర్గం మార్గం ఒకటి. ఐటీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఈ మార్గాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఉదయం కార్యాలయ సమయాల్లో, సాయంత్రం తిరుగు ప్రయాణ సమయంలో రైళ్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. కొన్ని స్టేషన్లలో రైళ్లలోకి ఎక్కేందుకు ప్రయాణికులు రెండు, మూడు రైళ్లు వదిలేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటోంది. రద్దీ సమయంలో అదనపు రైళ్లు నడిపే అవకాశం లేకపోవడంతో సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతోంది.

10 సంవత్సరాల క్రితం కొన్న రైళ్లే సేవల్లో : ప్రస్తుతం మెట్రోలో 56 రైళ్లు మాత్రమే సేవలందిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ దాదాపు 10 సంవత్సరాల క్రితం కొనుగోలు చేసినవే. హైదరాబాద్​ నగర జనాభా, ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరిగినా రైళ్ల సంఖ్య మాత్రం పెరగలేదు. 3 సంవత్సరాలుగా కొత్త కోచ్‌లు కొనుగోలు చేసే ప్రతిపాదనలు ఉన్నప్పటికీ అవి అమలుకు నోచుకోలేదు. ఇటీవల కొత్త కోచ్‌ల కొనుగోలు ప్రతిపాదనలు తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం ముందుకు వెళ్లినప్పటికీ, మెట్రో ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయిస్తూ వాయిదా వేశారు.

ప్రయాణికుల అభిప్రాయం ప్రకారం అదనపు కోచ్‌లు అందుబాటులోకి వస్తే రద్దీ తగ్గడమే కాకుండా మెట్రోపై మరింత మంది ఆధారపడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం రద్దీ కారణంగా కొంతమంది వ్యక్తిగత వాహనాలను లేదా ఇతర రవాణా మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు.

తగ్గిన ఆదాయం - పెరిగిన నష్టాలు : మెట్రో రైలు సేవలకు ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పటికీ ఆర్థిక పరిస్థితి మాత్రం ఆందోళనకరంగానే ఉంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మెట్రోకు రూ.1,010 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఇది గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 8 శాతం తక్కువ. 2024-25లో మెట్రో ఆదాయం రూ.1,108.88 కోట్లుగా నమోదైంది. అదే సమయంలో నష్టాలు కూడా పెరిగాయి. 2024-25లో రూ.625 కోట్ల నష్టాలు నమోదవగా, 2025-26లో అవి రూ.750 కోట్లకు చేరాయి.

ప్రయాణికుల టికెట్‌ ఛార్జీలు, రియల్‌ ఎస్టేట్‌ అద్దెలు, ప్రకటనల ద్వారా ఆదాయం వస్తున్నప్పటికీ భారీ రుణాలపై చెల్లిస్తున్న వడ్డీలు సంస్థపై భారంగా మారుతున్నాయి. గతంలో వార్షిక వడ్డీ భారం రూ.940 కోట్ల వరకు ఉండేది.

ప్రభుత్వ ఆధీనంతో మార్పుల ఆశ : త్వరలో మెట్రో పూర్తిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి రానున్న నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల్లో కొత్త ఆశలు నెలకొన్నాయి. ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో కొత్త కోచ్‌లు కొనుగోలు చేయడం, రద్దీ మార్గాల్లో అదనపు రైళ్లు నడపడం, సేవలను విస్తరించడం వంటి చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి వచ్చిన తర్వాత వడ్డీ భారం రూ.500 కోట్ల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

మెట్రోపై ప్రజల విశ్వాసం : రద్దీ సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించి ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన సేవలు అందించగలిగితే మెట్రోపై ప్రజల విశ్వాసం మరింత పెరుగుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

