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జానూ తల్లిదండ్రుల ఆవేదన - వాల్​పోస్టర్లతో గ్రామాల్లో ఆరా

ఏజెన్సీలో వెతుకుతున్న జ్ఞానేశ్వరి తండ్రి - మా బిడ్డ కనిపించిందా అంటూ తల్లడిల్లుతున్న తల్లిదండ్రులు

It Has Been 28 Days Since Two Year Old Jnaneswari Went Missing
It Has Been 28 Days Since Two Year Old Jnaneswari Went Missing (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 10:29 AM IST

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Jnaneswari Missing Case Latest Update: కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం దొండవాక పంచాయతీ పరిధి సీహెచ్‌ అగ్రహారంలో రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి (జానూ) అదృశ్యమై 28 రోజులైంది. చిన్నారి కనిపించకపోయిన నాటి నుంచి పోలీసులు విస్తృత గాలింపు చర్యలు చేపట్టినా, అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తూనే ఉన్నా చిన్నారికి సంబంధించిన చిన్న ఆధారం కూడా దొరకలేదు. చిన్నారి ఆచూకీ చెబితే రూ.లక్ష బహుమతి ఇస్తామని ఇటీవల పోలీసులు కరపత్రాలు, గోడప్రతులు కూడా ముద్రించారు.

తల్లిదండ్రుల ఆవేదన: చిన్నారి తండ్రి సుంకర గణేష్​ ఆ గోడ ప్రతులు పట్టుకొని 2 రోజులుగా చింతపల్లి, పాడేరు, లంబసింగి ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నారు. రోడ్లపై చెట్లు, దుకాణాలు, ఇతర జనసంచార ప్రదేశాల్లో వాటిని అతికిస్తూ చిన్నారి చిత్రం చూపించి ఆరా తీస్తున్నారు. మరోవైపు ఎవరైనా పాపను తీసుకెళ్లి ఉంటే తమకు అప్పగించాలని, మీకు ఎలాంటి భయం అక్కర్లేదంటూ జానూ తల్లి భవానీ దీనంగా కోరుతున్నారు.

గతనెల కోర్టు స్పందన: కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సీహెచ్ అగ్రహారానికి చెందిన రెండేళ్ల చిన్నారి సుంకర జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యం కేసుపై హైకోర్టు తీవ్రంగా స్పందించిన సంగతి తెలిసిందే. పాప ఆచూకీ కనుగొనేందుకు తీసుకున్న చర్యల వివరాలు, ప్రస్తుత దర్యాప్తు పరిస్థితిపై సమగ్ర స్థాయి నివేదిక ఇవ్వాలని పోలీసులను ధర్మాసనం గతంలోనే ఆదేశించింది. అదృశ్యమైన పిల్లల దర్యాప్తు విషయంలో సుప్రీంకోర్టు గతంలో జారీ చేసిన ప్రామాణిక నిర్వహణ విధానాలను (SOP) జ్ఞానేశ్వరి విషయంలో పాటించారా? లేదా? అనే విషయాన్ని చెప్పాలని కోరిన విషయం విధితమే.

ఈ మేరకు పూర్తి వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచాలంటూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (CS), హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, డీజీపీ, కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ, తుని గ్రామీణ పోలీసు స్టేషన్ ఎస్‌హెచ్‌వోకు హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ లిసా గిల్, జస్టిస్‌ ఎన్‌.జయసూర్యతో కూడిన ధర్మాసనం గత నెల23న ఈ మేరకు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

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