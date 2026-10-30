ఐటీ రంగంలో పని ఒత్తిడి - ఆత్మహత్యే పరిష్కారంగా ఐటీ ఉద్యోగుల నిర్ణయాలు
IT Employees Die After Due to Stress : రెండు వారాల్లో ఆరుగురు ఐటీ ఉద్యోగుల ఆత్మహత్యలు కలకలం రేపింది. విలాసవంతమైన జీవితం నుంచి ఆర్థిక సమస్యలు, కొలువుల్లో సవాళ్లతో బలవన్మరణాలు పాల్పడుతున్నారు.
Published : October 30, 2026 at 3:40 PM IST
IT Employees Die After Work Related Stress : సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు చేసే కొంతమంది తమ ప్యాకేజీ లక్షలు, కోట్లు అని చెబుతుంటే అవతలి వారు ఆశ్చర్యపోతుంటారు. 'పిండి కొద్దీ రొట్టె' అన్నట్టుగా జీతం సంగతి పక్కన పెడితే ఒత్తిడి కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఇలా కొందరు ఒత్తిడి భరించలేక లక్షల జీవితాన్ని వదులుకుని మనసుకు నచ్చిన పనిని ఎంచుకునేవారూ ఉన్నారు. మరికొందరు అర్ధాంతరంగా తనువు చాలిస్తుండడం కలవరపెడుతోంది.
హైదరాబాద్లో అక్టోబరు 12-27 మధ్య ఆరుగురు ఐటీ ఉద్యోగులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడడం తీవ్ర విషాదం నింపింది. ఒత్తిడి, ఆర్థిక సమస్యలు, అనారోగ్యం కారణమేదైనా సరే. ఉన్నత విద్య చదివి కలల కని ఉద్యోగంలో చేరినా కొన్నాళ్లకే వీరంతా బలవన్మరణానికి పాల్పడే పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ ఘటనల్లో మృతులంతా దాదాపు 35 ఏళ్ల లోపువారే కావడం మరో విషాదం.
- విశాఖక చెందిన ఐటీ ఉద్యోగి స్నేహితుల్ని కలిసేందుకు నగరానికి వచ్చి వారి కళ్లముందే దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జిపై నుంచి దూకిన ఘటన కలకలం రేపుతోంది.
విలాసవంతమైన జీవితం నుంచి ఆర్థిక ఇబ్బందులు
బయటి నుంచి అద్దాల మేడల్లాంటి కార్పొరేట్ కార్యాలయాలు, సహోద్యోగుల విలాస జీవనశైలిని చూసి అందరు మోసపోతున్నారు. కానీ ఇక్కడ పరిమితికి మించి ఖర్చు, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి మద్యం, మత్తు పదార్థాల వైపు చూస్తూ కొందరు ఐటీ ఉద్యోగులు పతనం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. సాధారణంగా ఐటీ ఉద్యోగమంటే నిర్ణీత గడువులోపు ప్రాజెక్టులు, గంటల తరబడి కంప్యూటర్ల ముందు కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి అదేవిధంగా విదేశీ క్లయింట్లతో సమావేశాలు, చర్చల కోసం పనివేళలు తరచూ మారుతుంటాయి.
ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కోసం మద్యం
పోటీ వాతావరణంలో ఉద్యోగ భద్రతపై ఆందోళనతో పలువురు నిద్రలేమితో పాటు మానసికంగా ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. దీన్ని నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కొంత మంది మద్యం, మత్తు పదార్థాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కొందరు వీకెండ్స్లో భారీగా ఖర్చు చేసి పబ్బులు, క్లబ్బులకు వెళ్లడం ఆ తర్వాత రుణాల ఊబిలో చిక్కుకుపోతున్నారు. వేతనంలో అధిక భాగం బాకీలకే భావిస్తుండడం ప్రధాన సమస్యగా మారుతోంది.
ఇతరులతో చెప్పలేక ఆత్మహత్యే పరిష్కారంగా
ఐటీ ఉద్యోగుల్లో ఎక్కువ మంది చిన్నపాటి విషయాలకే విపరీతమైన ఒత్తిడికి గురవుతున్నట్లు అనేక కేసుల్లో బయటపడుతోంది. ఎక్కువ మంది ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటి నుంచి బయటపడలేక ఇతరులతో చెప్పలేక ఆత్మహత్యను ఒక పరిష్కారంగా భావిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులకు సమస్య వివరించి సలహాలు తీసుకోవాలి. అవసరమైతే మానసిక నిపుణుల్ని సంప్రదించాలి.
మరి పరిష్కారం ఏంటి?
ప్రస్తుతం పోటీ ప్రపంచంలో ఐటీ ఉద్యోగులు పని ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్నారు. దాన్ని నుంచి తప్పించుకునేందుకు వ్యసనాల బారినపడుతున్నారు. క్రమంగా శారీరక, మానసిక ప్రశాంతత, కుటుంబ సంబంధాలు కోల్పోయి ప్రతికూల ధోరణీతో ఆలోచిస్తున్నారు. పనివేళలు, వ్యక్తిగత సమయం మధ్య స్పష్టమైన హద్దులు నిర్ణయించుకోవడమే దీనికి సరైన పరిష్కారం.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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