అక్షరం తేడా ఉన్నా సమస్యే! - ఆధార్ అథెంటికేషన్తో వాహనదారులకు కొత్త చిక్కులు
Aadhar Authentication Issue in RTA : రవాణాశాఖ ఆన్లైన్ సేవల్లో ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ కారణంగా వాహనదారులకు మరిన్ని చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. స్వల్ప తేడాలున్నా ముందుకెళ్లని దరఖాస్తు ప్రక్రియ ముందుకు వెళ్లడం లేదు.
Published : October 10, 2026 at 12:41 PM IST
Aadhar Authentication Issue in RTA : రవాణా శాఖ ఆన్లైన్ సర్వీసుల్లో ఆధార్ అథెంటికేషన్ ప్రక్రియ కీలకంగా మారడంతో వాహనదారులకు కొత్త చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. కాంటాక్ట్లెస్లో 22 రకాల సర్వీసులను ఆన్లైన్లోకి తెచ్చినట్లు రవాణా శాఖ అధికారులు వివరిస్తున్నారు. ఇందులో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రెన్యువల్ కార్డులో ఇంటి అడ్రస్ మార్పు, ఫొటో మార్పు, సెల్ఫోన్ నంబర్ మార్పు తదితర సేవలున్నాయి.
వాటన్నింటికీ ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ ప్రక్రియ కీలకంగా మారింది. దరఖాస్తుదారు ఆధార్ కార్డులో పేరు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రికార్డులోని పేరు సరిపోలినప్పుడు మాత్రమే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ముందుకు వెళుతోంది. ఆధార్లో ‘మహేశ్ కే’ అని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో ‘కే.మహేశ్’ అని ఉంటే దరఖాస్తు ఆగిపోతుంది. ఒక్క అక్షరం తేడా ఉన్నా ఇదే సమస్య తలెత్తుతుంది.
ఎన్నో వ్యయప్రయాసలు
ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లేవారు ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకుంటే మాత్రమే అక్కడ వాహనాన్ని నడిపేందుకు అనుమతిస్తారు. అయితే ఆన్లైన్ విధానంలో అప్లై చేసుకునే దరఖాస్తుదారులకు ఆధార్ అథెంటికేషన్ సమస్యలతో ఈ లైసెన్స్ జారీలో జాప్యం జరుగుతోంది.
ఈ సమస్యపై రవాణా శాఖకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులు ఇటీవల సమావేశమై చర్చించారు. కేంద్రం అమలు చేస్తున్న వాహన్, సారథి వెబ్సైట్లలో తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ కొన్నాళ్ల క్రితం చేరింది. పాత రికార్డుల్లో పేర్ల నమోదు విధానం, ప్రస్తుతం ఆధార్ ఆధారంగా జరుగుతున్న గుర్తింపు ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ మధ్య కొంత వ్యత్యాసం ఉండటం కారణంగా తరచూ సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.
ఆ కారణాలతోనే కొత్త నిబంధన
కొత్తగా లెర్నర్ (ఎల్ఎల్ఆర్), లేదంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఆధార్ వివరాల ఆధారంగానే దరఖాస్తు నింపుతుండటంతో సమస్యలు రావడం లేదని రవాణా శాఖ కమిషనర్ ఇలంబర్తి తెలిపారు. ఆధార్ అథెంటికేషన్ అనేది కేంద్రం తెచ్చిన విధానమని అన్నారు. కాంటాక్ట్లెస్ సేవల్లో భద్రత కారణాలతో ఈ నిబంధన తప్పనిసరి చేశారని వివరించారు.
ఆధార్లో ఒకలా, రవాణా శాఖ రికార్డుల్లో మరో విధంగా పేర్లు ఉన్నవాళ్లు ఆ తేడాను ముందుగానే సరి చేసుకున్నట్లయితే సమస్య ఉండదని చెప్పారు. సవరించుకునేందుకు సంబంధిత ఆర్టీవో కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. ఒకసారి ఈ ప్రక్రియ పూర్తయితే రెన్యువల్, ఇతర కాంటాక్ట్లెస్ సేవలు పొందడంలో ఇబ్బంది ఉండదని ఇలంబర్తి వివరించారు.
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