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ప్రైవేట్​ భూములకూ '22 ఏ' చిక్కులు - రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిపేస్తున్న ప్రభుత్వ మూల సర్వే నంబర్లు

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 22 ఏ జాబితాలో దర్శనమిస్తున్న అనేక భూములు - ప్రభుత్వ సర్వే నంబర్లతో ముడిపడి ఉండటమే కారణమంటున్న అధికారులు - సమస్య పరిష్కారానికి ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలు

తెలంగాణలో నిషేధిత భూముల సమస్య
22A PROHIBITED LAND ISSUES IN Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 9:46 AM IST

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22A Prohibited Land Issues in Telangana : రాష్ట్రంలో 22 ఏ(నిషేధిత భూములు) జాబితాలోకి ప్రైవేట్ భూములు, ఆస్తులు కూడా చేరడం వల్ల వాటి యజమానులలో గందరగోళం నెలకొంది. విద్య, వివాహాల వంటి అత్యవసర అవసరాల కోసం ఈ స్థిరాస్తులను విక్రయించడానికి, తాకట్టు పెట్టడానికి వీలు లేకుండా పోవడంతో వాటి యజమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో ఇలాంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతుండటంతో ఇటీవలి పరిణామాలు వారిలో ఆందోళనను పెంచుతున్నాయి. అయితే భూ భారతి పోర్టల్ నిర్వహణకు, 22 ఏ జాబితాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని గమనించాలి. వ్యవసాయ లేదా వ్యవసాయేతర భూములైనా నిషేధిత జాబితాలో ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం కుదరదు.

ఇప్పుడే ఎందుకు జరుగుతోంది? : ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమణకు గురవ్వడం, రిజిస్ట్రేషన్ల ద్వారా చేతులు మారడం వంటి వివాదాలను గమనించిన హైకోర్టు నిషేధిత భూముల జాబితాను నవీకరించాలని డిసెంబర్ 2015లో ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. 2024లో కూడా ఇలాంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు రెవెన్యూ శాఖ 2025 చివర్లో ప్రభుత్వ భూముల వివరాలను నవీకరించి వాటిని నిషేధిత జాబితాలో చేర్చింది. ఆర్డీవో, తహసీల్దార్, జాయింట్ కలెక్టర్, కలెక్టర్ సంతకాలతో కూడిన జాబితాలను రూపొందించి రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ వెబ్‌సైట్‌లో అధికారులు అప్‌లోడ్ చేశారు. ఈ జాబితా ఆధారంగా అందులో ఉన్న సర్వే నంబర్లకు సంబంధించిన ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్‌ను రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ నిలిపివేస్తోంది.

గందరగోళానికి కారణాలివే

  • వేలం ద్వారా ప్రభుత్వం నుంచి కొనుగోలు చేసిన ఆస్తులు, క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా పట్టాలు పొందిన భూములు, అలాంటి తదితరాలను ప్రైవేట్ ఆస్తులుగా పరిగణించాలి. రెవెన్యూ రికార్డులు ఆయా భూముల మూల సర్వే నంబర్లను ప్రభుత్వ ఆస్తిగానే చూపుతున్నాయి. అయితే రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ మాత్రం బైనంబర్లు, లేఅవుట్ ప్లాట్ నంబర్లను ఉపయోగించి రిజిస్ట్రేషన్లు, యాజమాన్య బదిలీలను చేపడుతూ వస్తోంది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ సర్వే నంబర్లన్నీ 22 ఏ జాబితాలో చేరడంతో మూల సర్వే నంబర్లకు అనుసంధానంగా ఉండే భూములు కూడా నిషేధిత జాబితాలోకి వచ్చాయి.
  • హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ (యూఎల్​సీ) భూములు ప్రధాన సమస్యగా మారాయి. పట్టా భూముల్లో ఈ పరిధిలోకి వచ్చే భూమి ఉండటం వల్ల ఆ మొత్తం స్థలానికే ముప్పు వాటిల్లుతోంది.
  • అసైన్డ్ భూములు, ఇనాం భూములు, చెరువు శిఖం, బఫర్ జోన్లకు సంబంధించిన సర్వే నంబర్ల నుంచి ప్రైవేట్ భూములను వేరు చేయకపోవడం వల్ల సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.
  • కోర్టు ఆదేశాల ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తయినప్పటికీ రెవెన్యూ రికార్డుల్లో ఆయా భూములకు సంబంధించిన మార్పులు నమోదు చేయకపోవడం మరో సమస్యగా మారుతోంది. అంతేకాకుండా 166, 59 జీవోల కింద క్రమబద్ధీకరణ ద్వారా రిజిస్టర్ అయిన ప్లాట్ల సర్వే నంబర్లను కూడా రికార్డుల నుంచి తొలగించకపోవడంతో అవి నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాలో చేరిపోయాయి.

ప్రస్తుతం తీసుకుంటున్న చర్యలు : నిషేధిత భూములకు సంబంధించిన సమస్యలు వెలుగులోకి వస్తుండటంతో జిల్లా కలెక్టర్లు ఆయా భూముల జాబితాలపై పరిశీలన ప్రారంభించారు. రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కడ తలెత్తాయో గుర్తిస్తూ సంబంధిత సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు. బాధితుల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిశీలిస్తున్నారు. రెవెన్యూ శాఖ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా కలెక్టర్లు గ్రామాల వారీగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ ఆ వివరాలను ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తున్నారు. ఈ అంశాలపై ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత సమస్య పరిష్కారం కానుంది.

పట్టా భూములు 22 ఏలో చేరడంతో పలు ప్రాంతాల్లోని సమస్యలు ఇలా ఉన్నాయి

  • సరూర్‌నగర్ మండలంలో సర్వే నంబర్ 39లోని భూమి 22 ఏలో ఉండటం వల్ల ఓ ఇంటి రిజిస్ట్రేషన్‌కు తిరస్కరించారు. ఆ ఇల్లు సర్వే నంబర్ అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ పరిధిలోకి రావడం వల్లే 22 ఏ జాబితాలో చేరిందని గుర్తించారు. అదే మండలంలో 19/పీ నుంచి 46 వరకు ఉన్న అనేక సబ్​ నంబర్లు 22 ఏ జాబితాలో చేరాయి.
  • వికారాబాద్‌లోని ఎన్నెపల్లి,శివారెడ్డిపేట, ఆలంపల్లి, లంకా ప్రతాప్​రెడ్డి కాలనీ ప్రాంతాల్లోని వివిధ ప్లాట్లు, రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లు, నివాసాలు కూడా నిషేధిత జాబితాలో చేరాయి.
  • ఉప్పల్, నారపల్లి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పరిధిలోకి వచ్చే నారపల్లి, మేడిపల్లి, రామంతాపూర్, ఉప్పల్ భగాయత్​తో పాటు చాలా ప్రాంతాల్లోని సర్వే నంబర్లలోని ఆస్తులు ప్రస్తుతం రిజిస్ట్రేషన్‌ జరగడం లేదు. రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, వికారాబాద్, భువనగిరి జిల్లాలతో పాటు గ్రామీణ జిల్లాల నుంచి కూడా 22 ఏ ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గతంలో ప్రభుత్వ భూ సర్వే నంబర్లతో అనుసంధానంగా ఉన్న భూదాన్, అసైన్డ్, భూ పంపిణీ, సీలింగ్ భూముల పట్టా భూముల విషయంలోనే ఈ సమస్యలు తలెత్తుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

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తెలంగాణలో నిషేధిత భూముల సమస్య
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