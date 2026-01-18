ETV Bharat / state

చర్లపల్లికి దారేది - ఇప్పటికీ పూర్తవని రహదారుల విస్తరణ పనులు

రోజూ 30 వేల మంది ప్రయాణికులతో రూ.70 లక్షల ఆదాయం - ఎన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నప్పటికీ, పూర్తవని రహదారి విస్తరణ పనులతో ప్రజల ఇక్కట్లు

Development Works at Charlapalli Station
Development Works at Charlapalli Station (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Development Works at Charlapalli Station : ఒకప్పుడు చర్లపల్లి స్టేషన్‌ చుట్టుపక్కల నివాస గృహాలు, సూక్ష్మ, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు తప్ప మరేవీ కనిపించేవి కావు. టెర్మినల్‌గా మార్చిన ఏడాది కాలంలో ఆ ప్రాంతం అనూహ్య వృద్ధిని సాధించింది. నివాస గృహాలు, రెస్టారెంట్లు, వసతి గృహాలుగా మారిపోయాయి. వందలాది మంది ఆటోవాలాలు, క్యాబ్‌లకు ఉపాధినిస్తోంది. ప్రయాణికులు పెరగడంతో అటు ఆర్టీసీకి, ఇటు దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు ఆదాయం పెరుగుతోంది. అంతా బాగానే ఉన్నా టెర్మినల్‌కు రాకపోకలు సాగించేలా రహదారుల విస్తరణ అంశం కొలిక్కి రావడం లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకొని పనులు చేపడితేనే సికింద్రాబాద్‌ తరహాలో ఈ స్టేషన్‌ అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి.

ఏటా రూ.256 కోట్ల ఆదాయం : ఎంఎంటీఎస్, ప్యాసింజర్, ఎక్స్‌ప్రెస్, సూపర్‌ఫాస్ట్‌ రైళ్లన్నీ కలిపి 76 ఆగుతుండగా, 26 రైళ్లు ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఏటా రూ.256 కోట్ల ఆదాయం వస్తోందని అధికారులు తెలిపారు. రోజూ 30 వేల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తుండగా దక్షిణ మధ్య రైల్వేకి రూ.70 లక్షలు (రోజూ) ఆదాయం వస్తోంది. గూడ్స్‌ రైళ్ల ద్వారా రూ.48-50 కోట్లు, స్టేషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన స్లీపింగ్‌ పాడ్‌ల ద్వారా ఏటా రూ.5లక్షలు వస్తోంది.

ప్రతిపాదనలివీ :

  • 40 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ప్రయాణికులు చర్లపల్లి స్టేషన్‌కు చేరుకునేలా రెండు మార్గాలున్నాయి. మహాలక్ష్మినగర్‌ నుంచి ఉన్న 40 అడుగుల పాతరోడ్డును 80 అడుగుల మేర, చర్లపల్లి టెర్మినల్‌ ముఖ ద్వారం నుంచి ఐవోసీఎల్‌ రోడ్‌ను కలుపుతూ 100 అడుగుల మరో రోడ్డు విస్తరించాలని ప్రతిపాదించారు. ఈ మేరకు జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు సర్వేలు చేశారు. మహాలక్ష్మినగర్‌ రోడ్డు విస్తరణకు రూ.15కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తొలగించాలని గుర్తించారు. ఈ మేరకు మార్కింగ్‌ చేశారు.
  • 100 అడుగుల రోడ్డు విస్తరణలో 80% భూములను అటవీశాఖ నుంచి, 20% చర్లపల్లి పారిశ్రామికవాడ నుంచి సేకరించాల్సి ఉంది. ఇదే అంశంపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాయడంతో స్పందించింది. రహదారుల విస్తరణ, అభివృద్ధి పనులకు రూ.35 కోట్లు ఖర్చవుతాయని జీహెచ్‌ఎంసీ అంచనా వేసింది. స్టేషన్‌ ముందుభాగంలోని భూమిని సేకరించి ప్రధాన ద్వారాలు నిర్మించాలని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. పార్కింగ్‌ కేంద్రాలు, బస్టాండు, ఆటోస్టాండ్‌ల నిర్మాణం చేపట్టాలని సంకల్పించింది. స్టేషన్‌ వెనక వైపు కొన్ని ఇళ్లను తొలగించి 80అడుగుల రోడ్డు నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు.

ప్రస్తుతం ఇలా :

  • మహాలక్ష్మినగర్‌ నుంచి ఉన్న 40 అడుగుల పాత రోడులో ఇళ్లు, షెడ్లు, నిర్మాణాల తొలగింపునకు కాలనీవాసులు సుముఖంగా లేరు.
  • టెర్మినల్‌ ముఖద్వారం దక్షిణం వైపు రహదారి విస్తరణ కోసం ఐవోసీఎల్, బీపీసీఎల్‌ మధ్య ఉన్న అటవీ భూములను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు 14 పరిశ్రమలను అక్కడి నుంచి తరలించాలని నిర్ణయించారు. భూమి అప్పగించాలని అటవీశాఖను టీజీఐఐసీ కోరగా అంగీకరించింది. గతేడాది జనవరి 4న 8.23 ఎకరాల భూమిని అటవీశాఖ అప్పగించిందని ఐలా అధికారులు తెలిపారు.

ఈ టెర్మినల్లో అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నా : ఈ చర్లపల్లి టెర్మనల్​ భవనంలో ప్రయాణికలకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. అందులో భాగంగా ఆరు ఎస్కలేటర్లు, ఏడు లిఫ్ట్‌లు, ఆరు బుకింగ్‌ కౌంటర్లు, పురుషులు, మహిళలకు వేర్వేరు వెయిటింగ్‌ హాళ్లు, హైక్లాస్‌ వెయిటింగ్‌ ఏరియా, గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో ఎగ్జిక్యూటివ్‌ లాంజ్​లాంటివి ఎయిర్​ పోర్టలలో ఎలాగైతే ఉంటాయో అలా వసతులను నిర్మించారు. మొదటి అంతస్తులో కెఫెటేరియా, రెస్టారెంట్‌, శౌచాలయాల వంటి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. అందుకే ప్రజలు కూడా ఈ స్టేషన్​కు​ రావడానికే ఎక్కువగా మొగ్గుచూపుతున్నారు. దాంతో రహదారి పనులు పూర్తవకపోవడంతో, ఈ టెర్మినల్‌కు రాకపోకలు సాగించేలంటే ప్రజలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

రైల్వే టెర్మినలా? - ఇంటర్​నేషనల్​ ఎయిర్​పోర్టా! - 28న 'చర్లపల్లి' ప్రారంభం

త్వరలో చర్లపల్లి టెర్మినల్‌ను ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితమిస్తారు : కిషన్ రెడ్డి

