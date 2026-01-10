శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఇస్రో బృందం - స్వామివారి పాదాల చెంత PSLV C62 రాకెట్​ నమూనా

ETV Bharat / state

12వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల 17 నిమిషాలకు శ్రీహరికోట నుంచి పీఎస్‌ఎల్‌వీ-సీ62 రాకెట్ ప్రయోగం - తిరుమలలో PSLV C62 రాకెట్​ నమూనాకు ప్రత్యేక పూజలు - తీర్థప్రసాదాలు అందజేసిన పండితులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 2:00 PM IST

Isro Chairman Narayanan and Team Visits Tirumala Temple: తిరుమల శ్రీవారిని ఇస్రో ఛైర్మన్‌ నారాయణన్ బృందం దర్శించుకుంది. శనివారం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో వారు స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ముందుగా పీఎస్‌ఎల్‌వీ-సీ62 రాకెట్ నమూనాతో ఆలయంలోకి వెళ్లిన ఇస్రో ఛైర్మన్ నారాయణన్ స్వామివారి పాదాల చెంత ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

అనంతరం రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం కావాలని ప్రార్థించి మొక్కులు చెల్లించారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేశారు. స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. 12వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల 17 నిమిషాలకు శ్రీహరి కోట అంతరిక్ష పరిశోధన కేంద్రం నుంచి పీఎస్‌ఎల్‌వీ-సీ62 రాకెట్ నింగిలోకి వెళ్లనుంది. ఎనిమిది విదేశీ ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లనుంది.

'సతీష్‌ ధావన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ షార్‌ నుంచి పీఎస్‌ఎల్‌వీ-సీ62 రాకెట్‌ను జనవరి 12న ఉదయం 10.17 గంటలకు ప్రయోగిస్తాం. ఈ రాకెట్‌ ద్వారా భూమి పరిశీలన ఉపగ్రహం ఈఓఎస్‌ -ఎన్‌1ను కక్ష్యలోకి పంపించనున్నాం.' - డాక్టర్‌ వి.నారాయణన్, ఇస్రో ఛైర్మన్‌

శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయాన్ని ఇస్రో ఛైర్మన్ నారాయణన్ సందర్శించారు. నూతనంగా ప్రవేశపెట్టనున్న పీఎస్ఎల్వీ C-62 ప్రయోగం విజయవంతం కావాలని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయానికి చేరుకున్న ఛైర్మన్​​కు అధికారులు స్వాగతం పలికారు. శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబికాదేవి సమేత వాయు లింగేశ్వర స్వామి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. వేద పండితుల మంత్రోచారణలతో ఆశీర్వచనాలు, తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు: తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ప్రముఖ నటుడు తనికెళ్ల భరణి, తెలంగాణ మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్‌ యాదవ్‌ శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీరు వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికారు. స్వామివారి దర్శనానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.

అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన ప్రముఖులు స్వామివారిని దర్శించుకుని వారి మొక్కులను చెల్లించారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేశారు. వారికి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.

సర్వదర్శనానికి 7 గంటలు : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటలు సమయం పట్టింది. 7 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 67,678 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారికి తలనీలాలు 18,173 మంది భక్తులు సమర్పించారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.82 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

