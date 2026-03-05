ETV Bharat / state

ఏ కంట చూసినా కన్నీరే : పశ్చిమాసియాలో భీకర యుద్ధం - ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాపై తీవ్ర ప్రభావం

యుద్ధ వాతావరణంలో చిక్కుకున్న వారిలో సుమారు 70 వేల మంది కార్మికులు - క్షేమ సమాచారం కోసం తల్లడిల్లుతున్న కుటుంబ సభ్యులు - ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ జిల్లాపై ప్రభావం

Israel Iran War Impact on Joint Nizamabad
Israel Iran War Impact on Joint Nizamabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 5, 2026 at 12:54 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 1:05 PM IST

Israel Iran War Impact on Joint Nizamabad : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న భీకర యుద్ధం ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. గల్ఫ్‌ దేశాలకు ఉపాధి కోసం వెళ్లి, అక్కడి యుద్ధ వాతావరణంలో చిక్కుకున్న వారిలో సుమారు 70 వేల మంది కార్మికులు జిల్లాకు చెందిన వారు ఉన్నారు. అక్కడ యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి వలస కార్మిక కుటుంబీకులు క్షణం ఓ యుగంలా గడుపుతున్నారు. తమ వారి క్షేమ సమాచారం కోసం తల్లడిల్లుతున్నారు. గల్ఫ్‌లో చిక్కుకున్న వారిని క్షేమంగా స్వదేశానికి తీసుకురావాలని కుటుంబ సభ్యులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

బంకర్లలో తలదాచుకుంటూ కాలం గడుపుతున్న కార్మికులు : ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ యుద్ధం చేస్తుండటంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇరాన్‌ సైతం గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా భీకర దాడులు చేస్తోంది. తాజాగా ఇరాన్‌కు మద్దతుగా మిలిటెంట్‌ గ్రూపులు రంగంలోకి దిగడంతో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. అలా పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న పరస్పర దాడులు ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. జిల్లాకు చెందిన సుమారు 70 వేల మంది కార్మికులు దుబాయ్, బహ్రెయిన్, ఖతార్, సౌదీ, అరేబియా, ఇజ్రాయెల్ తదితర దేశాల్లో ఉన్నారు. బాంబులు పడతాయన్న సందేశాలు సెల్‌ఫోన్లకు రాగానే బంకర్లలో తలదాచుకుంటూ బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. మరోవైపు స్వదేశంలో వారి కుటుంబసభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

కార్మికులు స్వదేశానికి రాకపోవడానికి కారణం ఇదే : జిల్లా నుంచి ఆయా దేశాలకు వలస వెళ్లిన కార్మికులు వివిధ రంగాల్లో పని చేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఒక్కసారిగా ప్రారంభమైన యుద్ధంతో వారంతా బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. యుద్ధం కారణంగా గల్ఫ్‌ దేశాల గగనతలాలను మూసివేయడంతో కార్మికులు స్వదేశానికి రాలేకపోతున్నారు. కుటుంబ అవసరాల కోసం అప్పులు చేసి మరీ గల్ఫ్‌ దేశాలకు వెళ్లిన వారు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందిస్తున్నారు. బాంబులు పడతాయంటూ సంక్షిప్త సందేశాలు సెల్‌ఫోన్లకు రాగానే బంకర్లలో తలదాచుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం వారందరి ప్రాణాలకు ముప్పులేకున్నా కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం ఆందోళన చెందుతున్నారు. తమ వారి క్షేమ సమాచారం కోసం తల్లడిల్లుతున్నారు.

''గత మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి రాత్రిళ్లు బాంబుల బెడద ఉంది. బాంబు పడే ముందే సైరన్​ మోగిస్తారు. అలాగే ఫోన్​కు అలర్ట్​ మెసేజ్​ వస్తుంది. అలర్ట్​ రాగానే సమీపంలో ఉన్న బంకర్లకు వెళ్లిపోవాలి. అక్కడుంటే సేఫ్​ అన్నమాట. మా ప్రాంతంలో అంత ప్రభావం లేకపోయినప్పటికీ అలర్ట్​ మాత్రం వచ్చింది. మెయిన్​ సిటీలో ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది.'' - వలస కార్మికుడు

గల్ఫ్​లో ఉన్నవారు సురక్షితంగానే : జిల్లాలోని ఆర్మూర్ డివిజన్‌లో ఒక్కో గ్రామ నుంచి రెండొందల మంది దుబాయ్‌, ఖతార్‌, ఒమన్, అబుదాబి దేశాలకు వలస వెళ్తుంటారు. దేగాం, పిప్రి గ్రామాల నుంచి ఇజ్రాయెల్‌కు వెళ్లారు. ఇజ్రాయెల్‌లో ఉన్న కార్మికులు తమవారితో వీడియో కాల్స్‌ మాట్లాడుతున్నా, ఇక్కడి కుటుంబీకులు భయం వీడడం ల‌ేదు. యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి గ్రామాల్లో క్షణం ఓ యుగంలా గడుపుతున్నారు. ఏ కంట చూసినా కన్నీరు, ఏ ఇంట చూసినా కష్టాలే గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని కుటుంబసభ్యులు ఎలాగున్నారని ఎవరిని కదిలించినా బోరున విలపిస్తున్నారు. ఇజ్రాయెల్‌పై ఇరాన్ దాడులు చేస్తున్నా తెలుగువారు మాత్రం సురక్షితంగా ఉన్నారని అక్కడ నివసిస్తున్న తెలుగు సంఘాల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని తమ వారిని స్వదేశానికి రప్పించాలని వలస కార్మికుల కుటుంబాలు కోరుతున్నాయి.

ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఇప్పుడు డ్యూటీలోనే ఉన్నాను. వార్తలు ఎక్కువగా ​రావడం వల్ల భయపడుతున్నారు. కానీ అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడి ప్రభుత్వం భద్రత కల్పిస్తుంది. ఏదైనా జరిగితే ముందుగానే ఫోన్​కు అలర్ట్​ మెసేజ్​ పంపుతుంది. షెల్టర్​ చూపిస్తుంది. మళ్లీ అది ముగిసిన తర్వాత కూడా ఫోన్​కు మెసేజ్​ వస్తుంది. - వలస కార్మికుడు

ఆందోళన వద్దు - ఇజ్రాయెల్​లో తెలుగు ప్రజలంతా సురక్షితంగానే ఉన్నారు : తెలంగాణ అసోషియేషన్

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

