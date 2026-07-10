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మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు-1లో వాటాపై కేంద్రం ఆసక్తి - విలువ మళ్లీ మదింపు వెనక మతలబు ఇదే!

వేర్వేరు యాజమాన్యాలతో మెట్రో నిర్వహణ కష్టమని అభ్యంతరం - ఒకే గొడుగు కింద ఉంటేనే మేలంటూ కేంద్రం సంకేతాలు - విలువ మళ్లీ మదింపునకు ఇదే కారణమని సమాచారం

Centre interested in Hyderabad Metro stake
Centre interested in Hyderabad Metro stake (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 7:33 AM IST

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Centre interested in Hyderabad Metro stake : మెట్రో మొదటి ఫేజ్-1 ప్రాజెక్టులో వాటా తీసుకోవాలని కేంద్రం ఆసక్తి చూపిస్తోందా? అందుకే ప్రాజెక్టు విలువను మరోసారి మదింపు చేయిస్తోందా అంటే అవుననే చెబుతున్నారు అధికారులు. కేంద్రప్రభుత్వంతో జరుగుతున్న ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలను పరిశీలిస్తే ఇదే అనిపిస్తోందని చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్​ మెట్రో ప్రాజెక్టులోని ఫేజ్‌-1, ఫేజ్‌-2లు వేర్వేరు యాజమాన్యాల కింద ఉంటే నిర్వహణలో ఇబ్బందులు వస్తాయని అభ్యంతరం చెబుతోందని, ఒకే యాజమాన్యంలో ఉంటే మేలని సూచిస్తోందని సమాచారం. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం వివరాలిలా.

అప్పుడు చూద్దామన్న రాష్ట్రం : మెట్రోరైలు ఫేజ్‌-1లోని ఎల్‌అండ్‌టీ వాటాను 100% కొనుగోలు చేశాక తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి పూర్తిస్థాయి యాజమాని అవుతుంది. విస్తరణలో భాగంగా చేపట్టనున్న ఫేజ్‌-2ను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్త ప్రాజెక్టుగా ప్రతిపాదించారు. నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత నిర్వహణ సమయంలో సమన్వయ సమస్యలు ఎదురైతే ఎలా పరిష్కరిస్తారంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో అడిగింది. ఫేజ్​-2 పూర్తయిన మూడేళ్ల తర్వాత అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఒక అవగాహనకు రావొచ్చని రాష్ట్రం సమాధానమిచ్చింది.

కేంద్రం మాత్రం రెండు దశల ప్రాజెక్టులూ ఒకే యాజమాన్యం కింద ఉండాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. దేశంలోని అన్ని మెట్రో రైళ్లు ఈ విధానంలో నడుస్తున్నాయని గుర్తుచేస్తోంది. అందుకే ఫేజ్​-1లో భాగస్వామి కావాలని ఆసక్తి చూపిస్తోందని సమాచారం. అదే జరిగినట్లయితే మెట్రోకి హైదరాబాద్‌లో ఉన్న 269 ఎకరాల భూములు, మాల్స్, ఇతరత్రాలన్నీ ఉమ్మడి ఆస్తులుగా మారతాయి.

ఉపయోగం ఏమిటంటే :

  • కేంద్రం వాటాదారుగా చేరినట్లయితే ఇదివరకు ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ ఇస్తానని చెప్పిన 3.5 నుంచి 4 శాతానికంటే తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
  • మెట్రో ఫేజ్‌-1 నిర్వహణలో నష్టాలు రావడానికి ఏటా చెల్లిస్తున్న రూ.940 కోట్ల వడ్డీ ఒక కారణం. తక్కువ వడ్డీకి లోన్లు తెస్తే ఈ భారం తగ్గుతుంది.
  • గతంలో ఎల్‌అండ్‌టీ మెట్రోరైలు(హైదరాబాద్‌) లిమిటెడ్‌కు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.900 కోట్ల వడ్డీలేని లోన్​(సాఫ్ట్‌లోన్‌) ఇచ్చింది. మదింపులో ఈ మొత్తాన్ని మినహాయించేందుకు తెలంగాణ కేబినెట్ ఆమోదించింది. ఇది కూడా మెట్రో ఫేజ్​-1 విలువను తిరిగి మదింపు చేసేందుకు ఒక కారణమని సమాచారం.

సంయుక్త ప్రాజెక్టుల్లో వాటాలు ఇలా : మెట్రో రైలు చట్టంలో ఇటీవల చేసిన మార్పుల ప్రకారం ఉమ్మడి ప్రాజెక్టుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా 20%, రాష్ట్రం వాటా 20%, లోన్ల ద్వారా 60% నిధులను సమకూర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. కేంద్రం వాటా 20% అని చెబుతున్నప్పటికీ భూసేకరణ, నిర్మాణ సమయంలో వడ్డీల ఖర్చును తెలంగాణ రాష్ట్రమే భరించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు కేంద్రం వాటా 18 శాతమే ఉంటుందని సమాచారం. ఫేజ్‌-1లో కేంద్రం వాటాను తీసుకున్నట్లయితే మెట్రో తొలి రెండు దశలూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్త ప్రాజెక్ట్‌లు అవుతాయి. అప్పుడు బోర్డులో కేంద్రం, రాష్ట్రం తరఫున అధికారులు డైరెక్టర్లుగా ఉంటారు. సమన్వయంతో ప్రాజెక్ట్‌ పరుగులు పెడుతుందని కేంద్రం ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.

సీఎం లేఖలు రాసినా స్పందన కరవు : మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుపై నిర్ణయాల అమలులో వేగం పెంచాలంటూ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఇటీవల కేంద్ర మంత్రులకు మరోమారు లేఖలు రాశారు. ఇప్పటివరకు కేంద్ర గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి స్పందన లేదు. విలువను తిరిగి లెక్కించేందుకు గురువారం వరకు ఎస్‌బీఐ క్యాప్స్‌ ఇంకా ఏర్పాటు కాలేదు. సమన్వయానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అధికారిని సైతం నియమించలేదు.

మూసీ ప్రాజెక్టుకు రూ.7,345 కోట్లు : ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న మూసీ నది అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులో మరో కీలక ముందడుగు పడింది. భూసేకరణ వ్యయం కాకుండా 6% నిర్వహణ ఖర్చులతో ఫేజ్​-1 మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టుకు రూ.7,345.12 కోట్లు వెచ్చించేందుకు అంగీకరిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురువారం ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. పరిపాలనా అనుమతి మంజూరవడంతో ప్రాజెక్టుకు సాంకేతిక అనుమతులు తీసుకుని వెంటనే టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తామని ఎంఆర్‌డీసీఎల్‌ (మూసీ నది పరీవాహక ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ) వివరించింది.

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