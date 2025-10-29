ETV Bharat / state

సాగునీటి సంఘాలు మళ్లీ వచ్చేస్తున్నాయ్! - తెలంగాణ రైతులకు ఇక నీటి టెన్షన్​ ఉండదు

రైతులకు సాగునీటి కష్టాలు తీర్చడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా సాగునీటి సంఘాలు - ఈ సంఘాల్లో రైతులదే ప్రధాన పాత్ర - కాల్వల మరమ్మతులు, చెరువుల ఎంబాంక్‌మెంట్ వంవంటి సమస్యలకు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పరిష్కారం

Irrigation Water User Associations In TG
Irrigation Water User Associations In TG (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 2:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Irrigation Water User Associations in TG : రైతు దేశానికి వెన్నముక. వర్షం, సాగునీరే వారికి జీవనాధారం. పంట కోతకొచ్చే దశలో నీరందకపోవడం లేదా అధిక వర్షాల వల్ల పంట మొత్తం దెబ్బతినడంతో రైతుల ఆశలు ఆవిరవుతుంటాయి. ఇక చెరువులు, కుంటలు, నదుల్లోని జలాలే వ్యవసాయానికి కీలకం. సరైన పద్ధతిలో నీటి వనరుల వినియోగం లేకపోవడంతో పంట పొలాలకు సాగునీరు అందడం లేదు. ఇలాంటి సమస్యలకు పరిష్కారం చూపే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. తెలంగాణలో కాలక్రమేణా ఉనికిలో లేకుండా పోయిన సాగునీటి వినియోగదారుల సంఘాలను మళ్లీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తోంది. మరి నీటి సంఘాల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది? పాత పద్ధతిని పునః ప్రారంభించడం వల్ల రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటి?

తెలంగాణలో మళ్లీ ఏర్పాటవ్వనున్న సాగునీటి సంఘాలు! (ETV)

సాగునీటి సంఘాల ఆవశ్యకత : రైతులకు చెరువులు, కుంటలు ప్రధాన నీటి వనరులు. అయితే బ్యారేజీలు, రిజర్వాయర్‌లకు అనుసంధానమైన కాలువలు సాగు నీరందించడంలో కీలకంగా మారాయి. పంటకు అవసరమయ్యేంత నీరు అందుబాటులో ఉండి, సమర్థంగా వినియోగిస్తే అధిక దిగుబడులు పొందవచ్చు. దీంతో గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటు రాష్ట్ర, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది. సాధారణంగా ప్రధాన నీటి ప్రాజెక్టులపైనే ప్రభుత్వాలు దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంటాయి. గ్రామాల్లో చెరువులు, కుంటలే ప్రధాన నీటి వనరులు. మరి వాటి నిర్వహణపై తగిన చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో రైతులకు సాగునీటి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.

ఇదీ సాగునీటి సంఘాల నేపథ్యం : సాగునీరు అందించడంలో చిన్న తరహా ఎత్తిపోతల పథకాలు, చెరువులు, కుంటలు, కాల్వల నిర్వహణ అత్యంత కీలకం. ఇవి పూర్తి స్థాయిలో పని చేస్తున్నప్పుడే ప్రతి ఎకరాకు నీరు అందుతుంది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 1997లో తీసుకొచ్చిన చట్టం ఆధారంగా 100 ఎకరాలకు పైగా ఉన్న ప్రధాన చెరువులకు 2006లో ఎన్నికల ద్వారా సాగునీటి వినియోగదారుల సంఘాలను ఏర్పాటు చేశారు. క్షేత్ర స్థాయిలో రైతులనే ఆయా సంఘాలకు సభ్యులుగా నియమించి సాగునీటి పంపిణీ, చెరువులు, కాల్వల నిర్వహణ బాధ్యతలన్నీ ఎన్నికైన సభ్యులే చూసుకునేవారు.

మళ్లీ తెరపైకి : 2008 వరకూ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మొత్తం 10,748 సాగునీటి వినియోగదారుల సంఘాలు ఉండేవి. అందులో 43 శాతం తెలంగాణలో ఉన్నాయి. నాడు రైతుల నుంచి ఈ వ్యవస్థపై మంచి స్పందన లభించింది. రాష్ట్ర ఆవిర్భావం అనంతరం అవి రద్దయ్యాయి. సాగునీటి తీరువా పన్ను చెల్లింపుతో పాటు సాగునీటి సంఘాలు కూడా ఉనికిలో లేకుండా పోయాయి. దీంతో పాత సంఘాలు నిర్వీర్యం అవ్వడంతో నిధుల కొరత ఏర్పడింది. చిన్న నీటి వనరుల పరిరక్షణ, సాగునీటి సమర్థ వినియోగం కోసం రాష్ట్రంలో మళ్లీ సాగునీటి వినియోగదారుల సంఘాలు ఏర్పాటు చేయాలని రైతు సంక్షేమ కమిషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది.

సాగునీటి సంఘాల్లో రైతుల ప్రాతినిథ్యం ఉండేలా : రైతు సంక్షేమ కమిషన్‌ సిఫారసు మేరకు సాగునీటి సంఘాలను ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తున్నట్లు ఇటీవల నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి వెల్లడించారు. వీటి ద్వారా చెరువులు, కాలువల నిర్వహణ చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. మొదట చెరువులతో ప్రారంభించి, క్రమంగా పెద్ద ప్రాజెక్టులకు విస్తరించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రతి సంఘానికి లష్కర్లను సిబ్బందిగా నియమించడంతో పాటు నీటి పారుదల శాఖకు సంబంధించిన అధికారిని కన్వీనర్‌గా నియమించాలన్న ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తున్నారు.

చిన్న నీటి వనరుల సంరక్షణకు : సాగునీటి సంఘాల ఏర్పాటు ద్వారా నీటి పారుదల శాఖకు సహకారం అందడంతో పాటు చెరువులు, కాల్వల నిర్వహణలో రైతులకు ప్రత్యక్ష భాగస్వామ్యం ఉంటుందన్నది ఆలోచన. చిన్న నీటి వనరుల సంరక్షణకు వినియోగదారుల సంఘాలు పని చేస్తాయని, క్రమం తప్పకుండా నిర్వహణ, మరమ్మతులు వంటి విషయాల్లో సకాలంలో స్పందన లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. సంఘాలు ఏర్పాటు చేయడంతో నీటి వనరులకు రక్షణగా నిలవడంతో పాటు అత్యవసర సమయంలో మరమ్మతులు చేయించడంతో రైతులను నష్టాల నుంచి ఆదుకోనున్నాయి.

ఈ సమస్యలు పరిష్కారం : ఈ సంఘాలు స్థానిక సాగునీటి వనరుల నిర్వహణకు బాధ్యత వహిస్తాయి. చెరువులు, కాలువల నీటి వినియోగం, మరమ్మతులు, నిర్వహణను రైతులే దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తారు. కాల్వల మరమ్మతులు, చెరువుల ఎంబాంక్‌మెంట్ పునర్నిర్మాణం, స్లూయిస్ గేట్ల మరమ్మతుల వంటి సమస్యలు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పరిష్కారం కానున్నాయి. ఇవి కేవలం మరమ్మతులకే కాకుండా, నీటి పంపకాల్లో పారదర్శకంగా వ్యవహరించడంలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

రైతుల సూచనలు, ఫిర్యాదులు, అవసరాలను సాగునీటి సంఘం వేదికగా చర్చించి, ఎవరికి ఎంత మేరకు సాగు నీరందించాలన్న అంశాలపై రైతులే నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆయకట్టు, ఇతర అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని చిన్న సంఘాలు, మధ్యస్థాయి సంఘాలు, పెద్ద సంఘాలుగా విభజించనున్నారు. చిన్న చిన్న పనులకు సంబంధించి స్థానికంగానే నిర్ణయాలు తీసుకొని పనుల ప్రాధాన్యత నిర్ణయిస్తారు. సాగునీటి సంఘాలకు నామమాత్రపు రుసుముతో పాటు ప్రభుత్వం అంతే మొత్తంలో మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ అందించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చిన్న, సన్నకారు, కౌలు రైతులతో పాటు మహిళా రైతుల ప్రాతినిథ్యం, వెయ్యి ఎకరాలకు సాగునీటి విస్తరణ అధికారిని నియమించాలని అంటున్నారు.

అంతర పంటల సాగులో తెలంగాణ వెనకంజ - ఎన్నో స్థానంలో నిలిచిందంటే?

ప్రకృతి సేద్యం చేసే రైతులకు గుడ్ న్యూస్ - అలా చేస్తే నెలకు రూ.5 వేలు!

TAGGED:

IRRIGATION WATER USER ASSOCIATIONS
తెలంగాణలో సాగునీటి సంఘాలు
WATER USER ASSOCIATIONS IN TG
NEED OF WATER USERS ASSOCIATIONS
IRRIGATION WATER USER ASSOCIATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.