ఎల్నినో తెచ్చిన కరవు - బతుకుదెరువు కోసం పట్నం బాట పట్టిన పల్లెలు
Drought Conditions in Telangana : ఉపాధి కరవై గిరిజన కుటుంబాలు పట్టణాల బాట పడుతున్నాయి. సాగు నీరు, సరిపడా కరెంట్ లేకపోవడంతో తండావాసుల వలసలతో పల్లెలు వెలవెలబోతున్నాయి.
Published : October 25, 2026 at 9:28 AM IST
Drought Conditions in Telangana : పచ్చని పంటలు పండాల్సిన తండాలు, గూడాల్లోని ఇళ్లు తాళాలతో వెలవెలబోతున్నాయి. జనాలతో సందడిగా ఉండే ఇళ్లు ఇప్పుడు సాగు నీరు, సరిపడా కరెంట్ లేక మూసిన తలుపులతో దర్శనమిస్తున్నాయి. చేసిన అప్పులు తీర్చలేక రైతులు పల్లెలను వదిలి పట్టణాల బాట పడుతున్నారు. బతుకుదెరువు కోసం వలస బాట పట్టిన వికారాబాద్ జిల్లా కుల్కచర్ల మండలంలోని మారుమూల తండాలపై ప్రత్యేక కథనం.
వలసల ప్రభావం ఎక్కువగా
వ్యవసాయంపై ఆధారపడి జీవించే రైతులకు నీటి కొరత, విద్యుత్ కోతలు శాపంగా మారాయి. పంట చేతికొచ్చే సమయంలో సాగు నీరు అందక ఎండిపోవడంతో అప్పులు తీర్చలేని పరిస్థితి నెలకొంది. చేసేదేమీ లేక గిరిజన కుటుంబాలు ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్, ముంబై, పుణె వంటి మహా నగరాలకు వలస వెళ్తున్నాయి. రాంనగర్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని గోపయ్య నాయక్ తండాలో వలసల ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. పంటలు ఎండిపోవడంతో చేసిన అప్పులు తీర్చలేని పరిస్థితి నెలకొందని స్థానికులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
'నాకు ముగ్గురు కుమారులు. ఇప్పుడు వారంతా పట్టణాలకు వెళ్లారు. వాళ్లు చాలా కష్టపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం నేను మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటున్నా. పొలంలో వరి వేస్తే నీళ్లు లేక ఎండిపోయింది. రెండెకరాల్లో కందులు కూడా వేశాం. సాగు నీరు లేక దాంట్లో కూడా నష్టాలు వచ్చాయి' అని ఓ వృద్ధురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
"పొలాల్లో పంటలు వేశాం. కానీ వర్షాలు లేక అవి ఎండిపోతున్నాయి. దీంతో మాకు బతకడం కష్టంగా మారింది. ఈ క్రమంలో మావాళ్లు ఇళ్లకు తాళాలు వేసి పుణె, హైదరాబాద్ లాంటి పట్టణాలకు వెళ్తున్నారు. ఇలా ఇక్కడ ఇప్పుడు తండా అంతా ఖాళీ అవుతోంది. వర్షం కురవకపోవడం వల్ల బతకడం కష్టంగా మారుతున్న క్రమంలో వలసలు పెరిగాయి" -రాంనగర్ గ్రామస్థురాలు
ప్రభుత్వం స్పందించి అండగా నిలవాలి
గ్రామాల్లోనే ఉపాధి దొరికితే కుటుంబాలతో కలిసి ఇక్కడే జీవించే వారిమని స్థానికులు చెబుతున్నారు. తండావాసులు ఉపాధి కోసం పట్టణాల బాట పట్టడంతో గ్రామాల్లో వృద్ధులు, పిల్లలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి అండగా నిలవాలని వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. పరిస్థితి చేజారిపోకుండా ఇప్పటికైనా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి వలసల నివారణకు చర్యలు తీసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో మరిన్ని తండాలు, గ్రామాలు ఖాళీ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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