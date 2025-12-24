ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగం తవ్వకాలు - అక్కడ పనులు చేపట్టడం సవాల్తో కూడుకున్న పనే!
ఏటవాలుగా గ్రానైట్ పలకలు - ఉపరితలంపై నీటి ప్రవాహాలు - ఈ ప్రాంతం గుండానే నాడు సొరంగంలోకి జారిన మట్టి, రాళ్లు - 13.95 కిలోమీటరు వద్ద గుర్తించిన నిపుణులు
Srisailam Left Bank Canal Works : శ్రీశైలం ఎడమ గట్టు కాలువ (ఎస్సెల్బీసీ) సొరంగం తవ్వకాలకు నీటిపారుదల శాఖ తిరిగి సమాయత్తమవుతోంది. దీని కోసం నల్లమల భూమి పొరలను నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి నీళ్లు ప్రవేశించే మార్గంలో (ఇన్లెట్) 13.95 కిలో మీటరు వద్ద సొరంగం పైకప్పు కూలిన సంగతి తెలిసిందే. సొరంగం ఉపరితలంలోని భూ పొరల స్ట్రాటాపై ఇప్పటికే జాతీయ భూ భౌతిక పరిశోధన సంస్థ(ఎన్జీఆర్ఐ) హెలీ బోర్న్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నటిక్ సర్వే చేసింది. ఈ సమాచారాన్ని నిపుణులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
అందిన సమాచారం మేరకు పైకప్పు కూలిన ప్రాంతంలో భూ ఉపరితలంలో భూమి పలకలు చాలా సంక్లిష్టంగా ఉన్నాయని గుర్తించారు. క్వార్ట్జ్, గ్రానైట్ రకాలకు చెందిన రెండు పలకలు భూమి ఉపరితలం నుంచి భూగర్భంలోకి ఏటవాలుగా ఉన్నట్లు తెలుసుకున్నారు. దీనికితోడు ఉపరితలంపై వాగులు, నీటి ప్రవాహాలు ఉండటంలో అక్కడి నుంచి ఊట నీరు ఈ పలకల గుండా భూమిలోపలి వరకు దిగుతున్నట్లు ఓ అంచనాకు వచ్చారు. ఈ పలకలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో తవ్వకాలు వాస్తవానికి ఒక పరీక్ష లాంటివేనని నిపుణులు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
200 మీటర్లకు ఒకసారి పరిశీలన : సొరంగంలో ఇంకా తొమ్మిదిన్నర కిలోమీటర్లు తవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటివరకు ప్రవేశం, వెలుపలకి వెళ్లే మార్గాల్లో టన్నెల్ బోర్ యంత్రం (టీబీఎం) ద్వారానే తవ్వకాల పనులు చేశారు. పైకప్పు కూలిన ఘటనలో శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి తవ్వే మార్గంలో టీబీఎం(యంత్రం) ధ్వంసం అయింది. దీన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా కోసి వెలుపలకు తరలించారు. కృష్ణా జలాలు వెలుపలకు వచ్చే మార్గంలో దేవరకొండ వైపు కూడా టీబీఎంను తొలగించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
టీబీఎం తవ్వకాల స్థానంలో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ విధానం (ఏటీఎం) అనుసరించి తవ్వకాలు చేపట్టాలని తాజాగా నిర్ణయించారు. ఈ పద్ధతిలోనూ పరిమిత డ్రిల్లింగ్, బ్లాస్టింగ్ను అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం సొరంగంలోపల రోజుకు మూడు నుంచి నాలుగు వేల క్యూసెక్కుల నీటి ఊట వస్తోంది. దీన్ని తొలగిస్తూ తవ్వకాలు చేపట్టాల్సి ఉంది. అయితే, భూమి పొరలు అంత భద్రంగా లేని (షీర్ జోన్) ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లు ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నటిక్ సర్వేలో గుర్తించిన సమాచారాన్ని భౌతికంగా పోల్చుకుంటూ తవ్వకాలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఎన్జీఆర్ఐ రూపొందించిన సర్వే డేటాను ప్రభుత్వ సలహాదారు, సొరంగాల నిపుణుడు బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్కు చెందిన కర్నల్ పరీక్షిత్ మెహ్రా నేతృత్వంలో నిపుణులు నిశితంగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు. వారం రోజుల్లో తవ్వకాలు ప్రారంభించేందుకు రోడ్ మ్యాప్ను సైతం సిద్ధం చేసుకుని ఉన్నతస్థాయిలో సమీక్ష నిర్వహించేందుకు నీటిపారుదల శాఖ ఇప్పటికే సిద్ధమవుతోంది.
నాడు షీర్జోన్లోనే కూలిన పైకప్పు : సొరంగం పైకప్పు కూలిన ప్రాంతంలో రెండు రాతి పలకలు, బలహీనమైన మట్టి ఉన్నట్లు ఇటీవలి సర్వేలో నిపుణులు గుర్తించినట్లు తెలిసింది. దీంతోనే ఉపరితలం నుంచి సొరంగంలోకి నీటి ఊట పెద్దఎత్తున వచ్చిందని భావిస్తున్నారు. అప్పట్లో ఊటను నియంత్రించేందుకు పీయూ కాంక్రీట్ మిక్చర్తో పంపింగ్ చేస్తూ, ఎక్కడికక్కడ నియంత్రిస్తూ సొరంగం తవ్వకాన్ని నెమ్మదిగా పూర్తి చేస్తూ ముందుకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో భూమి పొరల్లో నీటి ఊట, లూజ్ మట్టి పేరుకుపోయాయి. ఈ ప్రాంతాన్ని షీర్జోన్గా గుర్తించి నెమ్మదిగా పనులు చేపట్టినా చివరికి ఫిబ్రవరిలో ఒక్కసారిగా పైకప్పు నుంచి పెద్ద ఎత్తున నీళ్లు, బురదతో పైకప్పు కూలి పనిచేస్తున్న కార్మికులపై పడింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ పనులు చేపట్టడం ఒక సవాలేనని, అత్యాధునిక టెక్నాలజీ, నిశిత పరిశీలనతో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
