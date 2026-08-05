తెలంగాణ ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద - సాగునీటి విడుదల అవకాశాలపై నేడు ఇంజినీర్ల కమిటీ సమావేశం
శ్రీశైలంలోకి 2 లక్షల క్యూసెక్కులు 107 టీఎంసీలకు చేరిన నిల్వ - పెరుగుతున్న ప్రవాహాలతో చిగురిస్తున్న ఆశలు - సాగునీటి విడుదల అవకాశాలపై నేడు రాష్ట్ర స్థాయి ఇంజినీర్ల కమిటీ సమావేశం
Published : August 5, 2026 at 8:46 AM IST
Heavy Inflow in Srisailam Reservoir : శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో వంద టీఎంసీలు దాటిన నీటినిల్వ! గోదావరి పరివాహకం శ్రీరామ్సాగర్కు కొనసాగుతున్న వరద! ఇలా ఆశలు రేపుతున్న నీటి ప్రవాహాలతో తదుపరి కార్యాచరణపై నీటిపారుదల శాఖ దృష్టి పెట్టింది. ప్రస్తుత ఖరీఫ్, వచ్చే రబీకి సాగునీటి విడుదలకు ఉన్న అవకాశాలపై చర్చించేందుకు సమీకృత నీటి ప్రణాళిక, యాజమాన్యం రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ ఇవాళ సమావేశం కానుంది. అటు శ్రీశైలం జలాశయంలోకి రెండు లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతుండగా నీటి నిల్వ వంద టీఎంసీలను దాటింది.
రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న వరద : ఎల్నినో ప్రభావంతో సాగుపై ఆశలు సన్నగిల్లిన తరుణంలో జలాశయాల్లోకి వస్తున్న ప్రవాహం రైతుల్లో కొత్త ఆశలను చిగురింపజేేస్తున్నాయి. కృష్ణా నదిపై కర్నాటకలో ఉన్న ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ జలాశయాలు నిండడంతో దిగువకు వరద కొనసాగుతోంది. ఆల్మట్టి నుంచి దిగువకు 1,49,597 క్యూసెక్కులు, నారాయణపూర్ నుంచి 1,47,776 క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నారు. దాంతో జూరాల జలాశయంలోకి 2,41,000 క్యూసెక్కుల నీరు వస్తోంది. ప్రస్తుతం జలాశయంలో 7.7 టీఎంసీల నిల్వ ఉండగా దిగువకు 2,53,102 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.
తుంగభద్ర జలాశయంలో ప్రస్తుతం 51 టీఎంసీల నీరు ఉండగా 82వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో ఉంది. దిగువకు 1,589 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు. శ్రీశైలం జలాశయంలోకి 1,91,076 క్యూసెక్కుల నీరు చేరుతోంది. జలాశయ పూర్తి సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 106 టీఎంసీలకు పైగా నీరు ఉంది. నాగార్జునసాగర్ పూర్తి సామర్థ్యం 312 టీఎంసీలకు గాను ప్రస్తుతం 136 టీఎంసీల నిల్వ ఉంది.
సింగూరు ప్రాజెక్టులోకి ఇంకా ప్రవాహాలే లేవు : గోదావరి బేసిన్లోని ఎస్సారెస్పీలోకి వరద స్వల్పంగా ఉంది. మేడిగడ్డ వద్ద ప్రవాహం బాగానే ఉండగా, సింగూరులోకి మాత్రం ఇంకా ప్రవాహాలు లేవు. గోదావరిపై మహారాష్ట్రలోని జైక్వాడి జలాశయం పూర్తి సామర్థ్యానికి దగ్గర్లో ఉంది. జలాశయం పూర్తి సామర్థ్యం 102 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం నిల్వ 95 టీఎంసీలు దాటింది. జైక్వాడిలోకి దాదాపు 40వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తుండగా దిగువకు 1700 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు. సింగూరు ప్రాజెక్టులోకి ఇంకా ప్రవాహాలు లేవు. పూర్తి సామర్థ్యం 29 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 4.18 టీఎంసీల నీరు ఉంది. నిజాంసాగర్ పూర్తి సామర్థ్యం 17 టీఎంసీలకు గాను ప్రస్తుతం 9.19 టీఎంసీల నిల్వ ఉంది. నిజాంసాగర్ లోకి 7,789 క్యూసెక్కుల వరద వస్తోంది.
ప్రాణహిత కలిసిన తర్వాత పెరిగిన ప్రవాహం : శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి 22,222 క్యూసెక్కుల నీరు వస్తోంది. జలాశయ పూర్తి సామర్థ్యం 80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 34 టీఎంసీలకు పైగా నీరు ఉంది. కడెం ప్రాజెక్టులో 3.5 టీఎంసీలకు గాను ఇప్పుడు 3.46 టీఎంసీల నిల్వ ఉంది. జలాశయంలోకి 1,886 క్యూసెక్కులు వస్తుండగా దిగువకు 4,278 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి పూర్తి సామర్థ్యం 20 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 18.51 టీఎంసీల నీరు ఉంది. మిడ్ మానేరులోకి 18,645 క్యూసెక్కుల నీరు వస్తోంది. జలాశయ పూర్తి సామర్థ్యం 27 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 16 టీఎంసీల నీరు ఉంది. గోదావరిలో ప్రాణహిత కలిసిన తర్వాత ప్రవాహం బాగానే ఉంది. మేడిగడ్డలోని లక్ష్మీ బ్యారేజీ వద్ద 1,74,600 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉంది. సమ్మక్క బ్యారేజ్ వద్ద 3,50,340 క్యూసెక్కులు, సీతమ్మ సాగర్ బ్యారేజ్ వద్ద 4,92,948 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉంది.
సాగు నీటి విడుదలకు ఇవాళ చర్చలు : రిజర్వాయర్లలోకి నీటి ప్రవాహాలు పెరుగుతూ రైతుల్లో ఆశలు చిగురించిన నేపథ్యంలో వాస్తవ పరిస్థితిని అంచనా వేసి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి నీటిపారుదల శాఖ సన్నద్ధమవుతోంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న నిల్వలు, వస్తున్న ప్రవాహాలు, తాగునీటి అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని ప్రస్తుత ఖరీఫ్, వచ్చే రబీకి సాగునీటి విడుదలకు ఉన్న అవకాశాలపై చర్చించడానికి సమీకృత నీటి ప్రణాళిక, యాజమాన్యం రాష్ట్రస్థాయి కమిటీ ఇవాళ సమావేశం కానుంది. ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ అధ్యక్షతన జరిగే ఈ సమావేశంలో అన్ని ప్రాజెక్టుల చీఫ్ ఇంజినీర్లు పాల్గొననున్నారు.
శ్రీశైలం, శ్రీరామసాగర్ ప్రాజెక్టుల మీద ఆధారపడే ఎక్కువ ఆయకట్టు ఉంది. శ్రీశైలం నిండి నాగార్జునసాగర్కు నీటి విడుదల ప్రారంభమైతే సాగర్ ఎడమకాలువ ఆయకట్టుతోపాటు, ఏఎంఆర్పీ, కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టుల కింద సాగుకు అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. శ్రీరామసాగర్లోకి మరో 40 టీఎంసీలు వస్తే వానాకాలం ఆయకట్టు వరకు కొన్ని తడులు ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది. లేదంటే తాగునీటి అవసరాలకు ఉంచుకొని ముందస్తు రబీలో కొంత సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంది. ఎల్నినో కారణంగా పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో అంచనా వేయలేని నేపథ్యంలో తాగునీటికి మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సి ఉంది. వీటన్నిటిపై రాష్ట్రస్థాయి ఇంజినీర్ల కమిటీ చర్చించనుంది.
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