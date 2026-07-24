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రిజర్వాయర్లలో కనిష్ఠస్థాయికి నీటిమట్టాలు - తాగునీటికి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తాం: ఈఎన్‌సీ నరసింహమూర్తి

కృష్ణా డెల్టా నీటి పరిస్థితిపై వివరాలు వెల్లడించిన జలవనరులశాఖ ఈఎన్‌సీ - ఎల్‌నినో ప్రభావంతో కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతంలో వర్షాలు తగ్గాయని వెల్లడి - శ్రీశైలానికి ప్రవాహాలు తగ్గాయన్న ఇరిగేషన్‌ ఈఎన్‌సీ నరసింహమూర్తి

Irrigation Department ENC on Krishna Delta Water Situation
Irrigation Department ENC on Krishna Delta Water Situation (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 3:32 PM IST

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Irrigation Department ENC on Krishna Delta Water Situation : ఎల్‌నినో పరిస్థితుల దృష్ట్యా రాష్ట్ర ప్రజలకు తాగునీటికి ఇబ్బంది లేకుండా చూడటమే ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశమని జలవనరులశాఖ ఇంజినీర్ ఇన్‌ చీఫ్​ నరసింహమూర్తి తెలిపారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల రాష్ట్రంలోని ప్రధాన రిజర్వాయర్లలో నీటిమట్టాలు కనిష్ఠస్థాయిలో ఉన్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రజల తాగునీటి అవసరాలు తీర్చడమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకుందని తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది జూన్ వరకు నీటిని తాగునీటికి కేటాయించి మిగతా జలాలను ఆరుతడి పంటలకు అందించేలా ప్రణాళిక రచించినట్లు ఇరిగేషన్‌ ఈఎన్​సీ తెలిపారు. రైతులు విజ్ఞతతో నడుచుకుంటూ సహకరించాలని కోరారు.

ప్రభుత్వం తాగునీటికే తొలి ప్రాధాన్యత: ఎల్‌నినో ప్రభావంతో కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతంలో వర్షాలు తగ్గాయని జలవనరుల శాఖ ఇంజినీర్ నరసింహమూర్తి పేర్కొన్నారు. కృష్ణా డెల్టా నీటి పరిస్థితిపై ఇరిగేషన్ ఈఎన్​సీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో నరసింహమూర్తి వివరాలు వెల్లడించారు. ఎగువ ప్రాజెక్టుల్లో నీటి సమస్యల కారణంగా శ్రీశైలానికి ప్రవాహాలు తగ్గాయని వివరించారు. ప్రభుత్వం తాగునీటికే తొలి ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందని తెలిపారు. 2027 జూన్ వరకు తాగునీటి అవసరాల కోసం నీటి నిర్వహణ ఉంటుందని వివరించారు. పులిచింతల నీటిని కూడా తాగునీటి అవసరాల కోసం భద్రపరిచినట్లు వెల్లడించారు.

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అవసరమైన నీటి లభ్యత ప్రస్తుతం లేదు: పట్టిసీమ ద్వారా కృష్ణా డెల్టాకు నీటి సరఫరా కొనసాగుతోందన్నారు. గోదావరిలో ప్రవాహాలు తగ్గడంతో పట్టిసీమ పంపింగ్‌పై ప్రభావం పడిందని తెలిపారు. సీలేరు నీటి లభ్యత కూడా తగ్గిందని ప్రస్తావించారు. కృష్ణా డెల్టా సాగుకు అవసరమైన నీటి లభ్యత ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదని అన్నారు. పట్టిసీమలో అన్ని పంపులను ఒకేసారి నడపడం సాధ్యం కావట్లేదని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించి తదుపరి నిర్ణయాలు తీసుకుంటామన్నారు. ఆర్‌ఎంసీ నుంచి అనధికారికంగా నీరు తీసుకోవద్దని రైతులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

వరికి బదులుగా ఆరుతడి పంటలు సాగు: అనధికారిక పంపుల వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఆర్‌ఎంసీ పరిధిలో రైతులు ప్రస్తుతం వరి సాగు చేయవద్దని సూచించారు. నీరు లేక పంట నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని ఈఎన్​సీ హెచ్చరించారు. భవిష్యత్తులో నీటి లభ్యత పెరిగితే వ్యవసాయ శాఖతో కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. కృష్ణా డెల్టా పరిధిలో వరికి బదులుగా ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని రైతులను సూచించారు. అసాధారణ పరిస్థితులను రైతులు అర్థం చేసుకుని విజ్ఞతతో వ్యవహరించాలని ఇంజినీర్ నరసింహమూర్తి అన్నారు.

నీటి లభ్యతను బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం: రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్షభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నీటి కొరతను అధిగమించాల్సి ఉంటుందని ఈఎన్​సీ నరసింహమూర్తి పేర్కొన్నారు. గోదావరి నదిలో ఇంత తక్కువ స్థాయిలో నీటి ప్రవాహం ఉంటుందని అనుకోలేదన్నారు. లక్షల క్యూసెక్కుల నుంచి ఒక్కసారిగా వేల క్యూసెక్కులకు పడిపోవడాన్ని ప్రస్తుతం చూస్తున్నామని చెప్పారు.

గోదావరి డెల్టా పరిధిలోని క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను రేపు అధ్యయనం చేయాల్సి ఉందన్నారు. ప్రస్తుతానికి గోదావరి డెల్టాకు పరిస్థితులు కొంత ఆశాజనకంగానే ఉన్నప్పటికీ, కృష్ణా డెల్టాకు లోటు ఏర్పడిందని స్పష్టం చేశారు. సాధారణంగా వర్షాలు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడే కృష్ణా డెల్టా 150 టీఎంసీల నీరు అవసరమవుతుందని, ఒకవేళ వర్షాలు లేకపోతే ఆ డెల్టాకు అంతకంటే ఎక్కువ నీటి అవసరం ఉంటుందని వివరించారు.

ప్రస్తుత సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో తాగునీటి సరఫరాకే తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ తాము ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని ఈఎన్‌సీ స్పష్టం చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో జలాశయాల్లో నీటి లభ్యత బట్టి తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని నరసింహమూర్తి వెల్లడించారు.

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