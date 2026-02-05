ETV Bharat / state

సాగునీటి సంఘాల పనులకు జీఎస్టీ లేకుండా చూస్తాం: చంద్రబాబు

రైతు ఆత్మహత్యల కేంద్రంగా ఉన్న ఏపీని రైతు సానుకూలప్రదేశ్‌గా మారుస్తున్నామన్న చంద్రబాబు - పరుగెత్తే నీటిని నిలపి, నడిచే నీటిని జలాశయంగా మార్చాలని పిలుపు

CM Chandrababu On JalaHarathi
CM Chandrababu On JalaHarathi (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 8:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu On JalaHarathi : రాష్ట్రంలోని ప్రతీ ఎకరాకు నీరందించటమే భూమాతకు ఇచ్చే మనమిచ్చే జలహారతి అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే ప్రతీ ఎకరాకూ నీరు ఇచ్చేలా నీటి సంఘాల ప్రతినిధులు కృషి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. పరుగెత్తే నీటిని నిలపాలని, నడిచే నీటిని జలాశయంగా మార్చాలని స్పష్టం చేశారు. భూగర్భ జలాశయంలో నీటి నిల్వ పెరిగేలా చూడాలని సూచించారు. రైతు ఆత్మహత్యల కేంద్రంగా ఉన్న ఏపీని రైతు సానుకూలప్రదేశ్‌గా మారుస్తున్నామని తెలిపారు. నీటి భద్రత అందరికీ కావాలి, కానీ నీటి సంరక్షణను పట్టించుకోవటం లేదన్నారు.

'జలం–మన బలం' నినాదంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను కరువు రహిత రాష్ట్రంగా మార్చే లక్ష్యంతో అమరావతిలోని పెరేడ్ గ్రౌండ్ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సాగునీటి సంఘాల అధ్యక్షుల సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, గతంలో రాయలసీమలోని ఊట కాలువల్లోనూ నీళ్లు సమృద్ధిగా ఉండేవన్నారు. రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చాలని ఎన్టీఆర్ ప్రాజెక్టులు చేపట్టారన్నారు. తెలుగు గంగ రాయలసీమతో పాటు చెన్నై దాహార్తిని తీరుస్తోందని వెల్లడించారు. నీటి విలువ తెలిసేలా ఇంకుడు గుంతల కార్యక్రమం చేపట్టామని గుర్తు చేశారు. అనంతపురంలో జల సంరక్షణ కార్యక్రమాన్ని మన్ కీ బాత్‌లో మోదీ ప్రస్తావించారని తెలిపారు.

సాగునీటి సంఘాలకే నామినేషన్ కింద పనులు ఇస్తున్నాం - ప్రతీ ఎకరాకూ నీరిచ్చేలా కృషి చేయాలి : చంద్రబాబు (ETV)

పండ్ల తోటల వనంగా అనంతపురం జిల్లా : పది లక్షల ఇంకుడు గుంతలు, మైక్రో ఇరిగేషన్‌ ద్వారా నీటిని సద్వినియోగం చేస్తున్నామన్నారు. అనంతపురం జిల్లాను ఎడారి కాదు పండ్ల తోటల వనంగా మార్చామని తెలిపారు. హార్టికల్చర్ హబ్‌గా మార్చేందుకు ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్నారు. రాష్ట్రంలో 40 జీవనదుల నీటిని వినియోగించుకుంటే కరవనేదే ఉండదని స్పష్టం చేశారు.

" సాగునీటి సంఘాలకే నామినేషన్ కింద పనులు ఇస్తున్నాం. సాగునీటి సంఘాలు ప్రతీ ఎకరాకూ నీరిచ్చేలా పనిచేయాలి. సంఘాలు చేసే పనులకు జీఎస్టీ లేకుండా చూస్తాం. వైఎస్సార్సీపీలో పనులకు చెల్లింపులు చేసే బాధ్యత కూటమి ప్రభుత్వానిది. నీటిపన్నులు వసూలు చేసుకుని సమర్ధంగా కాలువల నిర్వహణ చేసుకోవచ్చు. 6,700 నీటి వినియోగదారుల సంఘాలు, 58 డిస్ట్రిబ్యూటరీ కమిటీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాం. సరైన సమయానికే రబీ, ఖరీఫ్ సాగు కోసం నీరు ఇచ్చేలా ప్రణాళిక చేద్దాం. వరితో పాటు ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు రైతులు దృష్టి సారించాలి. తద్వారా రైతులు ఎక్కువ ఆదాయం పొందేలా కార్యాచరణ చేపడతాం. రైతులు ప్రకృతి సేద్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. నీటి వినియోగదారుల సంఘాలు వివిధ బాధ్యతలు తీసుకోవాలి. భూగర్భ జలాలు, కాలువలు, ప్రాజెక్టుల ద్వారా నీటి నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టాలి." - సీఎం చంద్రబాబు

భగవంతుడి పట్ల ఘోర అపచారం చేసారు : 2019-24లో తిరుమలలో లడ్డూ ప్రసాదాన్ని గత పాలకులు కల్తీ చేసారని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. రసాయనాలను నెయ్యిగా సరఫరా చేసి మహాపాపం చేసి భగవంతుడి పట్ల ఘోర అపచారం చేసారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రూ.20 లక్షల కోట్ల మేర రాష్ట్రానికి వచ్చే పెట్టుబడులు ద్వారా 23 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని వెల్లడించారు. ఆ పరిశ్రమలన్నింటికీ నీళ్లు ఇవ్వాల్సి ఉందన్నారు. వ్యవసాయానికి 900 టీఎంసీలు, పరిశ్రమలకు 40 టీఎంసీలు, తాగు నీటి కోసం 200 టీఎంసీల నీరు అవసరం ఉందన్నారు.

ప్రతీ ఏటా 1300 టీఎంసీల నీటితో మన రాష్ట్ర అవసరాలు తీరతాయని తెలిపారు. 40 నదులు, 38 వేల చెరువుల్లో 1300 టీఎంసీలకుపైగా నీటిని నిల్వ చేసుకోగలమన్నారు. ఈ ఏడాది 862 టీఎంసీల నీళ్లు మన జలాశయాల్లో జల కళతో కళకళలాడుతున్నాయని తెలిపారు. నీటి వనరుల వివరాలను డిజిటలైజ్ చేసి నీటి నిల్వలు, వినియోగం వివరాలు తెలిసేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. గోదావరి, కృష్ణా నదుల ద్వారా 5 వేల టీఎంసీల నీళ్లు సముద్రం పాలయ్యాయని తెలిపారు.

కేవలం 200 టీఎంసీల వరద నీటిని నల్లమలసాగర్​కు తరలించి కరవును తరిమికొట్టాలన్నదే తమ ప్రయత్నమని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం గోదావరిపై కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విభజన తర్వాత పూర్తి చేసినా మనం అభ్యంతరం చెప్పలేదన్నారు. మన తెలుగు సోదరులే అక్కడా ఉన్నందున మనవాళ్లే నీళ్లు వినియోగించుకుంటే అందరికీ సంతోషమే అన్నారు. నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టును మళ్లీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి గందరగోళం సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు.

భూగర్భజలాల పెంపుపై చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం : అంతకుముందు అమరావతిలోని పెరేడ్ గ్రౌండ్ వేదికగా జరిగిన సాగునీటి సంఘాల అధ్యక్షుల సమావేశం వేదిక వద్ద నీటి భద్రత, వాటర్ మేనేజ్‌మెంట్, భూగర్భజలాల పెంపుపై సాగునీటి సంఘాలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. అలాగే సమావేశ ప్రాంగణం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన వివిధ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పురోగతి వివరాలను సీఎం తెలుసుకున్నారు.

రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలాలు ఏమేరకు ఉన్నాయి, భూగర్భజలాల రీఛార్జి స్ట్రక్చర్ల నిర్మాణం తదితర అంశాలను పరిశీలించారు. ప్రదర్శన వద్ద వ్యవయసాయానికి ఉపయోగపడే డ్రోన్లు, రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా ఆపరేట్ చేసే వ్యవసాయ మోటార్ల సాంకేతికతను ముఖ్యమంత్రి ఆసక్తిగా పరిశీలించారు. నీటి వినియోగదారుల సంఘాల సమావేశానికి మంత్రులు నిమ్మల రామానాయుడు, కె.అచ్చెన్నాయుడు, కందుల దుర్గేష్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ తదితరులు హాజరైయ్యారు.

తిరుమల పవిత్రత దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించారు - ఉపేక్షించేది లేదు: చంద్రబాబు

ఏపీని అతిపెద్ద ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దేలా చర్యలు: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

IRRIGATION COMMITTEE MEETING IN AP
WATER BODIES MEETING
IRRIGATION ASSOCIATION LEADERS
సాగునీటి సంఘాల అధ్యక్షుల సమావేశం
CM CHANDRABABU ON JALAHARATHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.