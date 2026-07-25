ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ అధికారులు నమన్వయంతో పని చేయాలి: మంత్రి నిమ్మల
ఇరిగేషన్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ మీటింగ్లు నిర్వహించి ప్రస్తుత పరిస్థితులపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచన - మెరక ప్రాంత రైతులు ఆరుతుడి పంటలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి : నిమ్మల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 2:44 PM IST
Minister Nimmala Ramanaidu Teleconference with Irrigation Officers : రైతుల ప్రయోజనాలను రక్షించేందుకు ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాల ఇరిగేషన్ సీఈలు, ఎస్ఈలతో నిర్వహించిన టెలీ కాన్ఫరెన్స్లో జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సూచించారు. టెలీ కాన్ఫరెన్స్లో ఇరిగేషన్ సలహాదారు వెంకటేశ్వరరావు, ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి పాల్గొన్నారు.
55 లక్షలు మంది ప్రజలకు తాగునీరు : గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా సీలేరు జలాలను గోదావరి డెల్టా ఖరీఫ్ అవసరాల కోసం వినియోగిస్తున్నామని తెలిపారు. పుష్కర కాలువ, ఏలేరు వ్యవస్ధ ద్వారా వచ్చే నీటిని తాగునీటి అవసరాలకు, ఆరుతడి పంటలకే వినియోగించాలని సూచించారు. పుష్కర కాలువ, ఏలేరు వ్యవస్ధ ద్వారా తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, విశాఖ జిల్లాల్లో సుమారు 55 లక్షల మంది ప్రజలకు తాగునీరు అందించాల్సి ఉందని వివరించారు.
ఆరుతడి పంటలకే మొదటి ప్రాధాన్యత : గోదావరి డెల్టా ఆయకట్టు రైతులు సాగు కొనసాగించేందుకు, అన్ని జాగ్రత్త చర్యలూ తీసుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారని మంత్రి అన్నారు. డెల్టాలో మెరక ప్రాంత రైతులు ఆరుతుడి పంటలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆదేశించారు. అందుబాటులో ఉన్న నీటిని పొదుపుగా, శాస్త్రీయ పద్దతిలో వినియోగించి ప్రతి నీటి బొట్టునూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. గోదావరి సెంట్రల్, ఈస్టర్న్, వెస్టర్న్ డెల్టాల ప్రాధాన కాలువల్లో నీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకులు లేకుండా వీడ్ తొలగించాలన్నారు.
ఖరీఫ్ పంట పూర్తయ్యే వరకు ఓఅండ్ఎం పనులు కొనసాగిస్తూ, రైతులు, సాగునీటి సంఘాల సహకారంతో ఆయకట్టుకు సాగునీటిని అందించాలని సూచించారు. పోలవరం కుడి ప్రధాన కాలువ ద్వారా వచ్చే నీటిని దుర్వినియోగం కాకుండా, కృష్ణా డెల్టాకు అందేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాల్లోని 10 జిల్లాల కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో ఇరిగేషన్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ మీటింగ్లు నిర్వహించి ప్రస్తుత పరిస్థితులపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు.
ఎల్నినో క్లిష్ట సమయంలో ఇరిగేషన్ శాఖల పైస్థాయి నుంచి కింది స్థాయి వరకు అధికారులు అందరూ అందుబాటులో ఉండేలా సెలవులు రద్దు చేస్తున్నామన్నారు. కృష్ణా డెల్టా పరిధిలో నాగార్జున సాగర్ రిజర్వాయర్కు నీళ్లు నిండకుండా, వరిసాగు చేస్తే భవిష్యత్లో పంట మొత్తం నష్టపోతుందన్నారు. పట్టిసీమ నుంచి వచ్చే నీటిని కేవలం తాగునీటి అవసరాలకు, ఆరుతడి పంటలకు మాత్రమే వినియోగించాలన్నారు. నాగార్జున సాగర్కు ఈ సీజన్లో నీళ్లు రాకపోతే 2027 జూన్ వరకు పులిచింతల, పట్టిసీమ నీళ్లను తాగునీటికే భద్రపరచుకోవాలని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆదేశించారు.
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