భూముల రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీల దారి మళ్లింపు వ్యవహారం - 'బర్ఫ్ సూట్' మోడ్రన్ సాఫ్ట్వేర్తో అక్రమాలు
ఆధునిక సాఫ్ట్వేర్తో చలానాల చెల్లింపు ప్రక్రియలోకి చొరబాటు - సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీల దారిమళ్లింపు వ్యవహారంలో వెలుగులోకి - కొట్టేసిన సొమ్ముతో నిందితుడు బస్వరాజ్ విలాసాలు
Published : January 14, 2026 at 10:47 AM IST
Land Registration Scam in Jangaon : సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్కు సంబంధించి జనగామ కేంద్రంగా జరిగిన ఛార్జీల దారి మళ్లింపు వ్యవహారంలో అక్రమార్కులు 'బర్ఫ్ సూట్' అనే ఆధునిక సాఫ్ట్వేర్ వాడినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. చలానాల చెల్లింపు ప్రక్రియలోకి చొరబడ్డ నిందితులు, ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి అక్రమాలకు పాల్పడి ఉంటారని, సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్ల చాలాకాలంగా ఇది జరుగుతోందని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. జనగామలోని ప్రైవేటు ఆన్లైన్ కేంద్రం ద్వారా జరిగిన ఒక లావాదేవీలో అవకతవకలు జరిగినట్లు గుర్తించిన తహసీల్దార్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు ఇటీవల కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ప్రభుత్వ ఖాజానాకు రూ.52 కోట్ల నష్టం : ఈ ఉదంతం బయటకు రావడంతో రెవెన్యూ అధికారులు జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో మొత్తం 4,800 లావాదేవీల ద్వారా ప్రభుత్వ ఖాజానాకు రూ.52 కోట్ల వరకు నష్టం వాటిల్లినట్లు తేలింది. రంగారెడ్డి, జనగామ, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో ఇలాంటి లావాదేవీలు అత్యధికంగా జరిగినట్లు గుర్తించారు. ఈ అక్రమాలపై విచారణకు ప్రభుత్వం రెవెన్యూ, పోలీసు, రిజిస్ట్రేషన్ తదితర విభాగాలకు చెందిన అధికారులతో ఉన్నతస్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. ఇప్పటికే స్లాట్లు బుక్ చేసిన ఆన్లైన్ సెంటర్ నిర్వాహకులను అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నిస్తున్నారు. పోర్టల్లోని లోపాలను అడ్డం పెట్టుకొని నిందితులు అక్రమాలకు పాల్పడి ఉంటారని భావిస్తున్నారు.
బయటకు రాకుండా అధికారులకు మామూళ్లు! : సాధారణంగా సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్లకు సంబంధించిన ఛార్జీలను రైతులు నగదు రూపంలో ఆన్లైన్ సేవా కేంద్రాల్లో చెల్లిస్తుంటారు. ఆన్లైన్ సేవా కేంద్రాల నిర్వాహకులు రోజంతా ఇలా జమ అయిన డబ్బును తమ అకౌంట్లో వేసుకుంటారు. తమ డెబిట్ కార్డు ఉపయోగించి తమ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బుతో లావాదేవీ పూర్తి చేస్తారు. ఇక్కడే వారు మతలబు చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీల కింద రూ.15 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటే, ఆ మొత్తాన్ని ఆన్లైన్ సేవాకేంద్రం నిర్వాహకుడికి రైతు ఇస్తాడు.
నిర్వాహకుడు మాత్రం అందులో రూ.150 మాత్రమే బ్యాంకుకు చెల్లిస్తాడు. కానీ ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి ప్రభుత్వ ఖజానాలో రూ.15,000 జమ అయినట్లు చూపిస్తాడు. ఇలా చేసి రూ.14,850 తీసుకుంటున్నారు. వాస్తవానికి ప్రభుత్వ ఖజానాలో ఎంత జమ అయిందన్న విషయం అధికారులకు తెలుస్తుందని, ఆ విషయం బయటకు రాకుండా అందరికీ మాముళ్లతో ఆకట్టుకున్నారు. పోలీసుల వద్ద అనుమానితులు ఈ మేరకు అంగీకరించినట్లు సమాచారం.
ఫార్చ్యూనర్ కారు - థాయ్లాండ్ టూర్లు : ప్రస్తుతం పోలీసుల అదుపులో ఉన్న యాదగిరిగుట్టకు చెందిన నిందితుడు బస్వరాజ్ ఒక్కడే రూ.11 కోట్లు కొట్టేసినట్లు, ఇతనికి పాండు అనే మరో వ్యక్తి సహకరించినట్లు తెలుస్తోంది. కొట్టేసిన సొమ్ముతో బస్వరాజ్ విలాసాలు అనుభవించినట్లు సమాచారం. ఖరీదైన ఫార్చ్యూనర్ కారు కొనడంతో పాటు అనేకమార్లు థాయ్లాండ్ సహా వివిధ దేశాల్లో పర్యటించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. బస్వరాజ్ వద్ద 1,200లకు పైగా రిజిస్ట్రేషన్కు సంబంధించిన పత్రాలు దొరికినట్లు సమాచారం. ఈ వ్యవహారం ఒక్క జనగామకు మాత్రమే పరిమితం కాదని, ఇలాగే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక కేంద్రాల్లో జరిగిందని, ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.కోట్లలో నష్టం జరిగినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇంటర్నెట్ కేంద్రాల్లో రూ.లక్షల్లో కమీషన్లు : సాగుభూముల రిజిస్ట్రేషన్ల పోర్టల్కు అక్రమార్కులు భారీగా కన్నమేశారు. రైతులు చెల్లించిన స్టాంపు డ్యూటీ, ఛార్జీలను దాదాపు మొత్తం దోచేస్తున్నారు. రైతులు రూ.లక్ష చెల్లిస్తే ప్రభుత్వ ఖజానాకు దాదాపు రూ.1,000 మాత్రమే చేరుతుంది. మిగతా డబ్బును కమీషన్ల రూపంలో పంచుకుంటున్నట్లు సమాచారం. జనగామ జిల్లా కేంద్రంలో బయటపడిన ఈ వ్యవహారంలో పలు కొత్త అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగిన ఇంటర్నెట్ కేంద్రాల్లో ఈ-ఫైళ్లను నిపుణులు పరిశీలిస్తున్నారు. వాటి నిర్వాహకులు ముఠాగా ఏర్పడి దోపిడీకి పాల్పడ్డారని గుర్తించినట్లు సమాచారం.
