దుర్గ గుడిలో చీరల కుంభకోణం - మళ్లీ పాత కథే
అమ్మ సన్నిధిలో చీరల కుంభకోణంలో రిక'వర్రీయే' - ప్రైవేటు గుత్తేదారుకు కట్టబెట్టినా మళ్లీ పాత కథే - అక్రమాలకు పాల్పడ్డవారిపై చర్యలు తీసుకోని అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 12:09 PM IST
Scam In Sarees Offered By Devotees At The Durga Temple : విజయవాడలోని దుర్గ ఆలయంలో భక్తులు సమర్పించే చీరల విషయంలో జరుగుతున్న అక్రమాలు ఇంకా అదుపులోకి రాలేదు. భక్తులు సాధారణ చీరల నుంచి అత్యంత ఖరీదైన చీరల వరకు సమర్పిస్తుంటారు. వారు కౌంటర్ వద్ద వాటిని అప్పగించి రశీదులు పొందుతారు. సరిగ్గా ఈ దశలోనే అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. భక్తులు అసలు కొనుగోలు ధరను తెలిపే బిల్లులను చూపించినప్పటికీ, సిబ్బంది ఆ విలువలో సగమే నమోదు చేస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా, గత ప్రభుత్వ హయాంలో కొందరు సిబ్బంది ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని భారీ కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారు.
గతంలో ఆలయ రికార్డుల్లో నమోదు కావాల్సిన వేలాది చీరలు గోదాము (warehouse) నుంచి మాయమయ్యాయి. దీనిపై విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. మూడు నెలల పాటు అన్ని పత్రాలను పరిశీలించిన తర్వాత, ఆ కమిటీ 2023లో 50 పేజీల నివేదికను సమర్పించింది. అయితే అప్పటి ఒక మంత్రి అండదండలతో నిందితులు బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోగలిగారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, 2025 మార్చిలో ఈ కుంభకోణంపై దర్యాప్తు తిరిగి ప్రారంభమైంది
ఒక్క రూపాయి కూడా రికవరీ కాలేదు : ఖరీదైన చీరల విలువను తక్కువగా చూపడం, వాటిని దారి మళ్లించడమే కాకుండా నిందితులు ఇండెంట్లు, ఆర్డర్లు, అమ్మకాల వివరాలతో సహా అనేక రికార్డులను మాయం చేశారు. 'డబుల్ ఎంట్రీ' బుక్కీపింగ్ విధానం ద్వారా, లక్షల రూపాయల విలువైన 566 చీరలు ఒక్కొక్కటి రెండుసార్లు అమ్ముడైనట్లుగా వారు చూపించారు. రూ.2,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన చీరలను తప్పనిసరిగా రిజిస్టర్లో నమోదు చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ, వాటిని తక్కువ విలువైన చీరలతో కలిపి పెద్ద మొత్తంలో మూటలుగా తరలించారు. అధికారులు సంబంధిత సిబ్బందిని సస్పెండ్ చేయడంతోనే సరిపెట్టుకున్నారు తప్ప, దుర్వినియోగమైన నిధులను రాబట్టడంలో విఫలమయ్యారు. పరిస్థితిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.
ప్రస్తుతం చీరల సేకరణ బాధ్యతను ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్కు అప్పగించినప్పటికీ, భక్తులు సమర్పించే చీరల విషయంలో పారదర్శకత లోపించింది. వాస్తవానికి రూ.18,000 విలువైన చీరకు రూ.10,000 విలువతో రశీదు జారీ చేయడంతో ఇటీవల వివాదం తలెత్తింది. నిబంధనల ప్రకారం, రశీదు విలువ చీర అసలు విలువ కంటే 25% తక్కువగా ఉండాలి. కానీ వారు విలువను సగానికి తగ్గిస్తున్నారు. చీరల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఎక్కువగా కనిపిస్తే, తర్వాతి ఏడాది టెండర్లో కనీస ధర (base price) పెరుగుతుందనే భయంతోనే వారు ఇలా చేస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
33,686 చీరలు మాయం : గత ప్రభుత్వ హయాంలో రూ.1.67 కోట్ల విలువైన 33,686 చీరలు మాయమైనట్లు ఆడిట్లో తేలింది. ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించిన వివరాలు, పక్కా ఆధారాలతో కూడిన నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించినప్పటికీ, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలూ తీసుకోలేదు. ఈ ఘటన తర్వాత, చీరల సేకరణ, విక్రయాలలో పారదర్శకతను కల్పించేందుకు ఎటువంటి చర్యలూ చేపట్టలేదు.
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