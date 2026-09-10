అర్హతలు లేకపోయినా 'ఆటోమెటిక్'గా పదోన్నతులు, ఇంక్రిమెంట్లు - దేవాదాయ శాఖలో అక్రమాల దందా!
దేవాదాయ శాఖలో వెలుగులోకి వచ్చిన అక్రమాలు - ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అవకాశం దుర్వినియోగం చేసిన అధికారులు - అర్హతలు లేకపోయినా ప్రమోషన్లు, ఇంక్రిమెంట్లు పొందిన వైనం
Published : September 10, 2026 at 10:51 AM IST
Irregularities in Endowments Department : దేవాదాయ శాఖలో అక్రమాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ప్రమోషన్లు ఆలస్యమవుతున్నాయని సర్కారు ఇచ్చిన వరాన్ని వారు అవకాశంగా మలచుకున్నారు. అర్హతలు లేకపోయినప్పటికీ ప్రమోషన్లు, ఇంక్రిమెంట్ల ప్రయోజనాలను పొందారు. తద్వారా ఖజానాకు భారీగా కన్నమేశారు. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు ప్రాథమిక విచారణలో నిగ్గుతేల్చడంతో ఈ వ్యవహారంపై సమగ్రంగా దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్టు తెలిసింది.
ప్రభుత్వ కొలువుల్లో ఒకే స్థానంలో ఉంటూ ఖాళీ లేక పదోన్నతి పొందలేకపోవడం, ఏ అవకాశం పొందలేనటువంటి ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా ఊరటనిచ్చేందుకు ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ పథకాన్ని (ఏఏఎస్) ప్రవేశపెట్టారు. ఉమ్మడి ఏపీలో ప్రారంభమైన ఈ పథకం, ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా సవరించిన వేతనాల నియమావళి ప్రకారం యథాతథంగా కొనసాగుతోంది.
ఎలాగంటే? : ప్రస్తుత రూల్స్ ప్రకారం, ఒకే కేడర్లో నిరంతరాయంగా ఆరు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటే స్పెషల్ గ్రేడ్, 12 ఏళ్లకు ఎస్పీపీ-1ఏ, 18 ఏళ్లకు ఎస్పీపీ-1బి, 24 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నట్లయితే ఎస్పీపీ-2 స్కేళ్లకు అర్హత లభిస్తుంది. కొంతమంది ఈవోలు టెంపుల్ ఎంప్లాయీస్గా ఉన్నప్పుడు కమిషనర్ ఉత్తర్వులు లేకుండానే ఈ పథకానికి అర్హులంటూ రికార్డులను సృష్టించి 150 నుంచి 300 శాతం పేస్కేళ్లను వర్తింపజేశారు. ఈ క్రమంలో నిబంధనలకు తప్పుగా క్లెయిమ్ చేసి, బేసిక్ పే (మూల వేతనం) పెంచుకుంటూ రూ.వేలల్లో అదనపు మొత్తాన్ని ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి డ్రా చేశారు.
ఎలా వెలుగులోకి వచ్చిందంటే? : ప్రాథమిక విచారణలో రూల్స్ ఉల్లంఘన జరిగినట్లు తేలడంతో తొలుత అక్రమంగా లబ్ధి పొందినట్టు భావించిన 12 మంది ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఫైళ్లను సమగ్రంగా పరిశీలించాలని శాఖలోని ఆర్థిక విభాగం అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అధికారులు ఆ ఉద్యోగుల సర్వీస్ రికార్డులను(ఎస్ఆర్) లోతుగా పరిశీలించి అవకతవకలు నిజమేనని నిర్ధారించారు. ఒకరు మినహా 11 మంది రికార్డుల్లో మార్పులు ఉన్నాయని రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇందులో భాగమైన వారి సంఖ్య భారీగానే ఉందన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆ మొత్తాన్ని రికవరీ చేయాలని యోచిస్తున్నారు. హెడ్ క్వార్టర్లో ఓ ఉన్నతాధికారి ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకొని విచారణను ఆపాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా సమాచారం.
అధికారుల అలసత్వం : ఏ ప్రభుత్వ శాఖలోనైనా శాలరీలు ఫిక్సేషన్ చేసేటప్పుడు పరిశీలించాల్సిన బాధ్యత ఆయా ఆఫీస్ల సూపరింటెండెంట్లు, అకౌంట్స్ అధికారులు, బిల్లులు పాస్ చేసే ట్రెజరీ/ఆడిట్ అధికారులపై ఉంటుంది. కానీ వారి అలసత్వం, పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగానే ఈ తప్పులు ఏళ్ల తరబడి సాగాయని తెలుస్తోంది. ఇంటర్నల్ ఆడిట్ సక్రమంగా జరగకపోవడం, సర్వీస్ రిజిస్టర్లను క్షుణ్నంగా పరిశీలించకుండా పైపైన చూసి సంతకాలు చేయడం వీరికి వరంగా మారింది.
ఏజీ ఆఫీస్ పాత్ర కీలకం : ఈ వ్యవహారంలో ‘ఏజీ ఆఫీస్’ పాత్ర కీలకంగా మారింది. ఉద్యోగులకు ఏఏఎస్ మంజూరు చేసినప్పుడు కొత్త వేతన స్థిరీకరణ ఫైళ్లను ఏజీ కార్యాలయానికి ఆడిట్కు పంపి క్లియరెన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన తర్వాత ఏజీ ఆఫీస్ బృందాలు జరిపే వార్షిక తనిఖీల్లో ఇలాంటి అవకతవకలను గుర్తించి 'ఆడిట్ అబ్జెక్షన్'ను నమోదు చేస్తాయి. దేవాదాయ శాఖలోని ఈ అక్రమాలు ఇలాంటి తనిఖీల్లోనే బయటపడినట్లుగా సమాచారం. అక్రమాలకు పాల్పడిన ఉద్యోగుల్లో ఎవరైనా పదవీ విరమణకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ తదితర ప్రయోజనాలను పూర్తిగా నిలిపివేస్తుంది.
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