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అసైన్డ్ భూమికి ఎసరు - హవాయిగూడలో 52 ఎకరాల అక్రమ బదిలీ

సిద్దిపేట జిల్లాలో అసైన్డ్​ భూముల అక్రమాలు - 52 ఎకరాల భూమిని తమ పేర్లపైకి మార్చుకున్న వైనం - పెద్ద పెద్ద వారి హస్తం ఉన్నట్లు సమాచారం

Ilegal Registration Of Assigned Lands
అసైన్డ్​ భూమిలో అక్రమాలు (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2026 at 9:52 AM IST

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Ilegal Registration Of Assigned Lands : అసైన్డ్ భూమిని నిషేధిత భూమిగా వర్గీకరించి రక్షించి ఉండాల్సి ఉండగా, కొందరు అక్రమార్కులు ఏకంగా 52 ఎకరాల భూమిని తమ పేర్లపైకి బదిలీ చేయించుకున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లాలోని గజ్వేల్ రెవెన్యూ పరిధిలో ఉన్న హవాయిగూడలో ఈ అక్రమం వెలుగుచూసింది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లావ్యాప్తంగా వేలాది ఎకరాల అసైన్డ్ భూములు చేతులు మారుతున్న తరుణంలో తాజాగా బయటపడిన ఈ వ్యవహారంలోనూ పలువురు వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు సమాచారం.

నిషేధిత జాబితాలో మార్చని వైనం : సిద్దిపేట జిల్లా, గజ్వేల్ రెవెన్యూ పరిధిలోని హవాయిగూడలో సుమారు 52 ఎకరాల అసైన్డ్ భూమి ఉంది. నాటి సర్వేయర్, రెవెన్యూ అధికారుల నివేదికల ఆధారంగా 1989లోనే ఈ భూమిని 'పట్టా భూమి'గా మార్చినట్లు జిల్లా యంత్రాంగం చెబుతోంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మార్చిన అసైన్డ్ భూముల రిజిస్ట్రేషన్లను నిలిపివేయడానికి సాధారణంగా వాటిని 'నిషేధిత జాబితా'లో చేరుస్తారు. అయితే హవాయిగూడ భూములను ఆ జాబితాలో చేర్చకపోవడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. రెవెన్యూ అధికారులు సమగ్ర విచారణ జరిపితేనే ఈ వ్యవహారం ఎలా జరిగిందనే దానిపై పూర్తి వివరాలు వెలుగులోకి వస్తాయని పౌర సమాజ సంఘాలు పేర్కొంటున్నాయి.

ఇది అక్రమంగా రాసేసుకున్నారా : హవాయిగూడలో నిర్దిష్ట సర్వే నంబర్ కింద మొత్తం 83.04 ఎకరాల అసైన్డ్ భూమి నమోదై ఉంది. ఈ భూమిని బై నంబర్లుగా విభజించారు. తద్వారా 2, 3, 4 బై నంబర్లలోని అసైన్డ్​ భూమి స్వరూపం మార్చేశారు. కేవలం మొదటి బై నంబర్లలోని 31.27 ఎకరాలు మాత్రమే అసైన్డ్ భూమిగా నమోదై ఉన్నాయి. మిగిలిన సుమారు 52 ఎకరాల భూమి విషయంలో 1989లో ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నిబంధనల ప్రకారమే దాని హోదాను మార్చి పట్టా భూమిగా నమోదు చేశారా, లేక అప్పటి రెవెన్యూ అధికారులు అధికారిక ఆదేశాలు లేకుండానే తమ బంధువులు, స్నేహితుల పేర్లపై పట్టా భూమిగా నమోదు చేసి బదిలీ చేశారా అనేది తేలాల్సి ఉంది. ఈ వ్యవహారంలో వాస్తవానికి ఏం జరిగిందనే దానిపై రెవెన్యూ అధికారులు ఇప్పటివరకు ఎటువంటి స్పష్టమైన ప్రకటన చేయకపోవడం విమర్శలకు దారితీసింది.

ఈ విషయంపై సిద్దిపేట జిల్లా కలెక్టర్ హైమావతిని 'ఈటీవీ భారత్​' వివరణ కోరగా, 'సేత్వారీ' రికార్డుల ప్రకారం రెవెన్యూ అధికారులు 1989లోనే ఆ భూమిని 'పట్టా' భూమిగా నమోదు చేశారని ఆమె తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియ తన పర్యవేక్షణలో జరిగిందన్న ఆరోపణలను ఆమె అసత్య ప్రచారంగా కొట్టిపారేశారు. ఈ వ్యవహారంపై ఉన్నతాధికారులకు సమగ్ర నివేదిక సమర్పిస్తానని పేర్కొన్నారు.

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