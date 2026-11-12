ఆ శివాలయంలో 10 ఏళ్లుగా భారీ అక్రమాలు - ఆధారాలతో సహా గుర్తింపు
Irregularities Yanamalakuduru Shiva Temple : యనమలకుదురు శివాలయంలో గత పదేళ్లలో భారీగా అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇప్పటికే మూడుసార్లు ప్రత్యేక కమిటీల ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలో విచారణ చేపట్టారు. అనేక అక్రమాలను ఆధారాలతో సహా గుర్తించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:18 PM IST
ఎన్టీఆర్ జిల్లా యనమలకుదురు శివాలయంలో గత పదేళ్లలో భారీగా అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇప్పటికే మూడుసార్లు ప్రత్యేక కమిటీల ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలో విచారణ చేపట్టారు. అనేక అక్రమాలను ఆధారాలతో సహా గుర్తించారు. గత ఈవోలు గంగాధర్రావు, భవానీల హయాంలోనే అనేక అవకతవకలు వెలుగు చూసినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా అక్రమాలపై తుది నివేదికను అందజేసే బాధ్యతను దుర్గగుడి ఈవో శీనానాయక్కు అప్పగించారు. బాధ్యులైన గత ఈవోలు, సిబ్బంది మొత్తాన్ని మరోసారి విచారించి నివేదికను రూపొందించనున్నారు.
యనమలకుదురు ప్రధాన ఆలయం వద్ద బిగించిన సీసీ కెమెరాలను ఆపేసి మరీ అంతరాలయంలోని హుండీ ఆదాయాన్ని కొల్లగొట్టడం, ఆలయ ఆస్తులపై వచ్చే లీజులు, దాతల నుంచి వచ్చిన విరాళాలు, ఖర్చులు సహా అన్నింటిపై 10 రకాల ప్రశ్నలను సంధించి బాధ్యుల నుంచి గత కమిటీలు సమాధానాలను రాబట్టాయి. ఆ నివేదికలను దేవాదాయశాఖకు సమర్పించాయి. తాజాగా ఈ అక్రమాలను నిగ్గు తేల్చేందుకు మరోసారి ఉన్నతస్థాయి కమిటీని నియమించడంతో మళ్లీ విచారణ ఆరంభమైంది.
మార్చిలో తొలిసారిగా అక్రమాలు వెలుగులోకి : గత పదేళ్లలో భారీగా అక్రమాలు జరిగినట్టు అధికారులు ఇప్పటికే గుర్తించారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో తొలిసారిగా అక్రమాలు వెలుగులోకి రావడంతో దేవాదాయశాఖ ప్రత్యేక దృష్టి సారించి లోతుగా విచారణ చేపట్టింది. కానీ ఆలయ ఆదాయం ఎంత మేరకు అక్రమార్కులు పక్కదారి పట్టించారు? అదంతా వెనక్కి కట్టించేందుకు ఏం చేశారు? అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. హుండీ ఆదాయాన్ని పక్కదారి పట్టించడంతోపాటు దాతలు ఇచ్చిన విలువైన వస్తువుల వివరాలు సైతం దస్త్రాల్లో సరిగా నమోదు చేయలేదు. తెరవెనుక వ్యవహారం నడిపి, లీజుల విషయంలోనూ ఆలయ ఖజానాకు భారీగానే గండి కొట్టినట్టు తెలుస్తోంది.
హుండీ ఆదాయంలో అక్రమాలు : ఆలయంలో 2019 నుంచి 2026 మధ్యలో లావాదేవీలు, విరాళాలతో సహా ఏడేళ్ల దస్త్రాలు, బిల్లులు, ఆదాయం, ఖర్చుల పూర్తి లెక్కలను ఇప్పటికే విచారణ బృందాలు పరిశీలించాయి. వీటిలో అనేక అవకతవకలను గుర్తించారు. గత ఈవోలు గంగాధర్రావు, భవానీల వివరణ తీసుకున్నారు. తాజాగా ఈవో శీనానాయక్ ఆధ్వర్యంలోనూ వీరిని విచారించారు. తమకు రెండు వారాల సమయం కావాలని ఈవో భవానీ కోరినట్టు తెలుస్తోంది.
ఆదాయ, వ్యయాల రికార్డులు, భూములు, ఇతర లీజులు, భక్తులు సమర్పించిన కానుకల దస్త్రాలను లోతుగా పరిశీలించగా లీజులు, హుండీ ఆదాయంలో ఎక్కువ అక్రమాలు తేలాయి. గత ఈవో భవానీ, అర్చకులు గుడూరు రామలింగేశ్వర విద్యాసాగర్, ఇలూరి పూర్ణచంద్రరావు, గుమస్తా రఘుపతిరావుపై దేవాదాయశాఖ వేటు వేసింది. వీరిపై పోలీస్స్టేషన్లో ప్రధాన దాత నరసింహారావు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు కూడా నమోదైంది.
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