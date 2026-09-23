ఆర్టీఏ కార్యాలయాల్లో ఆగని దందా - యథేచ్చగా కొనసాగుతున్న దళారి వ్యవస్థ
సాంకేతికత ఎంత వచ్చినా ఆర్టీఏ ఆఫీసుల్లో అక్రమాలు తగ్గడం లేదు. అధికారులు, ఏజెంట్లు తమ అవినీతి లావాదేవీలను నిర్దిష్ట కోడ్లు, చిహ్నాలను ఉపయోగించి దందాలు చేస్తున్నారు. వచ్చిన డబ్బును అధికారుల హోదాను బట్టి పంచుకుంటారు.
Published : September 23, 2026 at 1:39 PM IST
Irregularities at RTA Offices : సీసీటీవీ నిఘా, గేటు వద్ద కానిస్టేబుళ్ల తనిఖీలు, మధ్యవర్తులకు ప్రవేశం లేదు అని పెద్ద అక్షరాలతో రాసిన బోర్డులు ఇవేవీ ఆర్టీఏ కార్యాలయాల్లో మధ్యవర్తులు సాగిస్తున్న అక్రమ దందాను అరికట్టలేకపోయాయి. "అన్నీ ఆన్లైన్లోకి మారాయి" అని అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ, కొన్ని కార్యాలయాల్లో మధ్యవర్తి గుర్తు ఉంటేనే ఫైళ్లు ముందుకు కదులుతున్నాయి. కార్యాలయాల లోపల రూ.500 నోట్లు చేతులు మారుతుండటంతో ఆన్లైన్ చెల్లింపు వ్యవస్థల పరిస్థితి ఏమైందని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
కోడ్ల ద్వారా కుమ్మక్కు
అధికారులు, ఏజెంట్లు తమ అవినీతి లావాదేవీలను నిర్దిష్ట కోడ్లు, చిహ్నాలను ఉపయోగించి నిర్వహిస్తుంటారు. ఏజెంట్లు దరఖాస్తులకు కోడ్లు లేదా స్లిప్లను జతచేసి, దరఖాస్తుదారుల నుంచి డబ్బు వసూలు చేసి, వారిని ఒక నిర్దిష్ట కౌంటర్కు పంపుతారు. సాయంత్రం వేళ ఒక నిర్దిష్ట సిబ్బంది వీటిని సేకరించి, ఒక్కో ఏజెంట్ సమర్పించిన ఫారాల సంఖ్య, దానికి సంబంధించిన మొత్తాలను సరిచూసుకుని వసూళ్లను నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన డబ్బును అధికారుల హోదాను బట్టి పంచుకుంటారు. కొన్నిసార్లు మధ్యవర్తులు తామే దరఖాస్తుదారులుగా నటిస్తూ అధికారులకు లంచం ఇస్తుంటారు. సౌత్జోన్లో కొందరు అధికారులు దరఖాస్తుదారులను నేరుగా నిర్దిష్ట ఏజెంట్ల వద్దకే పంపుతున్నట్లు కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. అటువంటి అధికారుల ఫోన్లలో అనుమానాస్పద యూపీఐ చెల్లింపులను ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించినట్లు సమాచారం.
చెట్టు కింద లేదంటే జిరాక్స్ షాపు దగ్గర
గత ఏడాది కాలంగా మధ్యవర్తులు కార్యాలయాల్లోకి రాకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల కెమెరాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఖైరతాబాద్ ప్రధాన కార్యాలయంలో హెచ్డీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. మధ్యవర్తులుగా అనుమానం వస్తే వ్యక్తులను హెచ్చరించి పంపివేస్తున్నారు. గత వారం ఈ చర్య విషయంలో ఏజెంట్లు, మధ్యవర్తులు అధికారులతో గొడవపడ్డారు. చివరికి అక్కడి నుంచి పంపిన తర్వాత ఈ మధ్యవర్తులు సమీపంలోని చెట్టు కింద చేరి అక్కడికి వచ్చే దరఖాస్తుదారులతో మాట్లాడి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు.
బండ్లగూడలో 200 మంది ఏజెంట్లు, బ్రోకర్లు!
గడిచిన పదేళ్లలో అనిశా బండ్లగూడలోని ప్రాంతీయ రవాణా కార్యాలయంపై మూడుసార్లు దాడులు చేసింది. అవినీతి ఆరోపణల తర్వాత అధికారులను బదిలీ చేసినప్పటికీ రాజకీయ పలుకుబడితో వారు తిరిగి వచ్చి తమ పట్టును నిలుపుకోవడం సాధారణ విషయంగా మారింది. పాతబస్తీ ప్రాంతంలో ఒక రాజకీయ పార్టీ మద్దతుతో సుమారు 200 మంది ఏజెంట్లు, బ్రోకర్లు ఆర్టీఓ కార్యకలాపాలపై గుత్తాధిపత్యాన్ని చలాయిస్తున్నారు. ఈ ఏజెంట్లు బ్రోకర్లు కార్యాలయ పరిసరాల్లోని షాపుల నుంచి తమ వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తుంటారు. పైకి ఇవి ఆన్లైన్ సేవలు, స్లాట్ బుకింగ్, జిరాక్స్ సెంటర్ల పేరుతో దుకాణాల నుంచి ఏజెంట్లు, బ్రోకర్లు కార్యకలాపాలు సాగిస్తుంటారు.
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