ఒకే కాంట్రాక్టర్కు రెండుసార్లు చెల్లింపులు - రూ.50 కోట్ల ప్రజాధనం పక్కదారి
జీహెచ్ఎంసీలో కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లింపుల్లో అక్రమాలు - వంద మందికిపైగా రెండుసార్లు చెల్లింపులు - జీహెచ్ఎంసీలో రెండేళ్లుగా రూ.50కోట్ల ప్రజాధనం పక్కదారి పట్టినట్లు సమాచారం - తనిఖీ చేస్తే మరిన్ని అవకతవకలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం
Published : July 26, 2026 at 2:30 PM IST
Irregularities in Payments to Contractors : లెక్కలు సరిచేయాల్సిన అధికారులే ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండికొడుతున్నారు. అంకెలు మార్చి ఆన్లైన్లో ఒకే కాంట్రాక్టర్కు రెండుసార్లు బిల్లులు చెల్లింపులు చేస్తున్నారు. ఈ రకంగా దాదాపు 100కు పైగా ఏజెన్సీలకు చెల్లింపులు చేశారు. పలితంగా సుమారు రూ.50 కోట్లు పక్కదారి పట్టినట్లు ఉన్నతాధికారులు గుర్తించారు. జీహెచ్ఎంసీలో రెండు సంవత్సరాలుగా జరిగిన అవినీతి వ్యవహారం 3 కార్పొరేషన్ల ఏర్పాటులో భాగంగా చేపట్టిన అకౌంట్, ఖర్చుల విభజనతో బయటపడింది. కింది స్థాయిలో పనిచేసే ఫైనాన్స్ విభాగాల అధికారులు, ఆడిట్, ఏజెన్సీలు కలిసి ఖజానాను ఊడ్చేశారని సమాచారం.
బ్యాంక్ అకౌంట్లో నిధులు జమ : "మా వద్ద నిధులు లేవు. మేము సిఫార్సు చేసిన కాంట్రాక్టర్లకు మీరు సొమ్ము చెల్లించాలి. దాన్ని మేము వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లిస్తాం. కాంట్రాక్టర్ నుంచి కూడా వడ్డీ తీసుకోవాలి" అంటూ జీహెచ్ఎంసీ రెండు సంవత్సరాల కిందట 18 బ్యాంకుల సమూహంతో ఒప్పందం చేసుకుంది. ఆ విధానాన్ని ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ డిస్కౌంటింగ్ సిస్టమ్ (ట్రెడ్స్) అంటారు. ఆడిట్ పూర్తైన కాంట్రాక్టు పనుల బిల్లులను ఫైనాన్స్ విభాగం ఆమోదించి, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ద్వారా వాటిని ట్రెడ్స్లో లిస్టింగ్ చేస్తుంది. బ్యాంకులు ఆయా మొత్తాలను ఫలానా వడ్డీకి చెల్లింపులు చేస్తామని ప్రతిపాదిస్తాయి. తక్కువ వడ్డీ రేటుతో బిల్లు చెల్లిస్తామన్న బ్యాంకు ప్రతిపాదనను కాంట్రాక్టరు అంగీకారం తెలపాలి. అప్పుడే వారి బ్యాంక్ అకౌంట్లో నిధులు జమ అవుతాయి.
మరిన్ని అవకతవకలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం : కాంట్రాక్టర్ల జాబితాను ట్రెడ్స్ రుణాల లిస్టింగులో చేర్చేందుకు, కమిషనర్ అనుమతి ఇచ్చే రోజు నుంచి బ్యాంకు ప్రతిపాదనకు గుత్తేదారులు అంగీకారం తెలిపే వరకు నాలుగు రోజుల టైం పడుతోంది. ఈ సమయంలో అదే గుత్తేదారు బిల్లును మరోసారి ఫైనాన్స్, ఆడిట్ విభాగాలు కమిషనర్ అనుమతికి పంపించి ట్రెడ్స్లో లిస్టు చేస్తున్నాయి. కాంట్రాక్టర్కు రెండోసారి బిల్లు మంజూరు అవుతోంది. ఇలా వంద మంది కాంట్రాక్టర్లకు రూ.50 కోట్ల విలువైన చెల్లింపులు చేసినట్లు తేలింది. ట్రెడ్స్లో జరిగిన చెల్లింపులన్నింటినీ తనిఖీ చేస్తే మరిన్ని అవకతవకలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని స్పష్టమవుతోంది.
ఇకపై అక్రమ చెల్లింపులు జరగనివ్వను : ట్రెడ్స్ విధానంలో చేపడుతున్న బిల్లుల చెల్లింపులను ఎంఎంసీ, జీహెచ్ఎంసీ ఫైనాన్స్ విభాగాల అదనపు కమిషనర్ రాధికా గుప్తా క్షుణ్నంగా పరిశీలించారు. ఆన్లైన్ చెల్లింపుల విధానం సరిగా లేదని గుర్తించారు. వ్యవస్థలో మార్పులు చేసే ప్రక్రియలో ఈ అక్రమ చెల్లింపులు వెలుగులోకి వచ్చాయని రాధికా గుప్తా తెలిపారు. ఇకపై అక్రమ చెల్లింపుల తప్పిదాలకు తావివ్వకుండా నూతన డిజిటల్ చెల్లింపుల విధానం రూపొందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
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