ETV Bharat / state

ఒకే కాంట్రాక్టర్​కు రెండుసార్లు చెల్లింపులు - రూ.50 కోట్ల ప్రజాధనం పక్కదారి

జీహెచ్‌ఎంసీలో కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లింపుల్లో అక్రమాలు - వంద మందికిపైగా రెండుసార్లు చెల్లింపులు - జీహెచ్‌ఎంసీలో రెండేళ్లుగా రూ.50కోట్ల ప్రజాధనం పక్కదారి పట్టినట్లు సమాచారం - తనిఖీ చేస్తే మరిన్ని అవకతవకలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం

GHMC
GHMC (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Irregularities in Payments to Contractors : లెక్కలు సరిచేయాల్సిన అధికారులే ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండికొడుతున్నారు. అంకెలు మార్చి ఆన్‌లైన్‌లో ఒకే కాంట్రాక్టర్​కు రెండుసార్లు బిల్లులు చెల్లింపులు చేస్తున్నారు. ఈ రకంగా దాదాపు 100కు పైగా ఏజెన్సీలకు చెల్లింపులు చేశారు. పలితంగా సుమారు రూ.50 కోట్లు పక్కదారి పట్టినట్లు ఉన్నతాధికారులు గుర్తించారు. జీహెచ్‌ఎంసీలో రెండు సంవత్సరాలుగా జరిగిన అవినీతి వ్యవహారం 3 కార్పొరేషన్ల ఏర్పాటులో భాగంగా చేపట్టిన అకౌంట్​, ఖర్చుల విభజనతో బయటపడింది. కింది స్థాయిలో పనిచేసే ఫైనాన్స్‌ విభాగాల అధికారులు, ఆడిట్, ఏజెన్సీలు కలిసి ఖజానాను ఊడ్చేశారని సమాచారం.

బ్యాంక్ అకౌంట్​లో నిధులు జమ : "మా వద్ద నిధులు లేవు. మేము సిఫార్సు చేసిన కాంట్రాక్టర్లకు మీరు సొమ్ము చెల్లించాలి. దాన్ని మేము వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లిస్తాం. కాంట్రాక్టర్​ నుంచి కూడా వడ్డీ తీసుకోవాలి" అంటూ జీహెచ్‌ఎంసీ రెండు సంవత్సరాల కిందట 18 బ్యాంకుల సమూహంతో ఒప్పందం చేసుకుంది. ఆ విధానాన్ని ట్రేడ్‌ రిసీవబుల్స్‌ డిస్కౌంటింగ్‌ సిస్టమ్‌ (ట్రెడ్స్‌) అంటారు. ఆడిట్‌ పూర్తైన కాంట్రాక్టు పనుల బిల్లులను ఫైనాన్స్‌ విభాగం ఆమోదించి, జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్‌ ద్వారా వాటిని ట్రెడ్స్‌లో లిస్టింగ్‌ చేస్తుంది. బ్యాంకులు ఆయా మొత్తాలను ఫలానా వడ్డీకి చెల్లింపులు చేస్తామని ప్రతిపాదిస్తాయి. తక్కువ వడ్డీ రేటుతో బిల్లు చెల్లిస్తామన్న బ్యాంకు ప్రతిపాదనను కాంట్రాక్టరు అంగీకారం తెలపాలి. అప్పుడే వారి బ్యాంక్ అకౌంట్​లో నిధులు జమ అవుతాయి.

మరిన్ని అవకతవకలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం : కాంట్రాక్టర్ల జాబితాను ట్రెడ్స్‌ రుణాల లిస్టింగులో చేర్చేందుకు, కమిషనర్‌ అనుమతి ఇచ్చే రోజు నుంచి బ్యాంకు ప్రతిపాదనకు గుత్తేదారులు అంగీకారం తెలిపే వరకు నాలుగు రోజుల టైం పడుతోంది. ఈ సమయంలో అదే గుత్తేదారు బిల్లును మరోసారి ఫైనాన్స్‌, ఆడిట్ విభాగాలు కమిషనర్‌ అనుమతికి పంపించి ట్రెడ్స్‌లో లిస్టు చేస్తున్నాయి. కాంట్రాక్టర్​కు రెండోసారి బిల్లు మంజూరు అవుతోంది. ఇలా వంద మంది కాంట్రాక్టర్లకు రూ.50 కోట్ల విలువైన చెల్లింపులు చేసినట్లు తేలింది. ట్రెడ్స్‌లో జరిగిన చెల్లింపులన్నింటినీ తనిఖీ చేస్తే మరిన్ని అవకతవకలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని స్పష్టమవుతోంది.

ఇకపై అక్రమ చెల్లింపులు జరగనివ్వను : ట్రెడ్స్‌ విధానంలో చేపడుతున్న బిల్లుల చెల్లింపులను ఎంఎంసీ, జీహెచ్‌ఎంసీ ఫైనాన్స్‌ విభాగాల అదనపు కమిషనర్‌ రాధికా గుప్తా క్షుణ్నంగా పరిశీలించారు. ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపుల విధానం సరిగా లేదని గుర్తించారు. వ్యవస్థలో మార్పులు చేసే ప్రక్రియలో ఈ అక్రమ చెల్లింపులు వెలుగులోకి వచ్చాయని రాధికా గుప్తా తెలిపారు. ఇకపై అక్రమ చెల్లింపుల తప్పిదాలకు తావివ్వకుండా నూతన డిజిటల్‌ చెల్లింపుల విధానం రూపొందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

సీటు వదలరు - సిన్సియర్​గా డ్యూటీ చేయరు - కార్పొరేషన్లలో అవినీతి కొండలు

TAGGED:

జీహెచ్‌ఎంసీలో అక్రమాలు
IRREGULARITIES IN GHMC
PAYMENTS IRREGULARITIES IN GHMC
CONTRACTOR PAYMENT IRREGULARITIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.