అంగన్వాడీ పోస్టుల భర్తీలో వసూళ్లు - సూపర్వైజర్పై వెల్లువెత్తుతున్న ఆరోపణలు
Anganwadi Recruitment Scam : ప్రభుత్వం ఇటీవల అంగన్వాడీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. అయితే మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లోని తొర్రూరు సెక్టార్లో సూపర్వైజర్ డబ్బులు వసూలు చేశారని పెద్ద ఎత్తు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
Published : November 25, 2026 at 2:34 PM IST
అంగన్వాడీ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియలో అక్రమ వసూళ్ల ఆరోపణలు తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. అంగన్వాడీ టీచర్ల ఖాళీల భర్తీకి ప్రభుత్వం ఇటీవల గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వగా ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు నియమకాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తున్నారు. అభ్యర్థుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు పరిశీలించి అప్లై చేసుకున్న వారి జాబితాను పంచాయతీ నోటీస్ బోర్డులో కూడా ప్రదర్శిస్తున్నారు.
ఉద్యోగానికి ఎంపిక కాకముందే వసూళ్ల ఆరోపణలు రావడంతో అర్హులను పక్కనపెట్టారంటూ డీడబ్ల్యూవో(జిల్లా సంక్షేమ అధికారి) కార్యాలయానికి ఫిర్యాదులు పెద్ద మొత్తంలో అందాయి. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు ప్రాజెక్టు పరిధిలోని ఓ సెక్టార్లో అంగన్వాడీ సూపర్వైజర్ ఈ వ్యవహారానికి పాల్పడ్డారనే ఆరోపణతో సోమవారం జిల్లా ఇన్ఛార్జి డీడబ్ల్యూవో శిరీష తొర్రూరు సీడీపీవో(చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్) కార్యాలయంలో విచారణ చేపట్టారు.
డబ్బులు వసూలు చేశారని ఆరోపణలు
తొర్రూరు ఐసీడీఎస్ (ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్) ప్రాజెక్టు పరిధిలో 10 సెక్టార్లున్నాయి. వీటిలో 29 అంగన్వాడీ టీచర్ పోస్టులకు 462 అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. ఓ సెక్టార్ పరిధిలో సూపర్వైజర్ తాను టీచర్ ఉద్యోగాలను ఇప్పిస్తానంటూ డబ్బులు వసూలు చేశారని పలువురు ఆరోపించారు. దీంతో సోమవారం జిల్లా ఇన్ఛార్జి డీడబ్ల్యూవో శిరీష తొర్రూరు సీడీపీవో ఆఫీస్లో ముమ్మర విచారణ చేపట్టారు. విషయం బయటకు రావడంతో ఆ అధికారి డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేసినట్లు సమాచారం తెలిసింది. అదే సెక్టార్లోని బీమునితండాలో దరఖాస్తుదారుల నివాస ధ్రువీకరణ పత్రంలో అవకతవకలు జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి.
అభ్యర్థుల్లో అయోమయం
అక్రమ వసూళ్ల వ్యవహారం చర్చకు దారితీయడంతో దరఖాస్తుదారులు అయోమయంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. అర్హత, మెరిట్ ఉండి ఆర్థిక స్థోమత లేనివారు ఈ అంగన్వాడీ టీచర్ ఉద్యోగం వస్తుందో రాదోనని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పరీక్ష నిర్వహించి పోస్టులకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలని దరఖాస్తుదారులు ఉన్నతాధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
దళారుల మాటలను విని మోసపోవద్దు
దళారుల మాటలను విని డబ్బులు ఇచ్చి మోసపోవద్దని, అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తి పారదర్శకంగా ఉంటుందని మహబూబాబాద్ ఇన్ఛార్జి డీడబ్ల్యూవో శిరీష స్పష్టం చేశారు. తొర్రూరులోని ఓ సెక్టార్లో జరిగిన అవకతవకలపై సోమవారం విచారణ పూర్తి చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఆ నివేదికను జిల్లా కలెక్టర్ స్నేహా శబరీష్కు అందజేస్తామని తెలిపారు.
తెలంగాణలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో 15,982 ఖాళీలు - ఈ ఏడాదే నియామకాలు
బిల్డింగ్ కట్టాలంటే సిమెంట్, స్టీలే వాడాలా ఏంటి? - ఈ అంగన్వాడీ 'సమ్థింగ్ స్పెషల్'