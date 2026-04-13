అండర్-20లో 29, 27, 25 ఏళ్ల వయసున్న క్రీడాకారులు - కబడ్డీ ఆటలో అక్రమాల కూత
ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో వయసును తగ్గించేందుకు అడ్డదారులు తొక్కుతున్న ఆటగాళ్లు - అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ప్రతిభ ఉన్న క్రీడాకారులు బరి బయటే ఆగిపోతున్న వైనం - ఆంధ్రప్రదేశ్ కబడ్డీ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి పాత్రపై అనుమానాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 10:14 AM IST
Irregularities in Kabaddi Game in AP : క్రమశిక్షణకు కేరాఫ్గా నిలవాల్సిన కబడ్డీ క్రీడలో ఇప్పుడు అక్రమాల కూత గుబులు పుట్టిస్తోంది. వ్యూహాలతో ప్రత్యర్థులను మట్టి కరిపించాల్సిన ఆటగాళ్లు ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో వయసును తగ్గించేందుకు అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు. జూనియర్లుగా చెలామణీ అవుతూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిల్లో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ప్రతిభ ఉన్న క్రీడాకారులు బరి బయటే ఆగిపోతున్నారు. ఈ వ్యవహారమంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ కబడ్డీ అసోసియేషన్ కీలక నేతల కనుసన్నల్లోనే జరుగుతోందన్న ఆరోపణలు క్రీడా వర్గాల్లో కలకలం రేపుతున్నాయి.
29, 27, 25 ఏళ్ల వయసున్న క్రీడాకారులు జూనియర్ విభాగం అండర్-20లో పాల్గొనడం ఎక్కడైనా చూశారా? అదీ జాతీయ, అంతర్జాతీయ క్రీడాపోటీల్లో ఆడటం, రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం విన్నారా? ఈ అక్రమాలన్నీ రాష్ట్ర క్రీడ కబడ్డీలో జరిగాయి. కొందరు క్రీడాకారులు తప్పుడు జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు, నకిలీ ఆధార్కార్డులు సృష్టించారు. వీటిలో తమ వయసును 11 ఏళ్ల నుంచి 6 ఏళ్ల వరకూ తగ్గించి చూపించారు. 20 ఏళ్ల లోపు వాళ్లు ఆడాల్సిన జూనియర్స్ విభాగాల్లో అంతకంటే పెద్ద వయసు ఉన్న వీరు ఆడారు. దీంతో అర్హులైన క్రీడాకారులు, ప్రత్యేకించి గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది.
శాప్ అలసత్వంపైన విమర్శలు : ఈ వ్యవహారంలో క్రీడాకారుల కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కబడ్డీ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి, కొందరు సభ్యుల భాగస్వామ్యం ఎక్కువగా ఉందనే వాదన బలంగా వినిపిస్తోంది. గ్రామీణ నేపథ్యమున్న క్రీడాకారుల వెనకుండి వీరే మొత్తం తతంగం నడిపించారని ఆరోపణలున్నాయి. గత మూడేళ్లుగా జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్న ఆంధ్ర కబడ్డీ జట్టు క్రీడాకారులు ఎంట్రీ ఫామ్లలో అసోసియేషన్ కార్యదర్శి ఇంటి చిరునామానే తమ చిరునామాగా పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో శాప్ అలసత్వంపైనా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇలాంటి అక్రమాలపై దర్యాప్తు జరిపితే మరిన్ని వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని కబడ్డీ శిక్షకులు అభిప్రాయపడుతుననారు.
"కబడ్డీ క్రీడలో ఉన్న నకిలీ ధ్రువీకరణపత్రాల సమస్యను ఇతర క్రీడలకు వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రారంభంలోనే అరికట్టాలి. సంబంధిత అధికారులు దీనిపై విచారణ చేపట్టి అర్హులైన క్రీడాకారులకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం. వయసు తగ్గించి జాతీయ క్రీడాల్లో రాణించిన క్రీడాకారులకు గుర్తింపు రావడంలేదు." - పోతినేని పద్మజా బాల, శాయ్ విశ్రాంత శిక్షకురాలు
అసలు వయసు కంటే 11 ఏళ్లు తగ్గించి : శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన కబడ్డీ క్రీడాకారుడు మీసాల రాంబాబు అర్హత లేకపోయినా జూనియర్స్ విభాగంలో రెండు జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు. విద్యార్హత పత్రాలు, స్కూల్ అడ్మిషన్ రిజిస్టర్లలో రాంబాబు పుట్టిన తేదీ 1996 జనవరి 23గా ఉంది. కానీ జూనియర్ నేషనల్స్లో పాల్గొనేందుకు అతడు తప్పుడు జనన ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆధార్కార్డు సృష్టించాడు. వాటిలో పుట్టిన తేదీని 2007 జనవరి 23గా మార్పించి అసలు వయసు కంటే 11 ఏళ్లు తగ్గించి చూపించాడు. 20 ఏళ్లలోపు క్రీడాకారులు పాల్గొనాల్సిన 48వ జూనియర్ నేషనల్ 2022లో 26 ఏళ్ల రాంబాబు పాల్గొన్నాడు. 29 ఏళ్ల వయసులో 50వ జూనియర్ నేషనల్ ఆడాడు.
అక్రమాల్లో ఇవి మచ్చుకు కొన్ని మాత్రమే : ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకానికి చెందిన కబడ్డీ క్రీడాకారుడు గద్దె హరీశ్ తప్పుడు వయో ధ్రువీకరణ పత్రాలతో జూనియర్స్ విభాగంలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు. స్టడీ సర్టిఫికేట్లు, స్కూల్ అడ్మిషన్ రిజిస్టర్ల ప్రకారం 2001 మే 27న హరీశ్ జన్మించాడు. కానీ 2008 జూన్ 27న జన్మించినట్టు జనన ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆధార్కార్డులు స్పష్టించాడు. 24 ఏళ్ల వయసులో హరిద్వార్లో జరిగిన యూత్ నేషనల్స్లో అండర్-18 కబడ్డీ పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు. 21 ఏళ్ల వయసులో 48వ జూనియర్ నేషనల్, 23 ఏళ్ల వయసులో 49వ జూనియర్ నేషనల్స్లో పాల్గొన్నాడు. 24 ఏళ్ల వయసులో బహ్రెయిన్లో జరిగిన ఏషియన్ యూత్ గేమ్స్లో జూనియర్ విభాగంలో పాల్గొన్నాడు. శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన పలక మణికంఠ సైతం తప్పుడు ధ్రువపత్రాలతో అర్హత లేకపోయినా రెండు కబడ్డీ జూనియర్ నేషనల్స్లో పాల్గొన్నాడు. అండర్-18 యూత్ నేషనల్స్, అండర్-18 యూత్ నేషనల్స్ కోచింగ్ క్యాంపుల్లో పాల్గొన్నాడు. అక్రమాల్లో ఇవి మచ్చుకు కొన్ని మాత్రమే.
నత్తనడకగా సాగుతోన్న విచారణ : తప్పుడు ధ్రువపత్రాలతోనే క్రీడా ప్రోత్సాహకాల కోసం ఆటగాళ్లు దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. అకేం వెంకటగోపి, ఎం. వెంకటసుమంత్, ఎస్. రామ్మోహన్రావు, పి. మణికంఠ, బడ్డి సంతోష్ అనే కబడ్డీ క్రీడాకారులు ఇలాంటి నకిలీ పత్రాలతో ప్రోత్సాహకాల కోసం క్రీడాయాప్లో దరఖాస్తు చేశారు. వీరి విద్యార్హత పత్రాల్లోని పుట్టిన తేదీలు, వీరు ఆడిన క్రీడా ధ్రువపత్రాల్లోని వివరాలు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉండడంతో అవకతవకలు జరిగినట్టు గుర్తించారు. ఈ వ్యవహారంపై మాచవరం పోలీస్స్టేషన్లో గతేడాది డిసెంబర్ 24న శాప్ అధికారులు ఫిర్యాదు చేశారు. కానీ విచారణ నత్తనడకన సాగుతోంది. సంబంధిత పత్రాల్ని శాప్ ఇవ్వడం లేదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. కబడ్డీ అసోసియేషన్ తన గుర్తింపు రెన్యూవల్ చేసుకోకపోవడంతో తమ వద్ద ఆ పత్రాలు లేవని శాప్ చెబుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై సంబంధిత కబడ్డీ ఫెడరేషన్కు శాప్ అధికారులు లేఖ రాసినా వారు స్పందించ లేదు.
స్పందించిన శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు : 'కబడ్డీలో అక్రమాల కూత' కథనంపై శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు స్పందించారు. క్రీడాకారుల జీవితాలతో ఆడుకుంటే ఉపేక్షించమని తెలిపారు. కబడ్డీ అసోసియేషన్పై చాలా ఫిర్యాదులు వచ్చాయన్నారు. ఇప్పటికే కబడ్డీ అసోసియేషన్పై క్రిమినల్ కేసు నమోదైందని గుర్తు చేశారు. ఫెడరేషన్కు, కేంద్ర క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖకు లేఖలు రాశాం అన్నారు. క్రీడాకారుల భవిష్యత్తే మా ప్రథమ ప్రాధాన్యం అని స్పష్టం చేశారు.
