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ఇంద్రకీలాద్రిపై దర్శన టికెట్ల గోల్‌మాల్‌? - దుర్గమ్మ ఆదాయానికి లక్షల్లో గండి

దేవస్థానం పర్యవేక్షణపై ప్రశ్నలు - భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండటాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు మధ్యవర్తులు ప్రత్యేక ప్యాకేజీల పేరుతో దర్శనాలు - టికెట్ల రీసైక్లింగ్‌ దందాపై పోలీసుల ఉక్కుపాదం

Vijayawada Kanaka Durga Temple Ticket Issue
Vijayawada Kanaka Durga Temple Ticket Issue (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 12:15 PM IST

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Vijayawada Kanaka Durga Temple Ticket Issue : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన కనకదుర్గమ్మ దర్శనాల పేరుతో అక్రమ వసూళ్లు కొనసాగుతున్నాయన్న ఆరోపణలు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కొందరు దేవస్థానం ఉద్యోగులు, పొరుగు సేవల సిబ్బంది, భద్రతా సిబ్బంది కుమ్మక్కై దర్శన టికెట్లను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారం వల్ల దేవస్థానానికి లక్షల రూపాయల ఆదాయ నష్టం వాటిల్లుతోందని భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్యాకేజీలతో ప్రత్యేక దర్శనాలు : శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండటాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు మధ్యవర్తులు ప్రత్యేక ప్యాకేజీల పేరుతో దర్శనాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇతర రాష్ట్రాలకు, వేర్వేరు జిల్లాలకు చెందిన వారు కార్లు, బస్సుల్లో అమ్మవారి దర్శనం కోసం వస్తారు. వాహన పార్కింగ్‌ నుంచి అమ్మవారి దర్శనం వరకు మొత్తం బాధ్యత తీసుకుంటామని చెప్పి భక్తుల నుంచి భారీ మొత్తాలు వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దేవస్థానంతో ప్రత్యక్ష సంబంధం లేని వ్యక్తులు విధుల్లో ఉన్న కొందరు సిబ్బంది సహకారంతో ఈ వ్యవహారాన్ని నడిపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బ్యాచ్‌లు కొన్ని దశాబ్దాలుగా దుర్గమ్మ దర్శనాలే వృత్తిగా పని చేస్తున్నాయి.

టికెట్ల రీసైక్లింగ్‌ దందా : దర్శనానికి వచ్చిన భక్తుల నుంచి టికెట్లు సేకరించిన తర్వాత కౌంటర్‌ ఫైల్‌ను తిరిగి ఇవ్వకపోవడం ద్వారా వాటిని మళ్లీ వినియోగిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రూ.100, రూ.500 దర్శన టికెట్ల రీసైక్లింగ్‌ వ్యవహారం బయటపడడంతో దేవస్థానం ఆదాయానికి భారీ గండి పడుతోందని తెలుస్తోంది. టికెట్ల స్కానింగ్‌ సమయంలో కొన్ని టికెట్లు నమోదు కాకపోవడం, వాటి వినియోగంపై సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం కూడా అక్రమాలకు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్కానింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద పనిచేసే సిబ్బంది పాత్రపై కూడా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

అక్కడ పనిచేసే కొంతమంది పొరుగుసేవల సిబ్బంది, సెక్యూరిటీ గార్డులపై వన్‌టౌన్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వారం రోజుల కిందట దేవస్థాన హోంగార్డు రూ.500 దర్శనం టికెట్లు రీసైక్లింగ్‌ చేస్తున్నాడన్న ఆరోపణలపై అధికారులు ఫిర్యాదు చేయగా నగర పోలీసు కమిషనర్‌ అతడిని విధుల నుంచి తొలగించారు.

దేవస్థానం ట్రస్ట్‌/యంత్రాంగం వైఫల్యాలు :

  • ఫిర్యాదులకే పరిమితమైన చర్యలు : టికెట్ల గోల్‌మాల్‌పై ఇప్పటికే పలు ఫిర్యాదులు నమోదైనా వాటి ఫలితాలు కనిపించడం లేదన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. ఫిర్యాదు చేయడం వరకే పరిమితమై, వ్యవస్థాగత మార్పులు చేపట్టకపోవడం ప్రధాన లోపంగా చెబుతున్నారు.
  • అంతర్గత పర్యవేక్షణ బలహీనత : దర్శన టికెట్ల జారీ, స్కానింగ్‌, కౌంటర్‌ ఫైళ్ల నిర్వహణపై కఠిన నిఘా లేకపోవడం అక్రమాలకు మార్గం సుగమం చేసిందని భక్తులు పేర్కొంటున్నారు.
  • సిబ్బంది బాధ్యత నిర్ధారణలో లోపం : ఒకరు లేదా ఇద్దరిపై చర్యలు తీసుకోవడం కాకుండా మొత్తం వ్యవస్థలో బాధ్యతలను నిర్ధారించి, జవాబుదారీతనాన్ని పెంచడంలో దేవస్థానం విఫలమైందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
  • సాంకేతిక నియంత్రణల కొరత : టికెట్లు ఒక్కసారి మాత్రమే వినియోగించేలా కఠిన డిజిటల్‌ వ్యవస్థలు అమలు కాకపోవడం, రియల్‌టైమ్‌ మానిటరింగ్‌ లేకపోవడం కూడా సమస్యకు కారణంగా కనిపిస్తోంది.
  • భక్తుల అవగాహన లోపం : టికెట్‌ కౌంటర్‌ ఫైల్‌ను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలనే విషయంపై భక్తులకు సరైన అవగాహన కల్పించడంలో కూడా దేవస్థానం విఫలమైందని విమర్శలు ఉన్నాయి.

పోలీసుల విచారణ వేగవంతం :

" దేవస్థానం అధికారులు వన్‌టౌన్‌ పోలీసు స్టేషనులో ఇటీవల రెండు ఫిర్యాదులు చేశారు. దీనిపై సమగ్రంగా విచారణ చేస్తున్నాం. పాత్రధారులకు సంబంధించి ఫోను నంబర్లు, ఫోన్‌ పే వివరాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నాం. విధి నిర్వహణలో సేకరించిన టికెట్‌లో తిరిగి కౌంటర్‌ ఫైల్‌ భక్తులకు ఇవ్వకుండా రీసైక్లింగ్‌కు సహకరిస్తున్న సూత్రధారుల వ్యవహారంపై కూడా ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెడతాం. ఆలయ అధికారులు సహకరిస్తే అక్రమ వసూళ్లను పూర్తిగా నియంత్రించేందుకు సాధ్యమవుతుంది. " - గుణరాము, వన్‌టౌన్, సీఐ

భక్తుల డిమాండ్‌ : దర్శన వ్యవస్థను పూర్తిగా పారదర్శకంగా మార్చి, టికెట్‌ జారీ నుంచి స్కానింగ్‌ వరకు ప్రతి దశను డిజిటల్‌ పర్యవేక్షణలోకి తీసుకురావాలని భక్తులు కోరుతున్నారు. దేవస్థానం ఆదాయాన్ని కాపాడుతూ భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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VIJAYAWADA DURGA TEMPLE ISSUE
VIJAYAWADA TEMPLE TICKET ISSUE
KANAKA DURGA TEMPLE TICKET ISSUE
దుర్గమ్మ దర్శన టికెట్ల గోల్‌మాల్‌
VIJAYAWADA DURGA TEMPLE ISSUE

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