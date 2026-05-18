టీటీడీ కీలక పదవిలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త - కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినా చర్యలు తీసుకోని ఈవోలు
టీటీడీలో మురళీ సందీప్రెడ్డి నియామకంలో అక్రమాలు - విజిలెన్స్ విచారణలో వెలుగులోకి అక్రమాల గుట్టు - కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాకైనా చర్యలు తీసుకోని ఈవోలు - ఉద్వాసన పలకాలని ఊపందుకున్న డిమాండ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 7:37 AM IST
Irregularities in Appointment of Murali Sandeep Reddy: ఆయనో వైఎస్సార్సీపీ సామాజిక మాధ్యమ కార్యకర్త. ఆయనకు టీటీడీలో పోస్టు మీద పోస్టు కట్టబెట్టేందుకు నిబంధనలకు పాతరేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అన్ని విధాలా ఈవోలు సహకరించారు. ప్రస్తుతం టీటీడీ ఐటీ విభాగం జనరల్ మేనేజర్గా ఉన్నారు. విజిలెన్స్ విచారణలో అక్రమాలు బయటకు వచ్చాయి. కానీ ఇప్పటికీ చర్యలు మాత్రం తీసుకోలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆయనకు ఉద్వాసన పలకాలని డిమాండ్లు వస్తున్నాయి.
ఎల్ మురళీ సందీప్రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా విభాగంలో క్రియాశీలకంగా పనిచేశారు. అప్పుడు టీటీడీ ఛైర్మన్లుగా ఉన్న వైవీ సుబ్బారెడ్డి, భూమన కరుణాకరరెడ్డి, ఈవోగా ఉన్న ధర్మారెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డిలకు అత్యంత ఆప్తుడు. ఇంతకంటే అర్హత ఇంకేంకావాలి. ముందు టీటీడీలో ఈయన కోసమే ప్రత్యేకంగా సైబర్ భద్రత నిపుణుడి పేరిట ఓ పోస్టు సృష్టించి ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకే ‘సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ సోషల్ మీడియా మానిటరింగ్ సెల్’ ఏర్పాటు చేసి చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అధికారిగా నియమితులయ్యారు. అది సరిపోలేదనుకున్నారేమో అత్యంత కీలకమైన ఐటీ విభాగం జనరల్ మేనేజర్ పోస్టును కట్టబెట్టేశారు. ఇందుకోసం పెద్దఎత్తున అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అడ్డగోలుగా వ్యవహరించారు.
గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన ఈ అక్రమాల గుట్టు కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక చేపట్టిన విజిలెన్స్ విచారణలో వెలుగుచూసింది. సందీప్రెడ్డి నియామకం అక్రమమని 2024 ఆగస్టులోనే విజిలెన్స్ నిగ్గుతేల్చి నివేదిక ఇచ్చింది. దాదాపు 2 ఏళ్లు అవుతున్నా సందీప్రెడ్డి ఇంకా అదే హోదాలో ఉన్నారు. అక్రమ నియామకమని విజిలెన్స్ నిగ్గు తేల్చినా ఈవోలుగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన శ్యామలరావు, అనిల్కుమార్ సింఘాల్లు సందీప్రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోలేదు. ప్రస్తుత ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర అయినా చర్యలు తీసుకుంటారా? లేదా? అనేది చూడాలి. ప్రస్తుతం స్విమ్స్లో ఐటీ విభాగం జీఎంగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న సందీప్రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ నేతల ఆదేశాల మేరకు కూటమి ప్రభుత్వంపై బురద చల్లటం, టీటీడీ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతినేలా దుష్ప్రచారం చేయటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వెంటనే జోక్యం చేసుకుని సందీప్రెడ్డికి ఉద్వాసన పలకాలన్న డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
లక్ష పారితోషకం చెల్లించేలా కాంట్రాక్టు: టీటీడీలో సైబర్ భద్రత నిపుణుడి పోస్టు సృష్టించాలని, నెలకు లక్ష పారితోషకం చెల్లించేలా కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయాలని 2020 ఫిబ్రవరి 29న నిర్ణయించి పత్రికా ప్రకటన జారీచేశారు. ఈ పోస్టు కోసం 8 మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా అందులో సందీప్రెడ్డిని ఎంపిక చేశారు. అదే ఏడాది జూన్లో ఆయన విధుల్లో చేరారు. తర్వాత 2021లో ఐటీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ సోషల్ మీడియా మానిటరింగ్ సెల్ను ఏర్పాటు చేసి దానికి చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అధికారిగా సందీప్రెడ్డిని నియమించారు. ఐటీ విభాగం జనరల్ మేనేజర్ నేతృత్వంలో పనిచేయాలని నిర్దేశించారు. 2021 జనవరి 4న ఆయన సీఐవోగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
ఐటీ విభాగం జనరల్ మేనేజర్ పోస్టును డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా చేపట్టాలనే అంశం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వద్ద పెండింగ్లో ఉండగా దాన్ని పక్కనపెట్టేసి ఆ పోస్టు భర్తీ కోసం ఎంపిక కమిటీని నియమించారు. పోస్టు భర్తీకి 2022 జనవరి 29 నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. 69 దరఖాస్తులు రాగా 2 దరఖాస్తులనే షార్ట్లిస్ట్ చేశారు. వాటిలో ఒకటి సందీప్రెడ్డిది. మిగతావారికి తగిన వయోపరిమితి అర్హతలు లేవంటూ తిరస్కరించారు. సందీప్రెడ్డితో పాటు షార్ట్లిస్ట్ అయిన మరో అభ్యర్థిని 2022 మే 13న ఇంటర్వ్యూకు పిలిచారు. ఆ తేదీన హాజరుకాలేనని ఆయన మెయిల్ చేశారు. ఒకే వ్యక్తికి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తే తప్పనిసరిగా అతడినే ఎంపిక చేయాలని రిక్రూట్మెంట్ విభాగం నోట్ పంపగా దేవస్థానం లా ఆఫీసర్ దాన్ని పట్టించుకోలేదు. ఒక్కరికే ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి ఎంపిక ప్రక్రియను పూర్తిచేయాలని నిర్దేశించారు.
విమర్శలు వచ్చినా పట్టించుకోని ప్రభుత్వం: దీంతో సందీప్రెడ్డికి ఇంటర్వ్యూలో 300 మార్కులకు 255 మార్కులు వచ్చాయంటూ ఎంపిక చేసేశారు. ఎంపిక కమిటీలో అమేయం ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈవో అమర్ నాగారంను సభ్యుడిగా నియమించారు. ఆయనకు ఆ అర్హతలు లేవు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే ఐటీ విభాగం జీఎం పోస్టు సృష్టికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆమోదం లభించటంతో డైరెక్ట్గా భర్తీ చేయటం సముచితమని రిక్రూట్మెంట్ విభాగం భావించింది. దీంతో నాటి ఈవో అప్పుడు జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ను రద్దు చేశారు. ఆ రద్దు నిర్ణయాన్ని పాలకమండలి ర్యాటిఫై చేయలేదు సరికదా సందీప్రెడ్డినే ఐటీ విభాగం జీఎంగా నియమించాలని 2022 సెప్టెంబరు 9న ఈవోను ఆదేశించింది.
ఆ పోస్టును నిర్వహించే అర్హత, సామర్థ్యంలేని కారణంగా ఎవరినీ ఎంపిక చేయలేదని రిక్రూట్మెంట్ విభాగం చెప్పినప్పటికీ డీఎల్వో, ఉన్నతస్థాయి కమిటీ ఎంపిక చేసిన సందీప్రెడ్డిని నియమించాలని పాలకమండలి ఆదేశించింది. చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అధికారిగా ఉన్న సందీప్రెడ్డి 2022 సెప్టెంబరు 24న ఐటీ విభాగం జీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి రావటానికి ఒక్కరోజు ముందు అతనిని శాశ్వత ప్రాతిపదికన జీఎంగా నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. అప్పట్లో దీనిపై విమర్శలు వచ్చినా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. సందీప్రెడ్డిని సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణుడిగా నియమించినప్పుడు నియామక కమిటీలో ఇన్ఫోసిస్ సైబర్సెల్ నుంచి ఒక నిపుణుడిని సభ్యుడిగా చేర్చాలని నాటి జేఈవో అభిప్రాయపడ్డారు. అలాంటి నిపుణుడు లేకుండానే సందీప్రెడ్డిని ఎంపిక చేసేశారు.
