దాచుకోవడం ట్రేడ్, దోచుకోవడం ట్రెండ్ - ట్రేడ్​ లైసెన్స్​ల చెల్లింపులో ప్రైవేటు సంస్థల కక్కుర్తి!

షాపింగ్‌మాల్స్, ఇతర వ్యాపార కేంద్రాల కక్కుర్తి - వాస్తవ విస్తీర్ణంలో పదో వంతుకే ఫీజు చెల్లింపు - తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాలతో ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండికొడుతున్న కొందరు

Irregularities In Trade License Collections
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Irregularities In Trade License Collections : బహుళ అంతస్తుల్లో తమ వ్యాపార కేంద్రాలను నడిపిస్తూ ఆ మేర ట్రేడ్‌ లైసెన్సు రుసుమును చెల్లించేందుకు మాత్రం పలు ప్రైవేటు సంస్థలు కక్కూర్తి పడుతున్నాయి. లైసెన్సు ఫీజు నుంచి తప్పించుకునేందుకు తప్పుడు వివరాలతో కూడిన ధ్రువీకరణపత్రాలు తీసుకుంటున్నాయి. కొంతమందైతే వాస్తవ విస్తీర్ణంలో పది శాతం విస్తీర్ణాన్ని కూడా రికార్డుల్లో చూపించట్లేదు. క్షేత్రస్థాయిలో పన్ను మదింపు చేపట్టే బిల్‌ కలెక్టర్లు, ట్యాక్స్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్లకు లంచాలు సమర్పించి జీహెచ్‌ఎంసీకి టోపీ పెడుతున్నారు. తద్వారా బల్దియా ఆదాయానికి గండి కొడుతున్నారు.

ఇటీవల లక్ష కేంద్రాలు వెలుగులోకి : విద్యుత్తుశాఖ తరఫున హైదరాబాద్ నగరంలో వ్యాపార కేటగిరీ కింద 10లక్షల విద్యుత్తు కనెక్షన్లు జారీ అయ్యాయి. జీహెచ్‌ఎంసీ(గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) వద్ద ట్రేడ్‌ లైసెన్సు తీసుకున్న వ్యాపారాలు మాత్రం 1.2 లక్షలే. రెవెన్యూ విభాగం అదనపు కమిషనర్‌ ఇటీవల విద్యుత్తుశాఖ జారీ చేసిన కమర్షియల్‌ కనెక్షన్లను, ఆయా ఇంటి నెంబర్ల వివరాలను సరిపోల్చగా ట్రేడ్‌ లైసెన్సు తీసుకోకుండా నడుస్తోన్నవి సుమారు లక్ష కేంద్రాలు ఉన్నట్లుగా లెక్క తేలాయి. వాటిని మరోసారి తనిఖీ చేసే ప్రక్రియ ప్రస్తుతం పురోగతిలో ఉంది.

70శాతం లైసెన్సుల్లో తప్పిదాలు : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ నగర పరిధిలో దాదాపు 2లక్షల వ్యాపార కేంద్రాలున్నాయి. వాటి నుంచి గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో వసూలైనటువంటి ట్రేడ్‌ లైసెన్సు ఫీజు రూ.95 కోట్లు మాత్రమే. వాస్తవ విస్తీర్ణాన్ని దాచి పెట్టి నామమాత్రపు విస్తీర్ణంతో జారీ అయిన లైసెన్సులు 70శాతం వరకు ఉంటాయని, అందువల్లే ఆదాయం రావట్లేదని సమాచారం. ఇటీవల అదనపు కమిషనర్‌ అనురాగ్‌ జయంతి ట్రేడ్‌ లైసెన్సులకు సంబంధించి తనిఖీలను చేపట్టారు. విస్తీర్ణాలు లెక్కగట్టి ట్రేడ్‌ లైసెన్సులను సవరించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.

రూ.100 కోట్లు ట్రైడ్​ లైసెన్స్ ఫీజు వసూళ్లే లక్ష్యం : ఈ ఏడాది ఇప్పటికే రూ.115 కోట్ల ట్రేడ్‌ లైసెన్సు ఫీజు వసూలైంది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఆదాయం రూ.20కోట్లు పెరిగింది. తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయని, ఈ ఏడాది చివరి నాటికి మరో రూ.80 కోట్ల మేర ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటామని అధికారులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నగరవ్యాప్తంగా 110 షాపింగ్‌ మాల్స్‌లో తనిఖీలు చేపట్టామని, అందులో 15 మాల్స్‌ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినట్లు గుర్తించామని, వాటికి నోటీసులు ఇచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

ట్రేడ్​ లైసెన్స్ తప్పనిసరి : జీహెచ్​ఎంసీ ఆదాయానికి భారీగా గండి పడుతోంది. నిబంధనల ప్రకారం వ్యాపార సంస్థలు, చిరు దుకాణదారులు వ్యాపారం చేయాలంటే హైదరాబాద్ మహానగర పాలక సంస్థకు(జీహెచ్​ఎంసీ) ట్రేడ్​ లైసెన్స్ రూపంలో ఫీజును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది, కానీ, ఎగవేతల కారణంగా ఏటా సుమారు రూ.కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండిపడుతోంది. ట్రేడ్​ లైసెన్స్​ ఫీజును తగ్గించుకునేందుకు కొంతమంది వ్యాపారులు క్షేత్రస్థాయిలో పన్ను మదింపు చేసే అధికారులను ప్రభావితం చేస్తూ జీహెచ్​ఎంసీ ఆదాయానికి గండికొడుతున్నారు. దీనిపై సంబంధిత ఉన్నతాధికారులు దృష్టిసారించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇటీవలే ట్రేడ్​ లైసెన్స్​ను చెల్లించని సంస్థలకు అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు.

