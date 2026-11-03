ప్రీమియం సంచుల్లో నాసిరకం బియ్యం - ఎక్కడ చూసినా అక్రమాలే!
Irregularities by Rice Traders : బియ్యం ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అనేకమంది విక్రేతలు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. నాసిరకం బియ్యాన్ని ప్రీమియం సంచుల్లో నింపి విక్రయిస్తున్నారు. పైగా 2 కిలోలు తగ్గించి అమ్ముతున్నారు.
Published : November 3, 2026 at 12:18 PM IST
బియ్యం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న కొద్దీ వ్యాపారుల అక్రమాలు, అవకతవకలు పెరిగిపోతున్నాయి. ధరల పెరుగుదలను ఆసరాగా తీసుకుని నాసిరకం బియ్యాన్ని అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారు. రేషన్ బియ్యాన్ని పాలిష్ చేసి, బ్రాండెడ్ సంచుల్లో నింపి విక్రయిస్తున్నారు. మరికొందరు బియ్యాన్ని 2 కిలోల వరకు తొలగించి విక్రయాలు చేస్తున్నారు. బియ్యం దుకాణాలపై ఎక్కడ దాడులు చేసినా అవకతవకలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయని పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు చెబుతుండటమే ఈ సమస్య తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
పదుల సంఖ్యలో కేసులు నమోదు
గత కొన్ని రోజులుగా హైదరాబాద్ నగరంలో బియ్యం విక్రయాలపై పౌర సరఫరాల శాఖ తనిఖీలు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పదుల సంఖ్యలో కేసులు నమోదవుతున్నాయి. సాధారణ బియ్యాన్ని ప్రీమియం బ్రాండ్ల పేరుతో కొందరు వ్యాపారులు అమ్ముతున్నారు. ధరలను ఇష్టానుసారంగా పెంచుతున్నారు. పేదలకు తక్కువ ధరలకు అందిస్తున్న నాణ్యమైన బియ్యాన్ని వ్యాపారులు తక్కువ ధరలకు సేకరిస్తున్నారు. ఈ బియ్యాన్ని పాలిష్ చేసి కొత్త బ్రాండ్ల పేరుతో అమ్ముతున్నారు. సాధారణ బియ్యానికి ప్రీమియం ధరలు వసూలు చేస్తున్నారు.
రెండు కిలోలు తక్కువ
హైదరాబాద్లో ఎలాంటి లైసెన్సు లేకుండా బియ్యం వ్యాపారం సర్వసాధారణంగా మారింది. మార్కెట్లో భారీగా అమ్ముడుపోయే ప్రీమియం బియ్యాన్ని విక్రయించే ఓ కంపెనీకి చెందిన బస్తాలను తనిఖీ చేయగా, వాటిలో 26 కిలోలకు రెండు కిలోలు తక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. అనేక తూకాల యంత్రాలు ధ్రువీకరించనివి కావడం గమనార్హం. బియ్యం బస్తాలపై కంపెనీ పేరు, బియ్యం రకం, ప్యాకింగ్ సహా ఇతర ప్రాథమిక వివరాలు లేవు. తనిఖీలు పెంచినప్పటికీ బియ్యం అక్రమాలు తగ్గడం లేదు.
అధిక ధరలకు అమ్మితే కఠిన చర్యలు
బోయిన్పల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్లోని హోల్సేల్ దుకాణాలలో జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం తనిఖీలు నిర్వహించారు. బియ్యాన్ని ఎంత ధరకు అమ్ముతున్నారని ఆరా తీశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం నిర్ధారించిన ధరల పట్టికలు బ్యానర్లను దుకాణాలలో ఏర్పాటు చేసి, నిర్ధారించిన ధరలకే విక్రయించాలని సూచించారు. బియ్యాన్ని అధిక ధరలకు అమ్మితే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
బియ్యం నిల్వలు సరిపడా ఉన్నాయి
రాష్ట్రంలో బియ్యం నిల్వలు సరిపడా ఉన్నాయని, ధరలపై ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. బియ్యాన్ని అక్రమంగా నిల్వ చేసినా, బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలించినా బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. హైదరాబాద్లోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర, డైరెక్టర్ శ్యామ్ప్రసాద్లాల్, ఇతర అధికారులతో మంత్రి సోమవారం సమీక్ష నిర్వహించారు. అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న బియ్యం వ్యాపారులపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. టోకు, చిల్లర వ్యాపారులు, రైస్ మిల్లర్లతో జరిపిన చర్చల వివరాలను మంత్రికి వివరించారు.
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