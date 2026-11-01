జీహెచ్ఎంసీ ప్రకటనల విభాగంలో వసూల్ రాజాలు! - బోర్డులకు లైసెన్సు రుసుము పేరుతో దందా
Irregularities of GHMC Advt Dept : జీహెచ్ఎంసీ ప్రకటనల విభాగంలోని కొందరు ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. బోర్డులకు రుసుము పేరుతో ఈ దందాకు పాల్పడుతున్నట్లు సమాచారం.
Published : November 1, 2026 at 4:27 PM IST
జీహెచ్ఎంసీలో కొంతమంది ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల తీరు చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది. ‘తనిఖీ చేసేదే మేము. అధికారులు కూడా మేము చెప్పిందే వింటారు. మామూళ్లు సమర్పిస్తూ ఉంటే మీ దగ్గరికి ఎవ్వరూ రారు' అంటూ జీహెచ్ఎంసీ ప్రకటనల విభాగంలోని కొందరు ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు. వారికి లైసెన్సు ఫీజుల వసూలు, లైసెన్సులు జారీ చేసే అధికారం లేదు. జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయంలో అధికారులకు సహాయంగా ఉండాల్సిన 10 మంది సిబ్బంది ఓ సహాయ ఇంజినీరు అండదండలతో ఔటర్ పరిధి మొత్తానికి వసూల్రాజాలుగా మారారు. రోజుకు ఎంత వసూలు చేశామన్నదే లక్ష్యంగా వసూళ్లపర్వానికి పాల్పడుతున్నారు. అధికారులు, సిబ్బంది కలిసి కనీసం నెలకు కోటి రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారని సమాచారం. సికింద్రాబాద్ ప్యాట్నీ జంక్షన్లో ఓ టెక్స్స్టైల్ వ్యాపారానికి చెందిన షాపింగ్మాల్ యాజమాన్యం నుంచి నెల కిందట రూ.10లక్షలు వసూలు చేసిన వ్యవహారమే అందుకు నిదర్శనం.
ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి
దశాబ్దం క్రితం వరకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు ప్రకటనల ద్వారా ఏడాదికి రూ.100 కోట్ల ఆదాయం సమకూరేది. ఇప్పుడు కేవలం రూ.30కోట్లు మాత్రమే వస్తోంది. రాజకీయ నాయకులు, అధికారులు కలిసి అనుమతి లేని అడ్వర్టైజ్మెంట్లను ప్రోత్సహిస్తూ సర్కారు ఆదాయానికి గండికొట్టారు. ఓ అదనపు కమిషనర్, జేసీ(జాయింట్ కమిషనర్), జోన్కు ఓ అసిస్టెంట్ ఇంజినీరు, పదుల కొద్దీ ఇన్స్పెక్టర్లు, ప్రకటనల అధికారులు, సహాయ ప్రకటనల అధికారులు, పదుల కొద్దీ సిబ్బందితో పని చేయాల్సిన డిపార్ట్మెంట్లో ప్రస్తుతం ఓ అసిస్టెంట్ ఇంజినీరు, 15 మంది పొరుగు సేవల సిబ్బంది మాత్రమే విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
బోర్డులకు లైసెన్సు పేరుతో
ప్రకటనల ఫీజు, లైసెన్సు రుసుమును వసూలు చేయాల్సిన సర్కిళ్ల ఉపకమిషనర్లు, సహాయ ఉపకమిషనర్లు ఏమీ పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తుండటం కారణంగా పొరుగు సేవల సిబ్బంది డబ్బు వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఎల్ఈడీ నేమ్ బోర్డు(గ్లోసైన్బోర్డు) 20 అడుగుల పొడవు, వెడల్పుతో కూడినది చదరపు మీటరకు రూ.1,850 చొప్పున రూ.68,820 వార్షిక లైసెన్సు ఫీజును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. బదులుగా 5 అడుగుల పొడవు, వెడల్పు ఉన్న బోర్డుకు రూ.4,301 రుసుముతో సిబ్బంది లైసెన్సును ఇస్తున్నారు. అందుకుగాను కమీషన్గా రూ.20వేలు తీసుకుంటున్నారు. అధిక బ్రాంచీలున్న సంస్థలు గంపగుత్తగా సంవత్సరానికి రూ.లక్ష నుంచి రూ.10లక్షల లంచం చెల్లిస్తున్నాయి.
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