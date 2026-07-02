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ఆధార్ కేంద్రాల్లో అవకతవకలు : 412 గిరిజన కేంద్రాల రద్దు

గిరిజన సంక్షేమశాఖ పరిధిలోని కొన్ని ఆధార్‌ కేంద్రాల్లో అవకతవకలు జరిగినట్లు గుర్తించిన ఉడాయ్‌ - తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాల ఆధారంగా ఆధార్‌ కార్డుల్లో మార్పులు

Aadhaar Centres Cancelled
Aadhaar Centres Cancelled (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 10:16 AM IST

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Aadhaar Centres Cancelled : గిరిజన సంక్షేమశాఖ పరిధిలోని కొన్ని ఆధార్‌ కేంద్రాల్లో అవకతవకలు జరిగినట్లు ఉడాయ్‌ గుర్తించింది. తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాల ఆధారంగా ఆధార్‌ కార్డుల్లో మార్పులు జరిగినట్లు గ్రహించింది. రాష్ట్ర సరిహద్దు గ్రామాల్లోని సెంటర్లకు చెందిన వారు ఒకరిద్దరు కర్ణాటక, ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లి ఆధార్‌ వివరాలు నమోదు చేసినట్లు బయటపడింది. దీంతో ఉడాయ్‌ తీవ్రంగా స్పందించింది. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ పరిధిలోని 412 కేంద్రాలను రద్దు చేసింది. ఒక నెల వ్యవధిలో నిర్దేశిత లోపాలన్నీ సరిదిద్దుకోవాలని స్పష్టం చేస్తూ ఆశాఖకు సమాచారం అందించింది.

టెండరు లేకుండా ప్రైవేటు ఏజెన్సీలకు
గిరిజనుల్లో చాలా మందికి ఆధార్‌కార్డు లేక ప్రభుత్వ ఫలాలు అందని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ చొరవతో ఉడాయ్‌ ప్రత్యేక ఆధార్‌ నమోదు కేంద్రాలకు గతేడాది అనుమతిచ్చింది. 412 కేంద్రాలను రాష్ట్రానికి కేటాయించింది. వీటి నిర్వహణను గిరిజన సంక్షేమశాఖ టెండరు లేకుండానే నాలుగు ప్రైవేటు ఏజెన్సీలకు కట్టబెట్టింది. అక్కడి సిబ్బందిని కూడా ఆ ప్రైవేటు ఏజెన్సీల వారే ఎంపిక చేశారు. ఈ కేంద్రాలు తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పరిధిలోనే నిర్వహించాల్సి ఉండగా కొన్ని చోట్ల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్వహణ ఉంది.

తాత్కాలికంగా నిలుపుదల
ఆధార్‌ నమోదుకుగాను అవసరమైన కిట్లను గిరిజన సంక్షేమ శాఖనే సమకూర్చాలి. కానీ ప్రైవేటు ఏజెన్సీలు ఇచ్చిన కిట్ల నుంచే 10 నెలలుగా ఆధార్‌కార్డుల జారీ, మార్పులు, చేర్పుల ప్రక్రియ జరిగింది. వీటన్నింటినీ పరిశీలించిన ఉడాయ్‌ ఆధార్‌ కేంద్రాలను రద్దు చేస్తూ ఆదేశాలిచ్చినట్లు సమాచారం. దీనిపై గిరిజన సంక్షేమశాఖ అధికారులను వివరణ కోరగా తాత్కాలికంగా నిలుపుదల చేస్తూ ఆదేశాలు అందాయని పేర్కొన్నారు. ఆధార్‌ నమోదు కిట్లను సమకూర్చిన తర్వాత తిరిగి ప్రారంభిస్తామని సమాచారమిచ్చారని వెల్లడించారు.

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