సచివాలయంలో నిన్న బారికేడ్లు - నేడు అందమైన పూలకుండీలు

రాష్ట్ర సచివాలయం లోపల ఇనుప బారికేడ్లు తొలగింపు - పూల మొక్కలు, క్రోటాన్ మొక్కలతో కుండీలు ఏర్పాటు

Barricades_Removed_in_Secretariat
Barricades_Removed_in_Secretariat (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 9:49 PM IST

2 Min Read
Iron Barricades Removed in Secretariat: సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో సచివాలయం నూతన హంగులు దిద్దుకుంటోంది. సచివాలయ ఆవరణలో బారికేడ్లకు బదులుగా అందమైన పూల మొక్కలు దర్శనమిస్తున్నాయి. తాజాగా వెలగపూడిలోని సచివాలయం లోపల ఇనుప బారికేడ్లు తొలగింపు ప్రక్రియ పూర్తైంది. వావానాల నియంత్రణ, పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో పెట్టిన ఇనుప బారికేడ్లను పోలీసులు తొలగించారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకున్నారు.

సచివాలయంలో నిన్న బారికేడ్లు - నేడు అందమైన పూలకుండీలు (ETV)

మంగళవారం సచివాలయంలోకి ఇచ్చినపుడు పలు చోట్ల ఇనుప బారికేడ్లు రోడ్లపై ఉండటాన్ని గమనించిన సీఎం సచివాలయం లోపల బారికేడ్లు ఏర్పాటు వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడటాన్ని గుర్తించారు. బ్లాకుల ముందు ఎక్కడా బారికేడ్లు లేకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బారికేడ్లను తొలగించి అవసరమైన ప్రాంతాల్లో అందమైన పూల కుండీలు, క్రోటాన్ మొక్కలను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. సచివాలయంలోకి వచ్చిన వారికి ఆహ్లాదంగా, వినూత్నంగా ఉండే అనుభూతి కల్పించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. సీఎం బ్లాక్ ప్రవేశ ప్రాంతం సహా 4 బ్లాకుల ముందు, పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు ఆకర్షణీయమైన పూల మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయి.

సచివాలయమా లేక కమర్షియల్‌ కాంప్లెక్సా: అంతకముందు రోజు వెలగపూడి సచివాలయంలో ఎక్కడికక్కడ బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయడంపై సీఎం చంద్రబాబు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ‘ఇది రాష్ట్ర సచివాలయమా లేక కమర్షియల్‌ కాంప్లెక్సా అని ప్రశ్నించారు. మంగళవారం ఉదయం సచివాలయానికి సీఎం వచ్చే సమయంలో రహదారిపైకి వాహనాలు, ప్రజలు ప్రవేశించకుండా పోలీసులు బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. సచివాలయ ప్రధాన రహదారికి ఇరువైపులా ప్రకటనలతో కూడిన బారికేడ్లను అడ్డు పెట్టారు. ఈ విషయాన్ని గమనించిన చంద్రబాబు ఎందుకిలా చేస్తున్నారని అసహనం వ్యక్తంచేశారు.

తర్వాత ఆర్టీజీఎస్‌ సమావేశంలోనూ దీనిపై చర్చ జరిగింది. అక్కడి నుంచే పోలీసులు ట్రాఫిక్‌ క్రమబద్ధీకరిస్తే సరిపోతుందని, పూర్తిగా మూసేస్తూ బారికేడ్లు పెట్టవద్దని సూచించారు. ఇక్కడికంటే పింఛన్ల పంపిణీకి తాను వెళ్తున్న ఊళ్లలోనే ఏర్పాట్లు బాగున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. సచివాలయానికి వచ్చే వారికి ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతి కల్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. దీంతో సచివాలయ అధికారులు సత్వరమే స్పందించి బారికేడ్లు తొలగించారు.

