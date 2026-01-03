టికెట్ బుకింగ్ టైంలో ఆ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయండి - పైసా ఖర్చులేకుండా పై తరగతిలో ప్రయాణించండి
Published : January 3, 2026 at 12:47 PM IST
IRCTC Auto Upgradation Free Service : రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నారా? చాలా మంది వారి ప్రయాణానికి ముందుగానే టికెట్స్ రిజర్వేషన్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ రిజర్వేషన్ విషయంలో ఈ సదుపాయం ఉందన్న విషయం తెలియకపోవడంతో ఎంపిక చేయకుండానే వదిలేస్తూ ఆ అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నారు. మరి అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రైల్లో దూర ప్రాంత ప్రయాణానికి ఐఆర్సీటీసీలో గానీ, రైల్ వన్ యాప్లో గానీ సెకండ్ స్లీపర్ బెర్తు రిజర్వు చేసుకుంటున్న సమయంలో మీకు చాలా ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. అందులోనే ఒకటి 'ఆటో అప్గ్రెడేషన్'. మీరు సెకండ్ స్లీపర్ బెర్తు రిజర్వు చేసుకునే సమయంలో ఈ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేస్తే ట్రైన్ బయల్దేరేటప్పుడు ఖాళీ బెర్తులుంటే రూపాయి ఖర్చు లేకుండా థర్డ్ ఏసీ క్లాస్లో ప్రయాణించే అవకాశం ఆటోమేటిగ్గా లభిస్తుంది. ఈ మేరకు మీకు మెసేజ్ వస్తుంది.
అంతేకాదు సెకండ్ ఏసీ బుక్ చేసుకున్న వారికి ఖాళీల అనుగుణంగా ఫస్ట్ ఏసీ తరగతిలో ప్రయాణించే అవకాశం రావొచ్చు. సెకండ్ సిట్టింగ్ నుంచి ఏసీ ఛైర్కార్లో ప్రయాణించే అవకాశం కోసం ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే వారికి లభిస్తుంది. ఇంత మంచి బంపర్ ఆఫర్ ఉన్నప్పుడు రిజర్వేషన్ చేసుకొనేటప్పుడు దీన్ని ఎంచుకోవడవం మరవకండి.
అన్ రిజర్వుడ్ టికెట్లకు యూటీఎస్ : ఇటీవల ఎక్స్ప్రెస్, సూపర్ఫాస్ట్ రైళ్లలో రిజర్వేషన్ టికెట్లు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే వీలుండగా, అన్ రిజర్వుడ్, ప్లాట్ ఫారమ్ టికెట్లు బుక్ చేసుకునేలా దక్షిణ మధ్య రైల్వే 'యూటీఎస్' యాప్ను ప్రవేశపెట్టింది. స్టేషన్కు వచ్చి వరుసలో నిల్చునే అవసరం లేకుండా ఆన్లైన్లో టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవాలంటే ప్లేస్టోర్ నుంచి యూటీఎస్ యాప్ను డౌన్లౌడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆధార్, సెల్ నంబర్లను నమోదు చేయాలి.
- ఈ యాప్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత స్క్రీన్పై కనిపించే నార్మల్ బుకింగ్ సెక్షన్లోకి వెళ్లాలి. అందులో కనిపించే బుక్ అండ్ ట్రావెల్, బుక్ అండ్ ప్రింట్ (పేపర్) రెండింటిలో ఏదో ఒక్క ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. పేపర్ లెస్ ఎంచుకుంటే సెల్ఫోన్లో జీపీఎస్ ఆన్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ప్రయాణించాలనుకుంటున్నారో స్టేషన్లను ఎంపిక చేసుకోవాలి. కింద కనిపించే ఎంపికల ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న రైళ్లు, వాటి ఛార్జీలు ప్రత్యక్షం అవుతాయి.
- గెట్ ఫేర్పై క్లిక్ చేసి అందుబాటులో ఉన్న రైలుపై క్లిక్ చేయగానే సమయం, ప్లాట్ఫామ్ నంబర్, రైలు నంబర్, టికెట్ ధర వివరాలు కనిపిస్తాయి.
- ప్రయాణికుల రైళ్ల సంఖ్య, టైప్ (ప్యాసింజర్, ఎక్స్ప్రెస్, సూపర్ ఫాస్ట్) పేమెంట్ టైప్ ఎంచుకోవాలి.
- కింద బుక్ టికెట్ ఎంపికపై క్లిక్ చేస్తే నగదు చెల్లింపుల కోసం ఏ పద్ధతిలో (ఆర్ వ్యాలెట్, యూపీఐ, క్రెడిట్ కార్డ్) చేస్తారో ఎంచుకొని టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- టికెట్ బుక్ చేసే ముందు పేపర్ మోడ్ ఎంచుకుంటే దగ్గర్లోని యూటీఎస్ కియోస్క్, రైల్వే బుకింగ్ కౌంటర్కు వెళ్లి ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
- ఆర్ వ్యాలెట్ టాప్ అప్ చేయడం తప్పనిసరి ఏం కాదు. ఒకవేళ చేస్తే వాలెట్ టాప్ అప్పై 3 శాతం బోనస్ వస్తుంది.
- రైలు ఎక్కాక టికెట్ బుక్ చేయడం వీలు ఉండదు.
రైల్ వన్ యాప్ ద్వారా 3 శాతం డిస్కౌంట్ : రైల్ వన్ యాప్లో టికెట్ల కొనుగోలుపై రైల్వే శాఖ ఆఫర్ ప్రకటించింది. దీని ద్వారా అన్ రిజర్వుడు టికెట్లను ఏ డిజిటల్ పేమెంట్ మోడల్లో కొనుగోలు చేసినా 3 శాతం డిస్కౌంట్ అందించనున్నట్లు వెల్లడించింది. 2026 జనవరి 14 నుంచి జులై 14 వరకు ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం రైల్ వన్ యాప్లో ఆర్-వాలెట్ ద్వారా చెల్లింపులు చేసిన వారికి ఈ క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తోంది. దీన్ని అన్ని డిజిటల్ పేమెంట్లకూ విస్తరించారు.
