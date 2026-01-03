ETV Bharat / state

టికెట్​ బుకింగ్ టైంలో ఆ ఆప్షన్​ను క్లిక్ చేయండి - పైసా ఖర్చులేకుండా పై తరగతి​లో ప్రయాణించండి

రైల్లో దూర ప్రాంత ప్రయాణానికి ఐఆర్​సీటీసీలో గానీ, రైల్ ​వన్​ యాప్​లో గానీ టికెట్​ బుక్ చేస్తుంటారా? - ఈ ఆటో అప్​గ్రెడేషన్​ ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేస్తే - పైసా ఖర్చులేకుండా ప్రయాణించేందుకు అవకాశం

IRCTC Auto Upgradation Free Service
IRCTC Auto Upgradation Free Service (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 12:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IRCTC Auto Upgradation Free Service : రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నారా? చాలా మంది వారి ప్రయాణానికి ముందుగానే టికెట్స్​ రిజర్వేషన్​ చేసుకుంటుంటారు. కానీ రిజర్వేషన్​ విషయంలో ఈ సదుపాయం ఉందన్న విషయం తెలియకపోవడంతో ఎంపిక చేయకుండానే వదిలేస్తూ ఆ అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నారు. మరి అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రైల్లో దూర ప్రాంత ప్రయాణానికి ఐఆర్​సీటీసీలో గానీ, రైల్​ వన్​ యాప్​లో గానీ సెకండ్​ స్లీపర్​ బెర్తు రిజర్వు చేసుకుంటున్న సమయంలో మీకు చాలా ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. అందులోనే ఒకటి 'ఆటో అప్​గ్రెడేషన్​'. మీరు సెకండ్​ స్లీపర్​ బెర్తు రిజర్వు చేసుకునే సమయంలో ఈ ఆప్షన్​ను క్లిక్​ చేస్తే ట్రైన్​ బయల్దేరేటప్పుడు ఖాళీ బెర్తులుంటే రూపాయి ఖర్చు లేకుండా థర్డ్​ ఏసీ క్లాస్​లో ప్రయాణించే అవకాశం ఆటోమేటిగ్గా లభిస్తుంది. ఈ మేరకు మీకు మెసేజ్​ వస్తుంది.

అంతేకాదు సెకండ్​ ఏసీ బుక్ చేసుకున్న వారికి ఖాళీల అనుగుణంగా ఫస్ట్​ ఏసీ తరగతిలో ప్రయాణించే అవకాశం రావొచ్చు. సెకండ్​ సిట్టింగ్​ నుంచి ఏసీ ఛైర్​కార్​లో ప్రయాణించే అవకాశం కోసం ఈ ఆప్షన్​ క్లిక్​ చేస్తే వారికి లభిస్తుంది. ఇంత మంచి బంపర్​ ఆఫర్​ ఉన్నప్పుడు రిజర్వేషన్​ చేసుకొనేటప్పుడు దీన్ని ఎంచుకోవడవం మరవకండి.

అన్​ రిజర్వు​డ్​ టికెట్లకు యూటీఎస్ : ఇటీవల ఎక్స్​ప్రెస్​, సూపర్​ఫాస్ట్​ రైళ్లలో రిజర్వేషన్​ టికెట్లు ఆన్​లైన్​లో బుక్​ చేసుకునే వీలుండగా, అన్​ రిజర్వుడ్​, ప్లాట్ ​ఫారమ్​ టికెట్లు బుక్​ చేసుకునేలా దక్షిణ మధ్య రైల్వే 'యూటీఎస్'​ యాప్​ను ప్రవేశపెట్టింది. స్టేషన్​కు వచ్చి వరుసలో నిల్చునే అవసరం లేకుండా ఆన్​లైన్​లో టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు.

  • ఈ టిక్కెట్లను బుక్​ చేసుకోవాలంటే ప్లేస్టోర్​ నుంచి యూటీఎస్​ యాప్​ను డౌన్​లౌడ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆధార్, సెల్​ నంబర్లను నమోదు చేయాలి.
  • ఈ యాప్​లో లాగిన్‌ అయిన తర్వాత స్క్రీన్‌పై కనిపించే నార్మల్‌ బుకింగ్‌ సెక్షన్‌లోకి వెళ్లాలి. అందులో కనిపించే బుక్‌ అండ్‌ ట్రావెల్, బుక్‌ అండ్‌ ప్రింట్‌ (పేపర్‌) రెండింటిలో ఏదో ఒక్క ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి. పేపర్‌ లెస్‌ ఎంచుకుంటే సెల్​ఫోన్​లో జీపీఎస్‌ ఆన్‌ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ప్రయాణించాలనుకుంటున్నారో స్టేషన్లను ఎంపిక చేసుకోవాలి. కింద కనిపించే ఎంపికల ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న రైళ్లు, వాటి ఛార్జీలు ప్రత్యక్షం అవుతాయి.
  • గెట్‌ ఫేర్‌పై క్లిక్‌ చేసి అందుబాటులో ఉన్న రైలుపై క్లిక్‌ చేయగానే సమయం, ప్లాట్‌ఫామ్‌ నంబర్, రైలు నంబర్, టికెట్‌ ధర వివరాలు కనిపిస్తాయి.
  • ప్రయాణికుల రైళ్ల సంఖ్య, టైప్‌ (ప్యాసింజర్, ఎక్స్‌ప్రెస్, సూపర్‌ ఫాస్ట్‌) పేమెంట్‌ టైప్‌ ఎంచుకోవాలి.
  • కింద బుక్‌ టికెట్‌ ఎంపికపై క్లిక్‌ చేస్తే నగదు చెల్లింపుల కోసం ఏ పద్ధతిలో (ఆర్‌ వ్యాలెట్, యూపీఐ, క్రెడిట్‌ కార్డ్‌) చేస్తారో ఎంచుకొని టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకోవచ్చు.
  • టికెట్‌ బుక్‌ చేసే ముందు పేపర్‌ మోడ్‌ ఎంచుకుంటే దగ్గర్లోని యూటీఎస్‌ కియోస్క్, రైల్వే బుకింగ్‌ కౌంటర్‌కు వెళ్లి ప్రింట్‌ తీసుకోవాలి.
  • ఆర్‌ వ్యాలెట్‌ టాప్‌ అప్‌ చేయడం తప్పనిసరి ఏం కాదు. ఒకవేళ చేస్తే వాలెట్‌ టాప్‌ అప్‌పై 3 శాతం బోనస్‌ వస్తుంది.
  • రైలు ఎక్కాక టికెట్‌ బుక్‌ చేయడం వీలు ఉండదు.

రైల్​ వన్​ యాప్​ ద్వారా 3 శాతం డిస్కౌంట్​ : రైల్‌ వన్‌ యాప్‌లో టికెట్ల కొనుగోలుపై రైల్వే శాఖ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. దీని ద్వారా అన్‌ రిజర్వుడు టికెట్లను ఏ డిజిటల్‌ పేమెంట్‌ మోడల్‌లో కొనుగోలు చేసినా 3 శాతం డిస్కౌంట్‌ అందించనున్నట్లు వెల్లడించింది. 2026 జనవరి 14 నుంచి జులై 14 వరకు ఈ ఆఫర్‌ అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం రైల్‌ వన్‌ యాప్‌లో ఆర్‌-వాలెట్‌ ద్వారా చెల్లింపులు చేసిన వారికి ఈ క్యాష్‌బ్యాక్‌ లభిస్తోంది. దీన్ని అన్ని డిజిటల్‌ పేమెంట్లకూ విస్తరించారు.

జనవరి 1 నుంచి IRCTC కొత్త రూల్స్​ - టికెట్లు బుకింగ్​లో న్యూ అప్డేట్!

వారికి ప్యాసింజరే దిక్కు - ఎక్స్​ప్రెస్​ రైలు ఎక్కాలంటే 30 కి.మీ వెళ్లాల్సిందే!

TAGGED:

IRCTC AUTO UPGRADATION FREE SRVICE
AUTO UPGRADATION IN IRCTC
RAILWAY IRCTC AUTO UPGRADATION
ఐఆర్‌సిటిసి ఆటో అప్‌గ్రేడేషన్
IRCTC AUTO UPGRADATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.