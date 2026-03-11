అరటి రైతులపై పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం
పులవెందుల 'ఏ' గ్రేడ్ అరటి రకానికి గల్ఫ్లో డిమాండ్ -రెండు వారాల కిందటి వరకు టన్ను రూ.25వేలు పలికిన ధర- యుద్ధం కారణంగా రూ.10 వేలకు పడిపోయిన ధరలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 9:26 AM IST
Iran War Effect on Banana Farmers in Pulivendula: గల్ఫ్ దేశాల్లో జరుగుతున్న యుద్ధం ప్రభావం పులివెందుల అరటి రైతులపై పడింది. 15 రోజుల కిందటి వరకు రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్లిన అరటి ధరలు ఒక్కసారిగా పతనమయ్యాయి. పులివెందుల ప్రాంతంలో పండించే 'A' గ్రేడ్ రకం అరటికి ఉత్తర భారతదేశం తోపాటు గల్ఫ్ దేశాల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ప్రస్తుతం యుద్ధం ప్రభావంతో భారీగా పతనం అవుతున్న ధరలపై అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పులివెందుల నియోజకవర్గం నుంచి ఏటా ఉత్తర భారతదేశానికి, గల్ఫ్ దేశాలకు మేలురకం అరటి ఎగుమతి అవుతోంది.
అరటి ధరలు పతనం: జిల్లాలో 13 వేల 800 హెక్టార్లలో అరటి పంట సాగవుతుండగా 90 శాతం పులివెందుల, లింగాల, వేముల, సింహాద్రిపురం, తొండూరు మండలాల్లోనే సాగవుతోంది. ఈ ప్రాంతంలో ఎకరాకు 65 టన్నుల దిగుబడి వస్తుండగా పంట దశలోనే వ్యాపారులు కొనుగోలు చేస్తారు. 15 రోజుల కిందటి వరకు అరటి టన్ను ధర రూ. 25 వేలు పలికింది. దీంతో రైతులు ఆనందంతో ఎగుమతులు చేశారు. మరో నెల రోజుల్లో మొత్తం పంట అమ్మేయవచ్చని భావించిన రైతులకు పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం ఆశనిపాతంగా మారింది. ఒక్కసారిగా అరటి ధరలు పతనం అయ్యాయి. దీంతో రైతులు కుదేలవుతున్నారు.
నిలిచిపోయిన ఎగుమతులు: పులివెందుల ప్రాంతంలో పండించే మేలు రకం టిష్యూకల్చర్ గ్రాండ్-9 రకం అరటిని దిల్లీ మార్కెట్కు తరలిస్తారు. అక్కడి నుంచి జమ్ముకశ్మీర్, యూపీ, హర్యాన, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. కువైట్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా వంటి గల్ఫ్ దేశాలకు వీటిని తరలిస్తారు. ప్రస్తుతం గల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధం నేపథ్యంలో ఎగుమతులు నిలిచిపోయి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ప్రస్తుతం 13 వేల హెక్టార్లలో 8 వేల హెక్టార్లలోని అరటి కోతలు పూర్తయ్యాయని మిగిలిన 5 వేల హెక్టార్లలో మిగిలిందని ఉద్యానశాఖ డీడీ సతీశ్ తెలిపారు. అరటి ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు. పులివెందుల ప్రాంతంలో కోల్డ్ స్టోరేజీలు ఏర్పాటు చేయించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
'వేలల్లో ధరలు తగ్గించడంతో రైతులు తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొంటుంన్నారు. విషయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. రైతుల కోసం కోల్డ్స్టోరేజ్లు నిర్వహించాలని కోరాం. త్వరలోనే ప్రభుత్వం సానుకూల నిర్ణయంతో అరటి అన్నదాతలకు కాస్త ఊరట కలింగించేలా చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.' - సతీశ్, ఉద్యానశాఖ డీడీ
