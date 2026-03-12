పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వల్ల గ్యాస్ కొరత - సిలిండర్లు దొరక్క హోటళ్ల యజమానుల ఇబ్బందులు
సిలిండర్ రూ.3500 వరకు అమ్ముతున్నారని ఆరోపణ - బ్లాక్ మార్కెట్ను కట్టడి చేయాలని ప్రభుత్వానికి వినతి - అత్యవసరంగా సమావేశమైన హోటళ్ల అసోసియేషన్ నేతలు - గ్యాస్ వినియోగం తగ్గించాలని హోటళ్ల యాజమాన్యానికి సూచన
Iran War Effect Hotel Owners Face Difficulties Due to Lack of Cylinders : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం హోటల్ రంగానికి శాపంలా మారింది. నిత్యం వంట మంటలతో భగభగలాడే హోటళ్లలోని పాకశాలలు గ్యాస్ సిలిండర్లు లేక చల్లబడిపోతున్నాయి. గ్యాస్ కొరత మరింత తీవ్రమైతే హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు పూర్తిగా మూసివేయాల్సి వస్తుందని యజమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ రంగాన్ని నమ్ముకున్న చాలా మంది రోడ్డున పడతారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గ్యాస్ కొరత వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు: ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా యుద్ధం హోటల్ రంగంపై పెను ప్రభావం చూపుతోంది. ఎల్పీజీ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. విజయవాడలో వన్ స్టార్ నుంచి త్రీస్టార్ వరకు వంద హోటళ్లు ఉండగా, మరో 350 వరకు మాదిరి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. రోడ్డు పక్కన పెట్టే చిన్నచిన్న హోటళ్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్ల వారు చాలా మందే ఉన్నారు. వీరంతా గ్యాస్ కొరత వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 19 కిలోల సిలిండర్ ఒకప్పుడు 2 వేలు ఉండేదని, ప్రస్తుతం 3 వేల నుంచి 3500 వరకు అమ్ముతున్నారని యజమానులు చెబుతున్నారు. అధిక ధరకైనా కొందామంటే అదీ దొరకట్లేదంటున్నారు.
హోటళ్లు మూసివేయాల్సిన పరిస్థితి: ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో ఇది హోటల్ రంగానికి అత్యంత గిరాకీ సమయం. వివాహాలు, ఇతర శుభకార్యాలు చేసేవారు. హోటళ్లకు భారీ ఫుడ్ ఆర్డర్లు ఇస్తారు. గ్యాస్ కొరత వల్ల ఆర్డర్లు తీసుకోలేకపోతున్నామని హోటళ్ల యజమానులు చెబుతున్నారు. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే కొన్ని రోజుల్లో హోటళ్లు మూసివేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటుందని చెబుతున్నారు.
హోటళ్ల యజమానులకు పలు సూచనలు: యుద్ధం నేపథ్యంలో కమర్షియల్ గ్యాస్ కొరతపై రాష్ట్ర హోటల్స్ అసోసియేషన్, స్టార్ హోటల్స్ అసోసియేషన్ అత్యవసరంగా విజయవాడలో సమావేశమైంది. గ్యాస్ వినియోగాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించాలని అసోసియేషన్ సభ్యులు సూచించారు. ఈ మేరకు హోటళ్ల యజమానులకు పలు సూచనలు చేశారు. గ్యాస్ వినియోగాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించాలని అసోసియేషన్ సూచించింది. అందుకోసం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. గ్యాస్ పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా స్టార్ హోటళ్లలో జొమాటో, స్విగ్గీలు వంటి ఆన్లైన్ ఆర్డర్లను త్వరలోనే నిలిపి వేస్తామని అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు. గ్యాస్ ఆదా చేసేందుకు ప్రతి సోమవారం రెస్టారెంట్లను పూర్తిగా మూసివేసి, 'వీక్లీ హాలిడే' ప్రకటించనున్నారు. దీని వల్ల కొంతవరకు గ్యాస్ ఆదా అవుతుందని వారు భావిస్తున్నారు.
"మొదటి విడతగా డిస్కాంట్ అనేది పూర్తిగా రద్దు చేయండి. దానివల్ల కొంతమేరకు ఆర్డర్లు తగ్గిపోతాయి. తద్వారా 10 శాతం వ్యాపారం తగ్గేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. అలాగే రెండవ విడతగా స్విగ్గీ, జొమాటోలను ఆపేయండి. తద్వారా 25-30 శాతం వరకు వ్యాపారం తగ్గుతుంది. ప్రతీ సోమవారం రెస్టారెంట్లు అన్నింటినీ మూసి వేయండి. వీక్లీ హాలిడే ప్రకటిస్తే గనక కొంత వినియోగాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు. కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లు వినియోగించే వారికి వీలైనంత వరకు సఫ్లై కొరత లేకుండా చూడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం." - రమణ రావు, విజయవాడ హోటల్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు
కర్ణాటక తరహాలో ఏపీలోనూ కొన్ని హోటల్స్ కేవలం టీ, కాఫీలు మాత్రమే విక్రయించే పరిస్థితి రాబోతోందని పేర్కొన్నారు. రాత్రి 10 గంటల వరకే రెస్టారెంట్లు, స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్లను నడిపేలా సమయం కుదించేలా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరుతున్నారు. బ్లాక్ మార్కెట్ను అరికట్టేందుకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ను ఏర్పాటు చేయాలని, డొమెస్టిక్ గ్యాస్ మాదిరిగానే కమర్షియల్ గ్యాస్ను కూడా సరఫరా చేయాలని కోరారు. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్లను కలిసి వినతి పత్రాలు అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఆతిథ్య రంగంపై ఆధారపడిన వేల మంది కార్మికులు వీధిన పడకుండా చూడాలని, హాస్పిటాలిటీ రంగాన్ని ప్రాధాన్యత రంగంగా గుర్తించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు.
