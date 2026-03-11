ETV Bharat / state

గల్ఫ్‌ యుద్ధం కారణంగా ఒడిదొడుకుల్లో ఆక్వా రంగం - ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని రైతన్నల వేడుకోలు

వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా ధర తగ్గిస్తున్నారంటున్న రైతులు- రానున్న రోజుల్లో మరింత క్లిష్టంగా మారుతుందంటూ ప్రచారం- చేసేదేమిలేక మూకుమ్మడి పట్టుబడులు చేపట్టిన అన్నదాతలు- కౌంట్‌తో సంబంధం లేకుండా కేజీకి రూ.30-40 తగ్గించి కొనుగోలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 7:35 AM IST

Iran War Effect AP Aqua Farmers Face Huge Loss As Exports Get Interrupted: అంతర్జాతీయంగా ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నా ఆ ప్రభావం ఆక్వా రంగంపై పడుతోంది. ఆక్వా ఉత్పత్తుల్లో దేశంలోనే అగ్రగామిగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రంప్ సుంకాలు, తెగుళ్ల బారి నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే బయటపడ్డ తరుణంలో ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంతో మరోసారి ఆక్వా రంగం తీవ్ర ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొంటోంది. ఇదే అదునుగా భావించిన వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా మారి ధరలు తగ్గించేస్తున్నారంటూ రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు.

యుద్ధం కారణంగా అక్వా రైతుల కష్టాలు: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా రాష్ట్రంలో ఆక్వా రంగం మరోసారి ఇబ్బందులు పడుతోంది. ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయంటూ ఉహాగానాలు రావడంతో కొందరు వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా మారి రైతులను దోచుకుంటున్నారు. భారత్‌ నుంచి ఎక్కువగా అమెరికా, చైనా, యూరప్ దేశాలకు ఆక్వా ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అవుతుండగా తాజాగా యుద్ధం కారణంగా నిలిచిపోయాయి. రానున్న రోజుల్లో పరిస్థితులు మరింత క్లిష్టంగా మారుతాయన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. దీంతో చేసేదేమిలేక వచ్చిన కాడికి అమ్ముకుదామన్న తొందరలో రైతులందరూ ఒకేసారి పట్టుబడులు చేస్తున్నారు. దీంతో వ్యాపారులు కౌంట్‌తో సంబంధం లేకుండా కేజీ రొయ్యలకు 30 నుంచి 40 రూపాయల వరకూ ధర తగ్గించినట్లు రైతులు చెబుతున్నారు. యుద్ధం బూచిగా చూపి ధరలు తగ్గించేయడంతో పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారిందని అంటున్నారు.

'యుద్దం కారణంగా చూపుతూ సిండికేట్లు విపరీతంగా ధరలు తగ్గించడంతో రైతులు చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. గంటల వ్యవధిలో ధరలు తగ్గించి కంటైనర్లు వెనక్కి పంపిస్తున్నరు. కొంతైనా సమాచారం అదించకుండా మధ్యవర్తులు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. దీంతో ఆక్వా రైతులు ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది.' -వినాయక్, ఆక్వా రైతు సంఘం నాయకుడు


భారీగా పడిపోయిన ధరలు: సాధారణంగా 80 నుంచి 100పై బడిన కౌంట్ రొయ్యలను స్థానిక మార్కెట్‌లో ఎక్కువగా కొంటారు. ఇవి కేజీకి 270 నుంచి 240కి పడిపోయాయి. 40, 50, 60 కౌంట్ రొయ్యలు విదేశాలకు ఎక్కువగా ఎగుమతి అవుతుంటాయి. యుద్ధం కారణంగా కంటైనర్లు నిలిచిపోయాయని దీంతో అటు పెద్ద కౌంట్ రొయ్యలకు ఎగుమతులు లేవని వ్యాపారులు కొనడంలేదు. దీంతో వాటి ధరలు కాస్తా కేజీ 450 నుంచి 350కి పడిపోయాయి. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తానన్న యూనిట్ విద్యుత్ రూపాయిన్నరకే అందించడం పూర్తి స్థాయిలో అమలు కాకపోవడం, మరోవైపు మేతల ధరలు ఇటీవల కేజీకి 5 రూపాయలు పెంచడం, తాజాగా యుద్ధ ప్రభావం దీంతో మొత్తానికి రొయ్యల రైతుల పరిస్థితి గోరు చుట్టుపై రోకలి పోటులా తయారైంది.

