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మరోసారి ఐపీఎస్ అధికారి విశాల్ గున్ని సస్పెన్షన్‌ పొడిగింపు

విశాల్ గున్ని సస్పెన్షన్‌ను 2026 సెప్టెంబర్ 4 వరకు పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు - సస్పెన్షన్ ఎత్తివేస్తే సాక్ష్యాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని రివ్యూ కమిటీ అభిప్రాయం

IPS Officer Vishal Gunni Suspension Extended
IPS Officer Vishal Gunni Suspension Extended (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 3:58 PM IST

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IPS Officer Vishal Gunni Suspension Extended: ఐపీఎస్​ అధికారి విశాఖ గున్ని సస్పెన్షన్ మరో సారి పొడిగిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తరువులిచ్చింది. 2026 సెప్టెంబర్ 4 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు ఉత్వర్వుల్లో పేర్కొంది. క్రిమినల్ కేసు విచారణ పూర్తయ్యేవరకు లేదా సెప్టెంబర్ 4 వరకు సస్పెన్షన్ కొనసాగించాలని వెల్లడించింది. సస్పెన్షన్ ఎత్తివేస్తే సాక్షులను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని రివ్యూ కమిటీ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. ఉన్నత హోదాలో ఉన్నందున విచారణపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వ్యాఖ్యానించింది.

ఈ నెల 12న సమావేశమైన రివ్యూ కమిటీ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ రూల్స్-1969 ప్రకారం సస్పెన్షన్ పొడిగించింది. రివ్యూ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు సస్పెన్షన్ కొనసాగింపునకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయిప్రసాద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

విచారణ పూర్తయ్యేవకు: నటి కాదంబరీ నరేంద్ర కుమారి జత్వానీ వేధింపుల కేసు సరిగా పర్యవేక్షించలేదని, తన విధులలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారన్న అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న విశాల్ గున్ని సెప్టెంబర్ 2024 నుంచి సస్పెన్షన్​లో ఉన్నారు. అఖిల భారత సర్వీసుల నిబంధనలకు అనుగుణంగా గున్నిపై ప్రభుత్వం ఈ చర్య తీసుకుంది. ఎన్టీఆర్​ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్​ స్టేషన్ క్రైమ్ నం. 469/2024కు సంబంధించిన దర్యాప్తు పెండింగ్‌లో ఉంది. విచారణ ముగిసే వరకు లేదా సెప్టెంబర్ నాలుగో తేదీ వరకు వీటిలో సస్పెన్షన్​ పాటించాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో వివరించింది.

ఇంతకు ముందు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ: విశాల్‌ సస్పెన్షన్‌ను రద్దు చేస్తూ గతేడాది క్యాట్‌ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను నిలుపుదల చేస్తూ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. పిటిషన్‌పై లోతైన విచారణ అవసరమని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. సినీనటి కాదంబరీ జత్వాని అక్రమ అరెస్ట్‌, అధికార దుర్వినియోగం కేసులో విశాల్‌ గున్నిని ప్రభుత్వం సస్పెండ్‌ చేసింది. తన సస్పెన్షన్‌పై విశాల్‌ గున్ని క్యాట్‌ను ఆశ్రయించారు. విచారణ జరిపిన క్యాట్‌ సస్పెన్షన్‌ ఉత్తర్వులు రద్దు చేసి వెంటనే పోస్టింగ్‌ ఇవ్వాలని గతేడది ఆగస్టు 28న ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. క్యాట్ ఉత్తర్వులను ఏపీ సీఎస్, డీజీపీలు హైకోర్టులో సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అడ్వొకేట్ జనరల్ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు. సస్పెన్షన్ కాల పరిమితి ముగియక ముందే ఉత్తర్వులను క్యాట్ రద్దు చేసిందని, దీంతో విచారణ ముందుకు వెళ్లలేదని అడ్వొకేట్ జనరల్ పేర్కొన్నారు.

ఐపీఎస్‌ అధికారి విశాల్‌ గున్నికి హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ

కాదంబరి జత్వాని కేసు - ముగ్గురు ఐపీఎస్‌ల సస్పెన్షన్ పొడిగింపు

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IPS OFFICER VISHAL GUNNI SUSPENSION

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