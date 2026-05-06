ఐపీఎస్ అధికారి విశాల్ గున్నికి హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ
సస్పెండ్ చేయడాన్ని సవాలు చేస్తూ క్యాట్ని ఆశ్రయించిన గున్ని- చెల్లదని గతేడాది ఆగస్టులో తీర్పు-తీర్పును సవాలు చేస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, డీజీపీ గతేడాది అక్టోబర్లో హైకోర్టులో పిటిషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 10:39 AM IST
IPS Officer Vishal Gunni Faces Setback in High Court: ఐపీఎస్ అధికారి విశాల్ గున్నికి హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆయన సస్పెన్షన్ను రద్దు చేస్తూ కేంద్ర పరిపాలన ట్రైబ్యునల్(క్యాట్) గతేడాది ఆగస్టు 29న ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల అమలును హైకోర్టు నిలిపేసింది. ఈ వ్యవహారంపై లోతైన విచారణ అవసరమని అభిప్రాయపడింది. తదుపరి విచారణను ఆగస్టు 29కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ చీకటి మానవేంద్రనాథ్రాయ్, జస్టిస్ తుహిన్కుమార్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.
ముంబయి సినీనటి కాదంబరి జత్వానీ అక్రమ అరెస్ట్, అధికార దుర్వినియోగం తదితర కారణాలతో ఐపీఎస్ అధికారి విశాల్ గున్నిని రాష్ట్రప్రభుత్వం సస్పెన్షన్లో ఉంచిన విషయం తెలిసిందే.
తీర్పును సవాలు చేస్తూ: తనను సస్పెండ్ చేయడాన్ని సవాలు చేస్తూ గున్ని క్యాట్ను ఆశ్రయించారు. విశాల్ గున్నిని సస్పెండ్ చేయడం చెల్లదని గతేడాది ఆగస్టులో క్యాట్ తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, డీజీపీ గతేడాది అక్టోబర్లో హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ వ్యాజ్యంపై హైకోర్టు ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది. సీఎస్, డీజీపీ తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు. సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వుల చెల్లుబాటు అవుతుందా లేదా అనే విషయానికి క్యాట్ పరిమితం కాకుండా క్రిమినల్ కేసు విచారణలోని అంశాల్లోకి వెళ్లిందన్నారు.
అరెస్ట్కు వ్యూహరచన: జత్వానీ, కుటుంబ సభ్యులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడానికి ముందే విశాల్ గున్ని ఇతర రాష్ట్రానికి వెళ్లి అరెస్ట్కు వ్యూహరచన చేశారన్నారు. తీవ్ర దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడ్డారన్నారు. సస్పెన్షన్ గరిష్ఠ కాలపరిమితి ఏడాది గడవకముందే సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులను క్యాట్రద్దు చేసిందన్నారు. దీంతో విచారణలో ముందుకెళ్లలేకపోయామన్నారు. క్యాట్ ఉత్తర్వుల అమలును నిలుపుదల చేయాలని కోరారు. విశాల్ గున్ని తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది అవినాష్దేశాయ్ వాదనలు వినిపించారు.
లోతైన విచారణ అవసరం: ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో ముంబయి వెళ్లారు. అక్కడి పోలీసులతో మాట్లాడి వచ్చారు తప్ప అరెస్ట్ విషయంలో పాలుపంచుకోలేదన్నారు. 2024 నవంబర్లో సస్పెండ్ చేశారని తెలిపారు. నిబంధనల ప్రకారం సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వుల గరిష్ఠ కాలం ఏడాది మాత్రమేనన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఎంక్వైరీ అధికారిని నియమించలేదని సస్పెన్షన్ను రద్దు చేస్తూ, విధుల్లోకి తీసుకోవాలని క్యాట్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు సరైనవే. నిబంధనలకు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పునకు విరుద్ధంగా సస్పెండ్ చేశారని తెలిపారు. క్యాట్ ఉత్తర్వుల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దని కోరారు. ఇరువైపు వాదనలు విన్న ధర్మాసనం ఈ వ్యాజ్యంలో లోతైన విచారణ అవసరమని పేర్కొంది. క్యాట్ ఉత్తర్వుల అమలును తదుపరి విచారణ వరకు సస్పెండ్ చేసింది. వ్యాజ్యాన్ని విచారణకు స్వీకరించింది. ఆగస్టు 29కి వాయిదా వేసింది.
