సస్పెన్షన్లోనే ఐపీఎస్ అధికారి పీవీ సునీల్ కుమార్ రిటైర్మెంట్
సస్పెన్షన్ వేటుతోనే సర్వీసు నుంచి రిలీవ్ అయిన పీవీ సునీల్ - చివరి నిమిషంలో పోస్టింగ్ ఇచ్చి ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మికి వీడ్కోలు - పదవీ విరమణ చేసిన మరో సీనియర్ ఐపీఎస్ మాదిరెడ్డి ప్రతాప్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 7:58 PM IST
PV Sunil Kumar Retires Under Suspension : రాష్ట్రంలో ఒకేరోజు ముగ్గురు సీనియర్ అధికారుల పదవీ విరమణలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ముఖ్యంగా డీజీ స్థాయి ఐపీఎస్ అధికారి పీవీ సునీల్ కుమార్ సస్పెన్షన్లో ఉంటూనే రిటైర్ కావాల్సి రావడం అధికార వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మరోవైపు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిణి వై.శ్రీలక్ష్మికి ప్రభుత్వం చివరి నిమిషంలో పోస్టింగ్ ఇచ్చి గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు పలికింది. వీరితో పాటు సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి మాదిరెడ్డి ప్రతాప్ కూడా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పదవీ విరమణ పొందారు. ఈ పరిణామాలన్నీ పోలీసు, రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి.
పీవీ సునీల్ కుమార్ వీడ్కోలు : ఏపీ క్యాడర్కు చెందిన 1993 బ్యాచ్ సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి పీవీ సునీల్ కుమార్ పదవీ విరమణ అడుగడుగునా వివాదాల నడుమ ముగిసింది. ఆయన సస్పెన్షన్ వేటుతోనే సర్వీసు నుంచి రిలీవ్ అయ్యారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఆయన మూడేళ్ల పాటు సీఐడీ చీఫ్గా పనిచేశారు. అదనపు డీజీ హోదాలో ఉంటూ ఆయన వ్యవహరించిన తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఆయనపై పలు క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఆయనను ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది. ఈ సస్పెన్షన్ నుంచి ఊరట పొందడం కోసం ఆయన సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ (క్యాట్)ను ఆశ్రయించారు. కానీ రిటైర్మెంట్ అయ్యే చివరి రోజున కూడా ఆయనకు క్యాట్ నుంచి ఎలాంటి ఊరట దక్కలేదు. వయోపరిమితి నిండటంతో ప్రభుత్వం ఆయనను సస్పెన్షన్లో ఉండగానే సర్వీసు నుంచి రిలీవ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఆగని విచారణలు : పదవీ విరమణ చేసినంత మాత్రాన సునీల్ కుమార్పై విచారణలు ఏమాత్రం ఆగవని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుండబద్దలు కొట్టింది. ఆయనపై ఉన్న క్రిమినల్, క్రమశిక్షణా విచారణలకు రిటైర్మెంట్ ఎటువంటి భంగం కలిగించదని నోటిఫికేషన్లో స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుత కూటమి ఎమ్మెల్యే రఘురామకృష్ణరాజును కస్టడీలో హింసించారన్న కేసు ఆయనను ప్రధానంగా వెంటాడుతోంది. సీఐడీలో నిధుల దుర్వినియోగం చేశారనే ఆరోపణలు, అవినీతి కేసులు ఉన్నాయి. సోషల్ మీడియాలో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడ్డారంటూ గుంటూరు నగరంపాలెం పోలీస్ స్టేషన్లో క్రైమ్ నెం. 187/2024 కేసు నమోదైంది. ప్రభుత్వ ముందస్తు అనుమతి లేకుండా విదేశీ పర్యటనలు చేయడం, పర్యటన ప్రణాళికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ఆరోపణలపై కూడా విచారణ సాగుతోంది.
పెండింగ్లో ఉన్న ఈ కేసుల కారణంగా ఆయన పదవీ విరమణ తర్వాత అందాల్సిన పెన్షన్, ఇతర ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది. 'ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ నిబంధనలు, 1958' లోని రూల్ 16 ప్రకారం ఈ ప్రయోజనాలను నియంత్రిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది. ఈ విచారణలు పూర్తిగా ముగిసే వరకు ఈ నిబంధనలు అమలులో ఉంటాయని తేల్చిచెప్పింది.
బెనిఫిట్స్ ఇవ్వొద్దని భార్య అరుణ లేఖ : సునీల్ కుమార్ పదవీ విరమణ సమయంలో ఆయన భార్య పి.అరుణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాసిన లేఖ మరింత సంచలనంగా మారింది. తన సమ్మతి లేకుండా, తనకు తెలియకుండా సునీల్ కుమార్కు రావాల్సిన రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ విడుదల చేయవద్దని ఆమె సీఎస్, డీజీపీలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. తమకు వివాహమై 22 ఏళ్లు గడుస్తున్నా, గత పదేళ్లుగా తన భర్త తనను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 2016 నుంచి కనీస ఆర్థిక సహాయం కూడా అందించడం లేదని ఆమె లేఖలో ప్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చారు.
ప్రస్తుతం తనకు 55 ఏళ్లు వచ్చాయని, వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నానని ఆమె తెలిపారు. తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నానని చెప్పారు. సునీల్ కుమార్పై విజయవాడ, హైదరాబాద్ కోర్టుల్లో తాను పెట్టిన గృహహింస (DVC 334/2019), భరణం (229/2020) కేసులు విచారణ దశలో ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. తనకు చెల్లించాల్సిన న్యాయపరమైన బకాయిలు ఇచ్చేవరకు ఆయన ప్రయోజనాలను ఆపాలని కోరారు. భార్య రాసిన ఈ లేఖను రాష్ట్ర డీజీపీ నేరుగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి పంపించారు. దీనికి అనుగుణంగానే ప్రభుత్వ చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టమవుతోంది. దీంతో ఆయన పెన్షన్ పత్రాల మంజూరుకు బ్రేక్ పడింది.
ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మికి గౌరవప్రద వీడ్కోలు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి హోదాలో ఉన్న సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిణి వై.శ్రీలక్ష్మికి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు పలికింది. సర్వీసులో శ్రీలక్ష్మి ఎప్పుడూ వివాదాస్పద అధికారిగానే ముద్రపడ్డారు. ఆమె ఎన్నో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు. వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలో గనుల శాఖ కార్యదర్శిగా పనిచేసిన సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలతో ఆమె జైలు జీవితం కూడా గడపాల్సి వచ్చింది.
గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆమెకు తిరిగి పోస్టింగ్ దక్కింది. ఆ ప్రభుత్వంలో ఆమె కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆమెకు ఎలాంటి పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా నిర్బంధ వెయిటింగ్లో ఉంచింది. వయసు రీత్యా ఆమె పదవీ విరమణకు సమయం ఆసన్నమైంది. దీంతో కేవలం రెండు రోజుల ముందు సాధారణ పరిపాలనా శాఖలో ఆమెకు పోస్టింగ్ ఇచ్చి రిటైర్మెంట్కు అవకాశం కల్పించింది. తద్వారా ఆమెకు ఒక గౌరవప్రదమైన ముగింపును అందించింది. పదవీ విరమణ తర్వాత ఆమె బాధ్యతలను ఐఏఎస్ షంషేర్ సింగ్ రావత్కు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం వివరించింది.
మాదిరెడ్డి ప్రతాప్ రిటైర్మెంట్ : రాష్ట్ర రహదారి భద్రతా అథారిటీ చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్న 1991 బ్యాచ్కు చెందిన సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి మాదిరెడ్డి ప్రతాప్ కూడా పదవీ విరమణ చేశారు. సాయంత్రం కార్యాలయ సమయం ముగిసిన తర్వాత ఆయన అధికారికంగా బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఆయన బాధ్యతలను మరో ఐపీఎస్ అధికారి కృపానంద్ త్రిపాఠీ ఉజేలాకు ప్రభుత్వం అప్పగించింది.
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