ఐపీఎస్ అధికారి సంజయ్పై వేటు పొడిగింపు - రిటైర్మెంట్ వరకు సస్పెన్షన్
IPS N Sanjay suspension Extended: నిధుల గోల్మాల్, అవినీతి కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సీనియర్ ఐపీఎస్, అడిషనల్ డీజీపీ సంజయ్ సస్పెన్షన్ను ఆయన రిటైర్మెంట్ వరకు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:51 PM IST
నిధుల దుర్వినియోగం, అవినీతి ఆరోపణల కేసులో 1996 బ్యాచ్కు చెందిన సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి ఎన్. సంజయ్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ షాక్ ఇచ్చింది. అడిషనల్ డీజీపీ హోదాలో ఉన్న ఆయన సస్పెన్షన్ను ప్రభుత్వం మరోమారు పొడిగించింది. ఆయన వయోపరిమితి ప్రకారం రిటైరయ్యే 2027 మార్చి 31వ తేదీ వరకు లేదా క్రిమినల్ విచారణ ముగిసే వరకు సస్పెన్షన్ కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయిప్రసాద్ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ రూల్స్- 1969లోని రూల్ 3(1) ప్రకారం 2024 డిసెంబర్ 3న సంజయ్పై తొలిసారిగా సస్పెన్షన్ వేటు పడింది.
రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ, అగ్నిమాపక సేవల విభాగం డీజీగా పనిచేసిన సమయంలో సంజయ్ భారీగా అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ విభాగంలో అగ్ని- ఎన్ఓసీ (NOC) వెబ్ పోర్టల్ అభివృద్ధి, నిర్వహణ కోసం కేటాయించిన ప్రభుత్వ నిధులను ఆయన దారి మళ్లించారని, ఆ తర్వాత ఏపీ సీఐడీ అడిషనల్ డీజీపీగా పని చేసిన సమయంలోనూ చేతివాటం ప్రదర్శించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీ బాధితుల హక్కులు, పీఓఏ చట్టం-1989పై పోలీసు సిబ్బందికి శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కేటాయించిన నిధులను సైతం సొంతానికి వాడుకుని అవినీతికి పాల్పడ్డారనే తీవ్ర ఆరోపణలపై కేసులు నమోదయ్యాయి.
సాక్ష్యాలను తారుమారు చేస్తారని : సంజయ్ సస్పెన్షన్ గడువు ముగియనుండటంతో ఈ నెల 6వ తేదీన ప్రభుత్వ సమీక్షా కమిటీ ప్రత్యేకంగా సమావేశమైంది. ఈ భేటీలో పలు భద్రతా అంశాలను లోతుగా పరిశీలించింది. విజయవాడ ఏసీబీ 2024 డిసెంబర్ 24న నమోదు చేసిన కేసు దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోందని సమీక్షా కమిటీ దృష్టికి ఏసీబీ డీజీ తీసుకెళ్లారు. ఇంకా పలువురు కీలక సాక్షులను విచారించాల్సి ఉందని, ఫోరెన్సిక్ (FSL) నివేదికలు రావాల్సి ఉందని వివరించారు. సంజయ్ ఐపీఎస్ క్యాడర్లో అత్యున్నత హోదాలో ఉన్నారు. ఈ తరుణంలో సస్పెన్షన్ ఎత్తివేస్తే తనకున్న పలుకుబడితో సాక్ష్యాలను తారుమారు చేస్తారని, దర్యాప్తును తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే ప్రమాదం ఉందని కమిటీ సభ్యులు అభిప్రాయపడ్డారు.
డీజీపీకి కీలక ఆదేశాలు : అవినీతి నిరోధక చట్టం 1988 లోని సెక్షన్ 13(1)(a), 13(2), సెక్షన్ 7 తో పాటు ఐపీసీ సెక్షన్ 409, 420, 477A- 120B కింద సంజయ్పై మోపిన అభియోగాలు అత్యంత తీవ్రమైనవని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ రూల్స్ 3(3) లోని విచక్షణాధికారాలను ఉపయోగించి ఆయన పదవీ విరమణ పొందే వరకు సస్పెన్షన్ పొడిగిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ వ్యవహారంలో తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలను వేగవంతంగా చేపట్టాలని రాష్ట్ర డీజీపీని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
సీఐడీ మాజీ చీఫ్ పీవీ సునీల్కుమార్ సస్పెండ్
ఆఫీస్లో రాసలీలలు- డీజీపీ స్థాయి అధికారి రామచంద్రరావు సస్పెండ్