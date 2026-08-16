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కల్తీకి చెక్ పెట్టేలా కొత్తగా టీజీ సేఫ్‌ - ఫుడ్‌సేఫ్టీ, డ్రగ్స్ కంట్రోల్ శాఖల విలీనం

ఫుడ్‌సేఫ్టీ, డ్రగ్స్‌ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ను కలిపి టీజీ సేఫ్‌గా ఏర్పాటు - టీజీ సేఫ్‌ కమిషనర్‌గా అవినాష్ మొహంతిని నియమించిన ప్రభుత్వం - ప్రస్తుతం డ్రగ్స్‌ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ డీజీగా ఉన్న అవినాష్ మొహంతి

TG SAFE Commissioner IPS Avinash Mohanty
TG SAFE Commissioner IPS Avinash Mohanty (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 2:37 PM IST

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TG SAFE Commissioner IPS Avinash Mohanty : తెలంగాణలో ఫుడ్‌ సేఫ్టీ, డ్రగ్స్‌ కంట్రోల్‌ వ్యవస్థలో ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు చేసింది. ఆహార కల్తీ, డ్రగ్స్‌ వ్యాపారంపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి చేసిన ప్రకటన మేరకు తెలంగాణ స్టాండర్డ్స్‌ అథారిటీ ఫర్‌ ఫుడ్‌ అండ్‌ ఎసెన్షియల్‌ డ్రగ్స్‌ - టీజీ సేఫ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది.

టీజీ-సేఫ్‌ కమిషనర్‌గా అవినాష్‌ మొహంతి : ఫుడ్ సేఫ్టీ, డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ను విలీనం చేసి టీజీ-సేఫ్‌ను ఏర్పాటుచేసిన ప్రభుత్వం, ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ జనరల్, డ్రగ్స్ కంట్రోల్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న అవినాష్‌ మొహంతిని టీజీ-సేఫ్‌ కమిషనర్‌గా నియమించింది. ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండ్ యాక్ట్‌-2026 ప్రకారం టీజీ-సేఫ్‌ కమిషనర్‌ అధికారాలు, విధులు నిర్వహించనున్నారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ ఉల్లంఘనలపై మరింత సమన్వయంతో చర్యలు తీసుకునే దిశలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ప్రభుత్వం తెలిపింది.

IPS Avinash Mohanty appointed as TG SAFE Commissioner
IPS Avinash Mohanty appointed as TG SAFE Commissioner (ETV Bharat)

ఆహార కల్తీలకు అడ్డుకట్ట : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నకిలీ, నాణ్యత లేని మందుల అక్రమ రవాణా, విక్రయాలు, హోటళ్లు, దుకాణాల్లో జరిగే ఆహార కల్తీలకు టీజీ సేఫ్ అడ్డుకుంటోంది. టీజీ సేఫ్ పరిధిలో డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫుడ్ సేఫ్టీతో పాటు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్, లీగల్ విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేస్తాయి.

హెచ్​ ఫాస్ట్​తో పాటు టీజీ సేఫ్! : అధికార యంత్రాంగం ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఆహార కల్తీ ఆగడం లేదు. ఇంట్లో వండే ఆహార పదార్థాలే కాదు హోటళ్లలో కూడా కల్తీ బయటపడుతోంది. ఇటీవల కొన్ని హోటళ్లలో నాలుగైదు రోజులుగా నిల్వ చేసిన మటన్‌, చికెన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటన్నింటికీ ప్రజల నిర్లక్ష్యం కూడా కొంత కారణం అవుతోంది. ఇటీవల హైదరాబాద్‌ కాటేదాన్‌ కేంద్రంగా సాగుతున్న మసాలాల కల్తీ రాకెట్‌ను హైదరాబాద్‌ ఫుడ్‌ అడల్ట్రేషన్‌ సర్వైలెన్స్‌ టీం బయటపెట్టింది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన ముగ్గురు ప్రధాన నిందితులను అరెస్టు చేసి, ఏకంగా 25,300 కిలోల కల్తీ మసాలా దినుసులను స్వాధీనం చేసుకుంది. హైదరాబాద్ నగరంలో పుట్టగొడుగుల్లా కల్తీ ఆహారం పదార్ధాల తయారీ కేంద్రాలు వెలిశాయని వీటిపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకే సీపీ సజ్జనార్ సూచనతో 'హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్డ్రేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్' (H-FAST) ఏర్పాటు చేశారు. దానితో పాటు టీజీ సేఫ్​ను సైతం ఏర్పాటు చేశారు.

ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల చట్టం-2006 : స్వాతంత్య్రం తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఏకీకృత ఆహార ప్రమాణాలను నిర్దేశించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన ఆహార కల్తీ నిరోధక చట్టం-1954 స్థానంలో ప్రవేశపెట్టిన ఆహార కల్తీ నిరోధక చట్టం-2006 ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ వంటి సంస్థల ఏర్పాటుకు తోడ్పాటును అందించింది. అధికారులకు తనిఖీలు, నమూనాల సేకరణకు చట్టపరమైన అధికారాలను ఇచ్చింది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న సవాళ్లను తట్టుకునేందుకు ఈ చట్ట పరిధి సరిపోవడం లేదు. అందువల్ల ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల చట్టం-2006ను యథాతథంగా కొనసాగిస్తూనే సంఘటిత రూపం దాల్చిన తీవ్రమైన కేసుల్లో నేర న్యాయవ్యవస్థను మరింత బలంగా అనుసంధానం చేయాలి. డబ్బులకు ఆశపడి విషపూరిత పదార్థాలను ఆహారంలో కలిపి ప్రజల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టే కల్తీదారులను కేవలం నాణ్యతా ప్రమాణాల్లో స్వల్ప లోపాలకు బాధ్యులైన సాధారణ విక్రేతలతో చూడరాదు. అందుకు చట్టాలను పటిష్ఠం చేసి కల్తీదారులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా చేయాలి.

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TG SAFE IPS AVINASH MOHANTY
టీజీ సేఫ్‌ కమిషనర్‌​ అవినాష్ మొహంతి
TG SAFE COMMISSIONER

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