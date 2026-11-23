బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ పంపిన ఐపీ అడ్రస్ గుర్తింపు! - దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన పోలీసులు
Bomb Threat Email Identification : హైదరాబాద్లోని కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్, హోటల్ టూరిస్ట్ ప్లాజాలో బాంబు పేలుస్తామంటూ వచ్చిన ఈ-మెయిల్పై పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు.
Published : November 23, 2026 at 2:15 PM IST
హైదరాబాద్లో ఉగ్రదాడి చేస్తామంటూ లష్కరే తోయిబా పేరిట ఈ-మెయిల్తో వచ్చిన బాంబు బెదిరింపుపై నగర పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ మేరకు నగర సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి బెదిరింపు మెయిల్ పంపిన ఐపీ అడ్రస్ను గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ఇది ఆకతాయిల పనా? లేక ఉగ్రవాదుల చర్యలా అనే కోణంలో లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ప్రజలు భయాందోళనకు గురికావొద్దు
ఫోన్లు, మెయిల్స్ ద్వారా బాంబు బెదిరింపులు వస్తున్నాయని, తాము అన్ని పరిస్థితులకు సిద్ధంగా ఉన్నామని సీపీ మహేశ్ భగవత్ వెల్లడించారు. నగరంలో పెట్రోలింగ్, బందోబస్తు, తనిఖీలు ముమ్మరం చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం యాంటీ సబోటేజ్ తనిఖీలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించారు.
ప్రజలు భయాందోళనలకు గురికావొద్దని, వదంతులను నమ్మొద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే డయల్ 112 కు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్తో పాటు హోటల్ టూరిస్ట్ ప్లాజాలో బాంబు పేల్చనున్నట్లు వచ్చిన బెదిరింపుల నేపథ్యంలో, ఆయా పరిసర ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించి విస్తృతంగా తనిఖీలు చేస్తున్నట్లు సీపీ వెల్లడించారు.
అసలేం జరిగిందంటే
లతీఫ్ భట్, ఇతర సహచరులను భారత సైన్యం హతమార్చినందుకు ప్రతీకారంగా 26/11 ముంబయి తరహాలో హైదరాబాద్లోనూ బాంబులు పేల్చుతామంటూ ఆదివారం గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి బెదిరింపు మెయిల్ వచ్చింది. లష్కరే తోయిబా పేరుతో వచ్చిన ఈ మెయిల్లో కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్తోపాటు హోటల్ టూరిస్ట్ ప్లాజాలో బాంబు పేలుళ్లతో కనీసం 300 మందిని హతమారుస్తామంటూ హెచ్చరికలు వచ్చాయి. దీంతో హైదరాబాద్ నగరంలోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లను స్పెషల్ బ్రాంచ్ అప్రమత్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉన్నతాధికారులు హై అలర్ట్ జారీ చేశారు.
రద్దీ ప్రాంతాల్లో భద్రత కట్టుదిట్టం
ఈ బెదిరింపు ఈ మెయిల్ను తీవ్రంగా పరిగణించిన హైదరాబాద్ పోలీస్ స్పెషల్ బ్రాంచ్ జాయింట్ కమిషనర్ నగరవ్యాప్తంగా డీసీపీ, ఏసీపీ, డిప్యూటీ కమిషనర్లు, ఎస్హెచ్వోలతోపాటు ట్రాఫిక్, టాస్క్ఫోర్స్ విభాగాల అధికారులకు తక్షణ అప్రమత్తత సందేశం జారీ చేశారు. కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్, టూరిస్ట్ ప్లాజా హోటల్తోపాటు బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, ప్రార్థనా స్థలాలు, హోటళ్లతో పాటు రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయాలని సూచించారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, వాహనాలు, వదిలేసిన వస్తువులపై ప్రత్యేకంగా నిఘా ఉంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పెట్రోలింగ్ను ముమ్మరం చేయాలని, బాంబ్ స్క్వాడ్లు, యాంటీ సాబోటేజ్ బృందాలను ఉపయోగించి విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు.