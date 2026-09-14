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వినాయక చవితి వేడుకల్లో పిల్లలకు భాగం కల్పించండి - మన సంస్కృతిపై అవగాహన కల్పించండి

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గణేశ్ ఉత్సవాల సందడి మొదలైంది. ఈ వేడుకల్లో పిల్లలను కూడా భాగం చేసి వారికి విలువలతో పాటు మన సంప్రదాయాన్ని కూడా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

How To Involve Children in Ganesh Celebrations
మట్టి గణపతులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 7:45 AM IST

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How To Involve Children in Ganesh Celebrations : వినాయక చవితి అంటేనే పిల్లల పండుగ. ఒకప్పుడు పూజకి అవసరమైనటువంటి వివిధ రకాల పండ్లు, పత్రి, పుష్పాలు అన్నింటిని వారే సేకరించి తీసుకొచ్చేవారు. కానీ కాలంతో పాటు పద్ధతుల్లోనూ ఎన్నో మార్పు చేర్పులు వచ్చాయి. ఇప్పుడంతా ఆన్​లైన్ అయిపోయింది. పూజకు కావాల్సిన పూల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క సామాగ్రి క్విక్​కామర్స్​ యాప్స్​లో ఆర్డర్ పెట్టేస్తున్నారు. పత్రి, పువ్వులు మొదలైనటువంటివి సేకరించడం మాట అటుంచితే అసలు వాటి పద్ధతుల గురించి కూడా ఇప్పటి చిన్నారులకు అవగాహన ఉండట్లేదనే చెప్పాలి. ఈ నేపథ్యంలోనే వినాయక చవిత సందర్భంగా పిల్లలతో కొన్ని పనులు ప్రత్యేకంగా చేయించడం వల్ల వారికి మన సంస్కృతిపై అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి.

వినాయక చవితి రోజూ పూజా మండపాన్ని పండ్లు, పూలు, పత్రులతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పూజించడమనేది ఆచారంగా వస్తోంది. అయితే చిన్నారులను ఈ పూజతో పాటు అందుకు సంబంధించిన పనుల్లో కూడా భాగస్వామ్యులను చేయడం మంచిందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పూజాసామాగ్రి సేకరణ
విఘ్నాలకు అధిపతిగా, ఆది దేవునిగా పేరున్న గణేశుని చవితి రోజున ఏకవింశతి పత్రాలతో పూజించాలని మన శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో 21 రకాల పత్రుల పేర్లు, వాటిలో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాల గురించి బాలలకు అర్థమయ్యేలా విపులంగా వివరించండి. ప్రత్యేకించి వినాయక చవితి రోజున ఆయా పూలు, పండ్లు మొదలైనవి ఎందుకు వినియోగిస్తాము అనే విషాయాలు కూడా పిల్లలకు చెప్పండి. దీనివల్ల వారికీ మన ఆచార సంప్రదాయాలు తెలుస్తాయి.

మట్టిగణపతిని పూజించండి
ఇటీవల కాలంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది చాలా ప్రాధాన్య అంశంగా మారింది. ఎక్కువమంది మట్టితో చేసిన గణపతుల విగ్రహాలనే వాడేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మీరు కూడా ఇదే ఆలోచన చేస్తున్నారా? అయితే ఈసారి విగ్రహాన్ని బయట కొనుగోలు చేయవద్దు. దానికి బదులుగా మీ చిన్నారులనే ఓ వినాయక విగ్రహాన్ని తయారు చేయమని అడగంగి. అవసరమైతే తయారీ విధానం కోసం యూట్యూబ్​లో చూసి చేసేవిధంగా వారిని ప్రోత్సహించండి. ఏవిధంగా వినాయక విగ్రహం తయారు చేయాలో వివరించండి.

పర్యావరణహిత పదార్థాలతోనే వినాయక విగ్రహాన్ని తయారుచేయమని చెప్పండి. విగ్రహాన్ని తయారుచేసేక్రమంలో మీరు కూడా పక్కనే ఉండి వారికి సూచనలు ఇవ్వండి. ఈవిధంగా చిన్నారులు తయారుచేసినటువంటి గణేశుని విగ్రహాన్ని పూజా మండపంలో పెట్టి పూజించినట్లయితే ఆ వినాయకుడే కాదు, పిల్లలు కూడా ఎంతో సంతోషిస్తారు. తమలో ఉన్న కళాత్మక నైపుణ్యాలకు మెరుగులు దిద్దుకునేందుకు మరింత కృషి చేస్తారు.

ఆకర్షణీయమైన రూపాల్లో
వినాయకుని విగ్రహాలు ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా ప్లాస్టరాఫ్ పారిస్​తో తయారు చేస్తున్నారు. అయితే ఇవి అంత మంచిది కాదు అనే విషయం తెలిసిందే. అందువల్ల మట్టి విగ్రహాన్నే ఉపయోగించండి. పూజకు మట్టి విగ్రహమే వాడినప్పటికీ రావి చెట్టు ఆకులు, పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, పూసలు, క్విల్లింగ్ పేపర్స్ మొదలైన వాటితో కూడా ఆకర్షణీయమైన రూపాల్లో ఆ గణేశునికి రూపమివ్వచ్చు. అలాగే ఇంట్లో లభ్యమయ్యే రకరకాల పప్పు దినుసులను ఉపయోగించి కూడా విఘ్నాధిపతిని తయారుచేయచ్చు. ఇలాంటి పనులను పిల్లలకు చెప్పడం ద్వారా వారిలోని క్రియేటివిటీకి మెరుగులు దిద్దడంతోపాటు ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధించిన విషయాలపై వారికి అవగాహన ఏర్పడుతుంది.

మండపం అలంకరణ
గణేశ్ ప్రతిమ తయారీలో మాత్రమే కాకుండా పలు రకరకాల డెకరేటివ్ ఐటమ్స్‌తో వినాయక మండపాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించడంలో కూడా పిల్లల్ని భాగస్వాముల్ని చేయచ్చు. వినాయక మండపాన్ని ఎలా డెకరేట్ చేస్తే అందంగా ఉంటుంది, ఆకర్షణీయమైన లుక్ కోసం ఎలాంటి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ ఉపయోగించాలి. మొదలైన అంశాల మీద వారికి కూడా ఒక స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించడం అవసంర. అదీకాక క్రియేటివ్​గా ఆలోచించే పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే సులభంగా అలవడుతుంది. ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి అలంకరించే పాలవెల్లిని తయారుచేయడం, పలురకాల పండ్లతో అలంకరించడం, మామిడితోరణాలు కట్టడం, గణనాథుని ఆసనాన్ని తయారుచేయడం, హారతి పళ్లాన్ని అలంకరించడం మొదలైన పనులు చిన్నారులతో చేయించచ్చు.

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