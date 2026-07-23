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మీ చదువు మధ్యలో ఆగిపోయిందా? - ఓపెన్ స్కూల్​లో​ 10వ తరగతి, ఇంటర్​ చేసేందుకు మరో అవకాశం

చదువు మధ్యలో ఆపేసి మళ్లీ చదవాలి అనుకునే వారికి మరో అవకాశం - 2026-27 విద్య సంవత్సరానికి ప్రవేశాల కోసం తెలంగాణ సార్వత్రిక పీఠం ప్రకటన విడుదల

Open School Admissions are Open
Open School Admissions are Open (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 7:22 PM IST

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Open School Admissions are Open : అందరిలా చదువుకోవాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ ఇంట్లో పరిస్థితులు, ఇతరత్రా కారణాలతో చదువు మధ్యలో మానేసినవారు, ఉద్యోగులు, గృహిణులు, ఉత్తీర్ణులు కాలేకపోయిన వారి విద్యను పూర్తి చేసుకునేందుకు సార్వత్రిక విద్య (ఓపెన్​ స్కూల్​) విధానం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంది. టెన్త్​, ఇంటర్​ చదివేందుకు అవకాశాన్ని ఈ విధానంలో అందిపుచ్చుకోవచ్చు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ప్రవేశాలు కల్పించేందుకు తెలంగాణ సార్వత్రిక పీఠం ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ నెల 28 వరకు ఆన్​లైన్​లో ప్రవేశాలు పొందే అవకాశం కల్పించింది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలల్లో పది, ఇంటర్​ ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మొదలైంది.

కేవలం ఆన్​లైన్​లోనే కాకుండా నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులే వీటి సమన్వయకర్తలుగా వ్యవహరిస్తారు. గెజిటెడ్​ ప్రధానోపాధ్యాయులను కో-ఆర్టీనేటర్లుగా, స్కూల్​ అసిస్టెంట్​లను సహాయ కో ఆర్డినేటర్లుగా నియమించింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ, అవసరమైన ధ్రువపత్రాల విషయంలో పూర్తి సహాయం అందిస్తారు.

ప్రవేశం ఎలా పొందాలంటే? : 14 ఏళ్లు నిండి చదువు మధ్యలో మానేసిన వారు పదో తరగతి చదివేందుకు, 15 ఏళ్లు పూర్తయి పదో తరగతి పూర్తి చేసిన వారు ఇంటర్​లో చేరొచ్చు. ఇది వరకు ఇంటర్​ చదివి ఫెయిల్​ అయిన, మధ్యలో మానేసిన వారు కూడా ఈ విధానంలో ఇంటర్మీడియట్​ పూర్తి చేయవచ్చు. ఇందులో ఉత్తీర్ణులయ్యాక డిగ్రీ, పీజీ తదితర కోర్సులు చేసేందుకు వీలుంది.

తరగతులు ఇలా : దూరవిద్య విధానంలో ప్రవేశాలు పొందిన వారికి కేంద్రంలో పాఠాలు బోధిస్తారు. ఉచితంగా పుస్తకాలిస్తారు. సెలవు రోజుల్లో తరగతులుంటాయి. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి 'వాట్సప్​'లో పాఠాలు వినే అవకాశం సార్వత్రిక పీఠం కల్పించింది.

చదువు మధ్యలో నిలిచిపోయినా వాళ్లు విద్యను కొనసాగించుకోవాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికి ఇది చక్కని అవకాశం. సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అర్హులైన అభ్యర్థులు నిర్ణీత గడువులోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అర్హులైన అభ్యర్థులు నిర్ణీత గడువులోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి'' - రాంరెడ్డి, కో-ఆర్డినేటర్​, జడ్పీహెచ్​ఎస్​, కీసర

కేంద్రాల వివరాలు ఇలా : హైదరాబాద్​లో ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలు, జూనియర్​ కళాశాలల్లో కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మేడ్చల్​లో జడ్పీహెచ్​ఎస్​తో పాటు శ్రీప్రతిభ మోడల్​ హైస్కూల్​, కుత్బుల్లాపూర్​ జడ్పీహెచ్​ఎస్, శామీర్​పేట్​లో మోడల్​ స్కూల్​, జడ్పీహెచ్​ఎస్​ కీసర, ఘట్​కేసర్​ జడ్పీహెచ్​ఎస్ మండలాల వారీగా ఉన్న కేంద్రాల జాబితా, వాటి కోడ్​ వివరాలను తెలంగాణ ఓపెన్​ స్కూల్​ సొసైటీ అధికారిక వెబ్​సైట్​ను సందర్శించాలి.

దూర విద్య మరింత చేరువ : సార్వత్రిక విధానంలో పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్​ చదువుతున్నవారు ఇక నుంచి పాఠ్యపుస్తకాల కోసం రోజుల తరబడి ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదు. పాఠాలు నేర్చుకునేందుకు ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్​ ఛానల్​కు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. దీనివల్ల అభ్యాసకులకు దూరవిద్య మరింత చేరువైంది. పూస్తకాలతో పాటు వాట్సప్​ ద్వారా పాఠాలు చదువుకునే వెసులుబాటు లభించింది.

సంవత్సరంలో 2 సార్లు బేస్​లైన్​ పరీక్షలు : ఈ విద్యాసంవత్సరం సగానికి పైగా గడిచిపోయినందున అభ్యాసకులకు ఒకసారి బేస్​లైన్​ టెస్ట్​ నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నుంచి రెండుసార్లు బేస్​లైన్​ పరీక్షలు ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇప్పటివరకు ఇలాంటి టెస్టులు లేవు. సంవత్సరం అంతా చదివిన అభ్యర్థులు నేరుగా వెళ్లి పరీక్ష రాసేవారు. అందువల్ల ఉత్తీర్ణత శాతం తగ్గుతోంది. ఈ పరిస్థితి నుంచి మెరుగైన ఫలితాలు సాధించేందుకు ఏడాదికి రెండుసార్లు నిర్వహించే బేస్​లైన్​ టెస్టులు ఉపయోగపడతాయని సర్కారు భావిస్తోంది.

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