విశాఖలో 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు - హాజరైన ప్రముఖులు
ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో సీఐఐ సదస్సు - ప్రముఖుల ప్రసంగాలు, పెట్టుబడుల వివరాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 12:29 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 1:34 PM IST
CII Partnership Summit in Visakha : 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు విశాఖలోని ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సదస్సును ప్రారంభించారు. కేంద్ర మంత్రులు పీయూష్ గోయెల్, రామ్మోహన్నాయుడు, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, శ్రీనివాసవర్మ భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరయ్యారు. మంత్రి నారా లోకేశ్, సీఎస్ విజయానంద్, సీఐఐ అధ్యక్షుడు రామీవ్ మెమానీ, సీఐఐ డైరెక్టర్ చంద్రజిత్ బెనర్జీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అదానీ పోర్ట్స్, సెజ్ ఎండీ కరణ్ అదానీ, యూసఫ్ అళీ, బాబా కల్యాణి తదితర దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తలు విశిష్ట అతిథులుగా హాజరయ్యారు. దేశవిదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, పెట్టుబడిదారులు సదస్సుకు తరలి వచ్చారు.
దేశాభివృద్ధిలో ఏపీది కీలకపాత్ర: దేశాభివృద్ధిలో ఏపీది కీలకపాత్రని కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ అన్నారు. ఏపీ అమలు చేస్తున్న ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ వంటివాటిని పారిశ్రామికత్తలు వినియోగించుకోవాలని సీఐఐ వేదికగా ఆయన పిలుపునిచ్చారు. భారత్ బయోటెక్ ఎండీ, సీఐఐ ఉపాధ్యక్షురాలు సుచిత్రా కె. ఎల్ల విశాఖ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ప్రసంగించారు.
'ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాణిజ్యంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లను అధిగమిస్తూ భారత్ ముందుకువెళ్తోంది. గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తిలో స్వయం ప్రతిపత్తి సాధించేలా దేశం ముందడుగు వేస్తోంది. భాగస్వామ్యం, ఆవిష్కరణలు, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులతోనే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఆవిష్కృతం అవుతుంది. కోవిడ్ లాంటి విపత్తు వచ్చినప్పుడు ప్రపంచానికి వాక్సిన్ అందించగలిగిన దేశంగా భారత్ అవతరించింది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జీనోమ్ వ్యాలీ లాంటి ఎకోసిస్టమ్ను తయారు చేశారు. అదే జీనోమ్ వ్యాలీలో భారత్ బయోటెక్ కోవిడ్కు వ్యాక్సీన్ తయారు చేసి అందించింది.' -సుచిత్రా కె.ఎల్ల, సీఐఐ, ఉపాధ్యక్షురాలు
అన్న క్యాంటీన్లకు రూ.కోటి విరాళం: ప్రముఖ ఫర్నిచర్ సంస్థ బాలాజీ యాక్షన్ బిల్డ్వెల్ ఛైర్మన్ ఎన్కే అగర్వాల్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో కలప ఆధారిత ఇంజినీర్డ్ ప్యానల్ తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటుపై చర్చించారు. అనంతరం అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణకు కోటి రూపాయల విరాళాన్ని సీఎంకు అందించారు.
ఏపీ కేవలం రాష్ట్రం కాదు, దేశానికే గ్రోత్ ఇంజిన్: 'ఆంధ్రప్రదేశ్ కేవలం ఒక రాష్ట్రమే కాదు, దేశానికి ఓ గ్రోత్ ఇంజిన్ అని బజాబ్ ఫిన్ సర్వ్ సీఎండీ సంజీవ్ బజాజ్ కితాబిచ్చారు. వెయ్యి కిలోమీటర్ల తీరం కలిగిన ఏపీ వాణిజ్యం, సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలకు గేట్వేగా ఉంటోందని ప్రశంసించారు. విజయవాడ, విశాఖ, రాజమండ్రి, శ్రీసిటీ, తిరుపతిలో యువతకు అండగా ఉండేలా రాహుల్ బజాల్ స్కిల్లింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.
అదనపు పెట్టుబడులు: సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టమైన విధానాలు, దార్శనికత వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టే ధైర్యం వచ్చిందని భారత్ ఫోర్జ్ వైస్ ఛైర్మన్, జేఎండీ- అమిత్ కల్యాణి అన్నారు. డిఫెన్స్తోపాటు, షిప్ బిల్డింగ్ రంగంలోనూ అదనపు పెట్టుబడులు పెడుతున్నామని తెలిపారు.
సీబీఎన్ బ్రాండ్తో ప్రగతి పరుగులు: ఏపీలో సీబీఎస్ బ్రాండ్తో ప్రగతి పరుగులు పెడుతోందని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ అన్నారు. సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ప్రసంగించిన భరత్ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఎవరు ముందుకొచ్చినా మద్దతుగా నిలిచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ముందు ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. 550 పారిశ్రామిక పార్కులు ఏపీలో పెట్టుబడుల కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయని, ఇది ఏపీ పారిశ్రామిక దశాబ్దమని భరత్ వ్యాఖ్యానించారు.
రాజీవ్ మెమానీ, సీఐఐ అధ్యక్షుడు: దేశం, రాష్ట్రాలు సంప్రదాయ రంగాల్లోనే కాకుండా స్పేస్, టెక్నాలజీ, డిఫెన్స్ వంటి అత్యాధునిక రంగాల్లోనూ పెట్టుబడుల్లో గణనీయమైన ప్రగతి కనబరుస్తున్నాయని సీఐఐ అధ్యక్షుడు రాజీవ్ మెమానీ అన్నారు. ఇలాంటి పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుందని పేర్కొన్నారు. రాబోయే 2 దశాబ్దాలకు గానూ సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టమైన దార్శనికత వల్లే ఏపీ పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించడంలో ముందుందని రాజీవ్ మెమానీ అన్నారు.
స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్తో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆధునికంగా మారుతోందని అదానీ పోర్ట్స్ అండ్ సెజ్ ఎండీ కరణ్ అదానీ వ్యాఖ్యానించారు. భారతదేశంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న స్టార్టప్ స్టేట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచిందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఏపీలో డేటా సెంటర్లు, ఓడరేవులు, సిమెంట్ ఉత్పత్తి తదితర రంగాల్లో అదానీ పని చేస్తోందిన్న కరణ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ విజనరీపై ప్రశంసలు కురిపించారు. 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు, లక్షకుపైగా ఉద్యోగాలను కూడా అదానీ సంస్థ కల్పించిందని గుర్తు చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అవకాశాల గని: 'ఆంధ్రప్రదేశ్ అవకాశాల గని' అని అపోలో ఆస్పత్రి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్పర్సన్ శోభన కామినేని తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఏపీలో ఆరోగ్య రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోందని ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, టెలీ మెడిసిన్ ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలందిస్తున్నారని కొనియాడారు. ఇప్పటికే విశాఖ, తిరుపతి, విజయవాడ, చిత్తూరులో ఆస్పత్రులు నిర్మిస్తున్నామన్నారు. అతిత్వరలోనే చిత్తూరులో అపోలో యూనివర్సిటీని తీసుకొస్తామని విశాఖ సీఐఐ వేదికగా శోభన కామినేని ప్రకటించారు.
రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు వచ్చే వాతావరణాన్ని సీఎం చంద్రబాబు కల్పించారని, ఆయన వేసిన ప్లాట్ ఫామ్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పిలుపునిచ్చారు. పారిశ్రామివేత్తలకు కావాల్సిన సహకారం ప్రభుత్వం అందిస్తుందన్నారు. ఏపీ అమలు చేస్తున్న ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఉత్తమమైనదని.. సీఐఐ సదస్సు ప్రపంచానికి చాటుతోందన్నారు.
లులూ గ్రూప్ యూసఫ్ అలీ: లులూ గ్రూప్ చైర్మన్ యూసఫ్ అలీ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ప్రసంగించారు. ఇక్కడి ప్రజలు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కలలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతోందన్నారు. రాష్ట్రంలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో లులూ గ్రూప్ అత్యాధునిక మాల్స్తో పాటు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేస్తోందన్నారు.
మాట నిలబెట్టుకుంటాం: ఇచ్చిన మాట ప్రకారమే భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని 2026 జూన్ నాటికి పూర్తి చేసి వికసిత్ ఏపీలో భాగస్వామ్యం అవుతామని సీఐఐ వేదికగా జీఎంఆర్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ గ్రంథి మల్లికార్జునరావు తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఎంతగానే దోహదం చేస్తుందన్నారు. నరేంద్రమోదీ, చంద్రబాబు నాయకత్వంలో విశాఖను గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా మార్చేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు.
ఓర్వకల్లులో సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీ పరిశ్రమ - రాష్ట్రంలో నాలుగైదేళ్లలో రూ.82 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు
గ్లోబల్ ఎకనామిక్ హబ్గా విశాఖ - విజన్ నివేదికను ఆవిష్కరించిన సీఎం చంద్రబాబు