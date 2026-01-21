ETV Bharat / state

తెలంగాణలో రష్మి గ్రూప్ రూ.12,500 కోట్ల పెట్టుబడి - దావోస్​లో కుదిరిన ఒప్పందం

దావోస్​ సదస్సులో పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తున్న తెలంగాణ - వరుస భేటీలతో బిజీబిజీగా గడుపుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - క్లీన్ ఎనర్జీ రంగంలో 6వేల కోట్ల పెట్టుబడికి స్లోవేకియా ఒప్పందం

World Economic Forum
సీఎం రేవంత్​ రెడ్డితో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటున్న స్లోవాకియాకు చెందిన న్యూక్లర్ ప్రొడక్ట్స్ సంస్థ (Eenadu)
Published : January 21, 2026 at 4:29 PM IST

Telangana is Attracting Investments in World Economic Forum : ముఖ్యమంత్రి దావోస్ పర్యటనలో రాష్ట్రానికి పెట్టుబడుల పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది. నిన్న గూగుల్, యూనిలివర్ వంటి అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ముందుకు వస్తే ఇవాళ మరికొన్ని క్యూ కట్టాయి. డీఐ పైపుల సంస్థ రష్మి గ్రూప్ రూ.12,500 పెట్టుబడులు పెట్టడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది. స్టీల్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. క్లీన్ ఎనర్జీ రంగంలో స్లోవాకియాకు చెందిన ఐక్యూ క్యాపిటల్, భారత్‌కు చెందిన గ్రీన్ హౌస్ ఎన్విరో సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో ఏర్పాటైన న్యూక్లర్ ప్రొడక్ట్స్ సంస్థ రూ. 6 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్ (ఎస్‌ఎంఆర్) ఆధారిత విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ అభివృద్ధికి ముందుకొచ్చింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో న్యూక్లర్ ప్రొడక్ట్స్ సంస్థ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ (ఈవోఐ) సమర్పించింది.

దావోస్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి బృందంతో న్యూక్లర్ సంస్థ ప్రతినిధులు సమావేశమయ్యారు. క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. 2047 నాటికి నెట్–జీరో అభివృద్ధి లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో సుస్థిర అభివృద్ధే తెలంగాణకు ముఖ్యమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. సుమారు 300 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో విద్యుత్ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను న్యూక్లర్ సంస్థ పరిశీలిస్తోంది. సమావేశంలో ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, ఐక్యూ క్యాపిటల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డా. జాన్ బాబిక్, గ్రూప్ సీఈఓ, డైరెక్టర్ అనిల్ కుమార్ బావిసెట్టి, గ్రీన్ హౌస్ ఎన్విరో సీఈఓ , డైరెక్టర్ మొలుగు శ్రీపాల్ రెడ్డి, స్లోవాక్ రిపబ్లిక్ కాన్సుల్ మాటుస్ జెమెస్ పాల్గొన్నారు.

సర్గడ్ సంస్థ ఎంవోయూ : విమానయాన రంగంలో పేరొందిన అమెరికాకు చెందిన సర్గడ్ సంస్థ రూ.వెయ్యి కోట్లతో తెలంగాణలో మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ యూనిట్(ఎమ్​ఆర్​వో) నెలకొల్పనుంది. రాబోయే 3 నుంచి 5 ఏళ్లలో దశలవారీగా వెయ్యి కోట్ల వరకు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సర్గడ్ సంస్థ ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది. దావోస్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డితో సర్గాడ్ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ శ్రీనివాస్ తోట భేటీ అయ్యారు. ఏరోస్పేస్, రక్షణ, ఆటోమొబైల్, అడ్వాన్స్డ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాల్లో అనుభవం ఉన్న సర్గాడ్ సంస్థ రాష్ట్రంలో విమానాల నిర్వహణ, మరమ్మత్తులు, పునరుద్ధరణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆసక్తిని సంస్థ ప్రతినిధులు వ్యక్తం చేశారు.

అత్యధిక ప్రోత్సాహకాలు : వరంగల్, ఆదిలాబాద్‌లలో రెండు కొత్త విమానాశ్రయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని , ఈ ప్రాంతాల్లో ఏదైనా ఒక చోట ఎంఆర్వో కేంద్రం ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను పరిశీలించాలని సంస్థ ప్రతినిధులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. వరంగల్, ఆదిలాబాద్ ప్రాంతాల్లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి అత్యధిక ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

ప్రతి ఏడాది జులై నెలలో హైదరాబాద్‌లో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఫాలో-అప్ సదస్సు నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదించారు. దావోస్‌లో జరిగిన జాయిన్ ది రైజ్ కార్యక్రమంలో సీఎం ప్రతిపాదనకు గ్లోబల్ బిజినెస్ లీడర్లు, పాలసీ నిర్ణేతలు మద్దతు తెలిపారు. ఈ రోజుల్లో పెట్టుబడుల ఒప్పందాలు, వ్యాపార వాణిజ్య నిర్ణయాలకు ఒక సంవత్సరం చాలా ఎక్కువ సమయమని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.

వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డితో నటుడు చిరంజీవి, మంత్రులు (Eenadu)

ఆకర్షణగా చిరంజీవి : స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్‌లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తో కలిసి ప్రముఖ నటుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి పాల్గొన్నారు. చిరంజీవి ఆ దేశంలోని జ్యూరిక్‌లో ఉన్నారని తెలుసుకున్న సీఎం సదస్సుకు రావాలని వెంటనే ఆహ్వానించారు. దీంతో ఆయన సదస్సుకు హాజరయ్యారు. వేదికపై ఆవిష్కరించిన తెలంగాణ రైజింగ్‌-2047 విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ను చిరంజీవి ఆసక్తిగా వీక్షించారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై తెలంగాణ అభివృద్ధి దృక్పథాన్ని ఈ డాక్యుమెంట్‌ ప్రతిబింబించింది.

అనంతరం చిరంజీవితో సీఎం రేవంత్‌ మాట్లాడుతూ తమ కుటుంబసభ్యులతో కలిసి మన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు సినిమా వీక్షించానని, ఎంతో ఆస్వాదించానని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా చిరంజీవికి ఆ చిత్రం పట్ల సీఎం అభినందనలు తెలిపారు. చిరంజీవి తన కుటుంబంతో కలిసి విహారయాత్ర కోసం స్విట్జర్లాండ్‌ వెళ్లారు. ఈ సమయంలోనే దావోస్‌లో వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం సదస్సు జరుగుతుండటంతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి చిరంజీవిని అక్కడికి ఆహ్వానించారు.

