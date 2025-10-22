ETV Bharat / state

ట్రెండ్​ మారింది - బంగారం కొందామండీ, వద్దే ఇంట్లో ఉన్న గోల్డ్​తో​ బ్యాంకులో అప్పు తీసుకుందాం

బంగారంపై పెరుగుతున్న పెట్టుబడి - బ్యాంకుల్లో బంగారు రుణాలు అధికం - నగల భద్రతపై ఆందోళన - కిలో వెండి ధర రూ.2 లక్షలకు చేరువ

Rising Gold Price
Rising Gold Price (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rising Gold Price : ఇంట్లో ఉండే ఇల్లాలు ఒంటిపై కాసు బంగారమైనా లేకపోతే ఎలా? చిన్నదైనా బంగారం నగ కొందామండీ అని భర్తను మహిళలు కోరుతుండటం సాధారణం. కానీ ఇదంతా గతం. ఇప్పుడో పసిడి ధరలు పరుగులు తీస్తున్న వేళ అంత వ్యయం చేసినా ధరించలేమండీ. ఉన్న నగలతో బ్యాంకు రుణం తీసుకుని మరింత కొని లాకర్లో దాచేద్దామండీ అనేది ప్రస్తుత తీరు. ఎందుకంటే బంగారం ఇప్పుడు సామాన్య, మధ్యతరగతి వాడికి అందని ద్రాక్షలా మారింది. గోల్డ్​ ధరలు నాటినాటికీ పెరుగుతూ ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

ఐదేళ్ల క్రితం తులం పసిడి ధర రూ.50 వేలకు దిగువన ఉంటే, ఇప్పుడు అదే బంగారం ధర తులం రూ.1.50 లక్షలకు చేరువ అవుతోంది. రెండేళ్ల క్రితం వరకు ఒక ఊపు ఊపిన స్థిరాస్తి రంగం ఇప్పుడు మందగమనం వైపు ప్రయాణిస్తుండటంతో పసిడిపై పెట్టుబడి పెరుగుతోంది. అలాగే ఇంట్లో ఉన్న నగల భద్రతపైనా ఒకింత ఆందోళన చెందుతున్నారు.

అటు బ్యాంకుల్లోనూ బంగారు రుణాలు అధికంగానే ఇస్తున్నారు. దీంతో కొందరు ఇలా రుణాలు పొంది తిరిగి ఇలా బంగారం కొనుగోలు చేసి లాకర్లలో భద్రపరుస్తున్నారు. పెళ్లిళ్లు పెట్టుబడుల సందర్భాల్లో తప్పనిసరిగా పెట్టే సమయంలోనూ ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నారు. వెండి ధర కిలో రూ.2 లక్షలకు చేరువ అవుతోంది. కొందరు బంగారంపై రుణాలు తీసుకుని వెండి కొనుగోలు సైతం చేస్తున్నారు. ఇదీ ఒక రకమైన పెట్టుబడి లాంటిదే మరీ.

ఇవీ పరిణామాలు :

  • హుజూర్​నగర్​కు చెందిన ఓ వినియోగదారుడు నగలు భద్రపరిచేందుకు బ్యాంక్​ లాకర్​ కోసం ప్రయత్నించగా ఖాళీ లేదని చెప్పారు.
  • హుజూర్​నగర్​కు చెందిన వ్యక్తి బ్యాంకులో బంగారం పెట్టి తాకట్టు పెట్టి రుణం తీసుకొని 5 కిలోల వెండిని కొనుగోలు చేశాడు.
  • హుజూర్​నగర్​లో మూడు తులాల బంగారం కోసం ఒక వృద్ధురాలిని చంపేశారు.
  • జిల్లాలో ఇటీవల ఓ వృద్ధురాలికి ద్విచక్ర వాహనంపై లిఫ్ట్​ ఇచ్చినట్లే ఇచ్చి మధ్యలోనే దించి ఆమెపై దాడి చేసి మూడు తులాల బంగారం దోచుకెళ్లారు.

లాకర్​లకు గిరాకీ : కొన్ని బ్యాంకుల్లో లాకర్లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. గతంలో రూ.15 వేల వరకు డిపాజిట్లు ప్రస్తుత తరుణంలో రెండింతలు పెరిగిపోయాయి. అయినా లాకర్లు ఖాళీగా లేవని బ్యాంకు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఉన్నా ఆచితూచి పెద్ద పెద్ద వినియోగదారులకే ఇస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఒక్క హుజూర్​నగర్​లో అన్ని బ్యాంకులకు కలిపి 600లకు పైగా లాకర్లు ఉండగా, దాదాపు అన్ని నిండిపోయాయని బ్యాంకర్లు చెబుతున్నారు.

"ఏడాదిగా ధర వేగంగా పెరుగుతోంది. ధరలు దిగివస్తాయని మొదట్లో వినియోగదారులు కొనుగోళ్లకు ఆసక్తి అనేది చూపడం లేదు. ఎంతకీ తగ్గక పోవడంతో వీటిపై పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. బ్యాంకుల్లోనూ తాకట్టు పెడితే వెంటనే రుణాలు కూడా ఇస్తున్నారు. ఈ కారణాలతో రెండు నెలలుగా కొనుగోళ్లు వేగం అందుకున్నాయి." - గుండా ఉపేందర్​, ఆభరణ జ్యుయల్లరీ దుకాణం, సూర్యాపేట

"బంగారం ధరలు రోజురోజుకు పెరుగుతుండటంతో ఉన్న డబ్బులతో కొనుగోలు చేస్తున్నాము. చిన్నప్పటి నుంచి ఇది చూస్తున్నాను. ధరలు కొంతవరకే హెచ్చుతగ్గులు ఉండేవి. రెండు, మూడు నెలల నుంచి పెరగడం తప్ప పసిడి తగ్గుతాయని అనిపించడం లేదు. ఉన్నంతలో కొంత కొనుగోలు చేద్దామని అనుకున్నాము. భూములపై ధరలు కూడా అంతంత మాత్రమే వస్తున్నాయి." - అరుణ, సూర్యాపేట

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదలైన పెళ్లి కళ - బంగారం కొనేముందు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే?

బంగారం మీద హాల్​మార్క్​ అవసరం లేదని అంటున్నారా? - కొనేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించండి చాలు

TAGGED:

GOLD LOANS INCREASE
పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు
INVESTMENT IN GOLD
RISE IN GOLD PRICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.