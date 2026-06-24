కృష్ణా జిల్లాలో పారిశ్రామిక విప్లవం - రూ.1,112 కోట్ల పెట్టుబడులతో 3 భారీ పరిశ్రమలు
అవిభక్త కృష్ణా జిల్లాలో పారిశ్రామిక వృద్ధి దిశగా అడుగులు - జయంతిపురంలో రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన మందుగుండు సామగ్రి తయారీ కేంద్రం - ప్రజలకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 8:46 PM IST
Investment Cleared for Three Major Industrial Projects : ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా పారిశ్రామిక రంగంలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలుకానుంది. ప్రాంతీయ ప్రగతిని వేగవంతం చేస్తూ, నిరుద్యోగ యువతకు పెద్దపీట వేసేలా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో జిల్లాకు సంబంధించి ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జయంతిపురం, చిమలపాడు, మల్లవల్లి ప్రాంతాలలో మొత్తం రూ.1,112 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో మూడు వినూత్న పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు క్యాబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. ఈ ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి వస్తే జిల్లా రూపురేఖలు మారడంతో పాటు ఆర్థిక వ్యవస్థకు గట్టి ఊతం లభిస్తుందనే చెప్పవచ్చు.
జయంతిపురంలో డిఫెన్స్ క్లస్టర్: జగ్గయ్యపేట మండలం జయంతిపురం వేదికగా రక్షణ రంగానికి అవసరమైన మందుగుండు సామగ్రి (Ammunition) తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటు కానుంది. దీనికోసం రూ.895 కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతులు మంజూరు చేసింది.
భూ కేటాయింపు: ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇప్పటికే 300 ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించారు.
నిర్వహణ సంస్థ: సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (DPR) తయారీ, భూసేకరణ, పరిశ్రమ స్థాపన బాధ్యతలను ప్రముఖ సంస్థ 'ఐకామ్ టెలి లిమిటెడ్' దక్కించుకుంది.
ఉపాధి కల్పన: ఈ ఒక్క రక్షణ రంగ పరిశ్రమ ద్వారానే దాదాపు 1,320 మంది నిరుద్యోగ యువతకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
హైదరాబాద్ను కలిపే జాతీయ రహదారికి సమీపంలో ఉండటం, మచిలీపట్నం, కృష్ణపట్నం, విశాఖపట్నం ఓడరేవులకు సరుకు రవాణా చేయడానికి రవాణా సౌకర్యాలు అద్భుతంగా ఉండటంతో అధికారులు ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇక్కడ పూర్తిస్థాయి 'డిఫెన్స్ క్లస్టర్' ఏర్పాటు చేయాలనే దీర్ఘకాలిక వ్యూహంతో ప్రభుత్వం ఉంది. దీనికి అదనంగా ఇక్కడ మరో 2,000 ఎకరాల భూమి అందుబాటులో ఉండటం విశేషం.
ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన విప్లవం: సాంప్రదాయ ఇంధన వనరులైన కట్టెల పొయ్యి, బొగ్గు, గ్యాస్, డీజిల్ వంటి వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా పర్యావరణహిత ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా జిల్లాలో రెండు భారీ TPD, CBG (Compressed Bio-Gas) ప్లాంట్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి.
ప్రాంతాలు: ఏ. కొండూరు మండలంలోని చిమలపాడు, బాపులపాడు మండలంలోని మల్లవల్లి ప్రాంతాలలో ఈ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుత స్థితి: ఈ రెండు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి భూసేకరణ ప్రక్రియ ప్రస్తుతం శరవేగంగా కొనసాగుతోంది.
ప్రయోజనాలు: ఇవి కాలుష్యాన్ని భారీగా తగ్గించడమే కాకుండా, ఇంధన దిగుమతుల కోసం విదేశాలపై ఆధారపడే పరిస్థితిని మారుస్తాయి.
నిరుద్యోగులకు వరం: ఈ మూడు పరిశ్రమల ఏర్పాటు ద్వారా జిల్లాలో ఉపాధి అవకాశాలు వెల్లువలా రానున్నాయి. జయంతిపురం రక్షణ రంగ పరిశ్రమ ద్వారా 1,320 మందికి, చిమలపాడు - మల్లవల్లి బయో-గ్యాస్ ప్లాంట్ల ద్వారా మరో 702 మందికి కలిపి మొత్తంగా 2,022 మందికి సరికొత్తగా ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. స్థానిక యువతకు ఈ ప్రాజెక్టులు ఒక పెద్ద వరంగా మారనున్నాయి.
ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయాల పట్ల జిల్లా ప్రజలు, ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువత హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భూసేకరణ - ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేసి, అనుకున్న సమయానికి పరిశ్రమలను ప్రారంభించేలా అధికారులు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.
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