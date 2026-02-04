రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యేపై ఆరోపణలు - సుదీర్ఘంగా విచారించిన జనసేన త్రిసభ్య కమిటీ
రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అవర శ్రీధర్ను విచారించిన జనసేన త్రిసభ్య కమిటీ - 40 మంది కార్యకర్తల నుంచి వివరాల సేకరణ, ఏడుగంటల పాటు సాగిన విచారణ
Janasena Committee Enquiry on MLA Arava Sridhar Controversy: లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రైల్వేకోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ను ఆ పార్టీ త్రిసభ్య కమిటీ సుమారు 7 గంటల పాటు విచారించింది. ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్తోపాటు 40 మంది పార్టీ కార్యకర్తలూ విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ వివాదంలో ఎమ్మెల్యేతో పాటు బాధిత మహిళపైనా పరస్పర కేసులు నమోదయ్యాయి.
తిరుపతి జిల్లా రైల్వేకోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ను త్రిసభ్య కమిటీ సుదీర్ఘంగా విచారించింది. గ్రామపంచాయతీ కార్యాలయంలో పనిచేసే మహిళా ఉద్యోగిని పట్ల ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ అసభ్యంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా లైంగికంగా వేధించాడనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో కమిటీసభ్యులు ప్రశ్నలవర్షం కురిపించారు. కమిటీ సభ్యులైన శివశంకర్ రావు, టీసీ. వరుణ్, రమాదేవి రైల్వేకోడూరులో ఓ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో శ్రీధర్ను విచారించారు. వివాదానికి సంబంధించి తన వద్దనున్న ఆధారాలను కమిటీకి అందజేసినట్లు ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ తెలిపారు.
కార్యకర్తలను ఆరా తీసిన కమిటీ: ఎమ్మెల్యే తోపాటు పలువురు జనసేన పార్టీ నాయకులనూ త్రిసభ్య కమిటీ సభ్యులు విచారించారు. సుమారు 40 మంది కార్యకర్తలనూ పిలిపించి ఈ వ్యవహారంపై ఆరా తీశారు. అందరి నుంచి వివరాలు సేకరించి విచారణ నివేదికను త్వరలోనే జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్కు అందజేస్తామని కమిటీ తెలిపింది. తనను పెళ్లిచేసుకుంటానని ఎమ్మెల్యే మోసం చేశారని, మహిళ ఆన్లైన్ ద్వారా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కోడూరు అర్బన్ పోలీసు స్టేషన్లో ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ పై కేసు నమోదైంది. ఓ పాత్రికేయుడిని ఇంటికి పిలిచి కొట్టిందనే ఫిర్యాదు మేరకు సదరు మహిళపై మరోకేసు పోలీసులు పెట్టారు. బాధిత మహిళపై ఎమ్మెల్యే తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
"ఎమ్మెల్యేతోపాటు పలువురు జనసేన పార్టీ నాయకులనూ త్రిసభ్య కమిటీ సభ్యులైన మేము సుదీర్ఘంగా విచారించాం. సుమారు 40 మంది కార్యకర్తలనూ పిలిపించి ఈ వ్యవహారంపై ఆరా తీశాం. అందరి నుంచి వివరాలు సేకరించిన అనంతరం విచారణ నివేదికను త్వరలోనే జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్కు అందజేస్తాం"-టీసీ వరుణ్, విచారణ కమిటీ సభ్యుడు
"లైెంగిక ఆరోపణల వివాదానికి సంబంధించి నా వద్దనున్న ఆధారాలను కమిటీకి అందజేశాను. ఈ ఆరోపణలే కాకుండా మరెన్ని ఆరోపణలు వచ్చినా సరే నేను న్యాయబద్ధంగా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఈ వివాదం అనేది వ్యక్తిగతమైన విషయం. దీన్ని రాజకీయాలకు ముడిపెట్టకూడదని అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను"-అరవ శ్రీధర్,ఎమ్మెల్యే
కొన్ని రోజుల క్రితం: రైల్వే కోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్పై వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారణకు కమిటీ నియమిస్తూ రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది. తిరుపతి జిల్లా రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పై ప్రసార మాధ్యమాలలో వచ్చిన వార్తలు, ఒక మహిళ చేసిన ఆరోపణలపై విచారణ చేయాలని పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గం నిర్ణయించింది.
విచారణకు హాజరై వివరణ ఇవ్వాలి: అందుకుగాను ఈ అంశంపై ముగ్గురు సభ్యులతో కమిటీని నియమించడమైనది. టి. శివశంకర్, తంబళ్లపల్లి రమాదేవి, టి.సి. వరుణ్లు ఈ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్నారు. దీని ప్రకారం అరవ శ్రీధర్ ఏడు రోజుల్లోగా కమిటీ ముందు హాజరై వివరణ ఇవ్వాలి. కమిటీ సదరు ఆరోపణలపై నిజానిజాలు విచారణ చేసి పార్టీకి నివేదిక అందిస్తుంది. నివేదిక పరిశీలన చేసి, తుది నిర్ణయం వెలువడే వరకూ అరవ శ్రీధర్ను పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని స్పష్టం చేస్తూ జనసేన రాజకీయాల పార్టీ కార్యదర్శి హరిప్రసాద్ పేరుతో ప్రకటన విడుదలైంది.
ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని, పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశారని అదే నియోజకవర్గంలో పనిచేస్తున్న ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని ఆరోపణలు చేసిన వీడియో వైరల్ అయింది. అయితే, తన కుమారుడిపై ఓ ఉద్యోగిని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆరోపణలు చేస్తోందని ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ తల్లి ప్రమీల విలేకరుల వద్ద ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
