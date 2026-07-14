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'ఇన్వెస్టిగేషన్‌ మానిటరింగ్‌ సెల్‌' : కేసు నమోదైతే దర్యాప్తు పరిగెత్తాల్సిందే - నిందితులకు శిక్ష పడాల్సిందే!

దర్యాప్తులో సాంకేతిక ఆధారాల సేకరణలో తోడ్పాటు - 6 నెలల వ్యవధిలోనే 2,469 కేసుల్లో నిందితులకు శిక్షలు - సనత్​నగర్​ బాలుడి హత్య కేసులో కీలక పాత్ర

MONITORING CELL FOR INVESTIGATION
MONITORING CELL FOR INVESTIGATION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 14, 2026 at 10:55 AM IST

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'Investigation Monitoring Cell' For Investigation Process : పోలీస్ స్టేషన్​లో కేసు పెడితే దానికి న్యాయం జరిగేందుకు ఏళ్లు పడుతుంది. ఇక స్టేషన్​ చుట్టూ తిరగాల్సిందేనని అంతా అనుకుంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ పెండింగ్​ కేసులు లెక్కలేనన్నీ ఉంటాయి. వాటిని తీర్చేందుకు తగినంత సమయం లేకపోవటం, అలాగే బందోబస్తుల కారణంగా అవి సెల్ఫ్​లోనే ఉండిపోయేవి. దాంతో సామాన్య ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందనే ఆశలు కూడా పోతున్నాయి. ఇక నగరంలో అయితే ఏటా 20 వేల కేసులు నమోదవుతాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని నగర సీపీ వీసీ సజ్జనర్ పర్యవేక్షణలో 'ఇన్వెస్టిగేషన్‌ మానిటరింగ్‌ సెల్‌'ని తీసుకుని వచ్చారు. మరి దీని లక్ష్యం ఏంటనేది చూద్దాం.

దర్యాప్తునకు అవసరమైన తోడ్పాటు : పెండింగ్​ కేసుల దర్యాప్తుపై పోలీసు అధికారులు పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి పెట్టకపోవటంతో నిందితులు సులభంగా తప్పించుకుంటున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం ఏర్పాటు చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్‌ మానిటరింగ్‌ సెల్‌తో వాటికి చెక్​ పడింది. దర్యాప్తు చేసే అధికారులకు ఇది అవసరమైన తోడ్పాటును అందిస్తుంది. అలాగే సాంకేతిక ఆధారాల సేకరణలో సహకరిస్తుంది. ప్రతి కేసునూ పకడ్బందీగా దర్యాప్తు చేసే వెసులుబాటును ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ మానిటరింగ్‌ సెల్‌ అందిస్తుంది.

క్రమబద్ధంగా అమలవుతున్న శిక్షలు : ఇన్వెస్టిగేషన్‌ మానిటరింగ్‌ సెల్‌ సహాయంతో సనత్​నగర్​ బాలుడి హత్య కేసులో నిందితుడికి మరణ శిక్ష పడింది. దీనికి అవసరమైన సాక్ష్యాలు, సాంకేతిక ఆధారాల సేకరణలో ఈ సెల్​ చురుకైన పాత్ర పోషించింది. ఫలితంగా 6 నెలల వ్యవధిలోనే 2,469 కేసుల్లో న్యాయస్థానాలు నిందితులకు శిక్షలు అమలు చేశాయి. 12 కేసుల్లో జీవిత ఖైదు ఖరారయ్యింది. 18 కేసుల్లో నిందితులకు 20 ఏళ్లకు పైగా కారాగార శిక్షలు అమలయ్యాయి. ఒక కేసులో ఉరిశిక్ష విధించారు. ప్రతి న్యాయస్థానానికి ప్రత్యేక లైజన్​ ఆఫీసర్​ను నియమించారు. దీంతో విచారణ ప్రారంభమైన తరువాత కేసులను సమర్థంగా పర్యవేక్షించేందుకు కోర్టు మానిటరింగ్​ను ఇన్వెస్టిగేషన్‌ మానిటరింగ్‌ సెల్‌ కట్టుదిట్టంగా అమలు చేస్తోంది.

అధికారులకు వెన్నుదన్నుగా : పోలీస్ స్టేషన్​ మెట్లెక్కుతున్న బాధితులకు పూర్తిస్థాయిలో న్యాయం చేసినప్పుడే పోలీసింగ్‌ వ్యవస్థకు సార్ధకత చేకూరుతుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్‌ మానిటరింగ్‌ సెల్‌ దర్యాప్తు అధికారులకు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తూ ఆ లక్ష్యాన్ని చేధించేలా చేస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో సాంకేతిక సవాళ్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ శాంతిభద్రతలను పరిరక్షిస్తాం. సంప్రదాయ పద్ధతులకు ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలను కలపటం ద్వారా న్యాయస్థానాల్లో నేరం రుజువవుతుంది' అని సీపీ వీసీ సజ్జనర్‌ తెలిపారు.

కొత్తగా ఏఐ ఆధారిత సాంకేతిక : తెలంగాణ పోలీసు బలగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఒక ప్రణాళిక రూపుదిద్దుకుంటోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పోలీస్​ వ్యవస్థ ఉండేలా చూస్తున్నారు. అందుకు కొత్త ప్రత్యేక విభాగాలను ఏర్పాటు చేయడంపై డీజీపీ సివి ఆనంద్ దృష్టి సారిస్తున్నారు. నేర పరిశోధనలలో ఏఐ ఆధారిత సాంకేతికతను విస్తృతంగా ఉపయోగించుకునేందుకు డీజీపీ కార్యాలయంలోనే 'టెక్ టీమ్'ను ఏర్పాటు చేశారు. బాధ్యతను ఇప్పటికే ఐదుగురు ఐపీఎస్ అధికారులకు అప్పగించారు. ఒకప్పుడు పోలీసు శాఖ దొంగతనాలు, మావోయిస్టుల తిరుగుబాటు వంటి సమస్యలపైనే ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది. అవి తగ్గుముఖం పట్టడంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు, సైబర్ నేరాలు, మాదకద్రవ్యాలకు సంబంధించిన నేరాలు, వ్యవస్థీకృత నేరాలు పెరగడంతో, ఈ కొత్త సవాళ్లను అరికట్టేందుకు కొత్త విభాగాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

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